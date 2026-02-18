خارپشت کسانوں کے لئے نئی مصیبت، اننت ناگ کے کئی علاقوں میں خارپشت نے میوہ باغات کو شدید نقصان پہنچایا

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اننت ناگ: (میر اشفاق) اننت ناگ کے متعدد علاقوں میں حالیہ دنوں جنگلی جانور خارپشت کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کے باعث سیب کے باغات کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ مقامی کسانوں کے مطابق رات کے اوقات میں یہ جانور باغات میں داخل ہو کر سیب کے درختوں کی چھال اُتار دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں درخت کمزور ہو کر سوکھ جاتے ہیں یا ان کی پیداوار شدید متاثر ہوتی ہے۔ اننت ناگ ضلع کے بعض مقامات جن میں خاص کر مرہامہ ،ڈوڈو ،شالگام ،سرہامہ شامل ہیں وہاں پر سینکڑوں درخت متاثر ہوئے ہیں جس سے کسانوں کو بھاری نقصان ہوا ہے ۔
اننت ناگ کے مرہامہ علاقہ سے تعلق رکھنے والے میوہ کاشتکار طاہر احمد نے کہا کہ گزشتہ برس خارپشت نے ان کے میوہ باغ کو شدید نقصان پہنچا کر درجنوں درختوں کی چھال اُتار دی تھی۔ ان میں سے بعض درخت سوکھ گئے۔ ابھی وہ نقصان تازہ ہی تھا تو حال ہی میں خارپشت نے ان کے باغ کو ایک بار پھر نشانہ بنایا۔ طاہر کا کہنا ہے کہ کسان موسمی مار، قدرتی آفات، مارکیٹ کی گراوٹ و دیگر کئی معاملات سے پہلے ہی پریشان ہیں اب جنگلی جانوروں کے حملوں نے ان کے مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔
ڈوڈو مرہامہ کے بشیر احمد نامی ایک اور کسان کا کہنا ہے کہ گزشتہ کئی برسوں سے خارپشت ان کے باغات کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ متاثرہ درختوں میں بعض درخت مکمل طور پر سوکھ گئے، مرمت اور مرحم کے بعد جو درخت بچ گئے تھے حال ہی میں خارپشت نے ان کے بچے ہوئے حصے کی چھال اُتار دی ہے جنہیں سوکھنے کا اہتمال ہے ۔ بشیر کا کہنا ہے کہ سیب کے باغات پر ان کی روزی روٹی منحصر ہے۔ اگر حال ایسا ہی رہا تو ان کی روزی بری طرح متاثر ہو سکتی ہے ۔انہوں نے ماہرین سے مطالبہ کیا کہ کوئی ایسی پیسٹ یا دوا تیار کی جائے جس کے استعمال سے درختوں کو بچایا جا سکے۔
ماہرین کے مطابق درختوں کی چھال اُتر جانے سے غذائی اجزاء کی ترسیل کا نظام متاثر ہوتا ہے، جو درخت کی بقا اور پھل کی افزائش کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگر بروقت حفاظتی اقدامات نہ کیے جائیں تو متاثرہ درخت مکمل طور پر تباہ ہو سکتے ہیں۔
ماہر ماحولیات پروفیسر رؤف احمد کا کہنا ہے کہ جنگلات کے کٹاؤ اور انسانی آبادی کے پھیلاؤ سے جنگلی جانوروں کے مسکن میں خلل پڑ جانے سے جنگلی جانور رہائشی اور زرعی علاقوں کی طرف رخ کرتے ہیں۔ وہیں موسمیاتی تبدیلی ،کم بارشیں و برفباری کے سبب جنگلوں میں قدرتی طور پر اُگنے یا پیدا ہونے والی جنگلی خوراک کی پیداوار کافی متاثر ہوئی ہے جس کی وجہ سے جنگلی جانور خوراک کی تلاش میں نچلے علاقوں کا رخ کرتے ہیں جو ہمارے فصلوں کے نقصان یا انسانوں پر حملوں کا باعث بنتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ خارپشت دیگر درختوں کو چھوڑ کر میوہ درختوں کو اس لئے نشانہ بنا رہے ہیں کیونکہ میوہ درختوں کی چھال نرم،رسیلی اور لچیلی ہوتی ہے اس لئے خارپشت اسے خوراک کے طور پر کھانا پسند کرتے ہیں ۔ انہوں نے کہا کہ خارپشت سے بچنے کا کوئی دیرپا یا آسان طریقہ نہیں ہے ،البتہ کسانوں کو اپنے میوہ درختوں کے تنوں کو گھاس یا کسی کپڑے سے کور کرنا چاہئے تاکہ نقصان سے بچا جا سکے۔