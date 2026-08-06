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جموں و کشمیر میں ترقی کی نئی راہ ہموار ہوئی: اشوک کول نے عمر عبداللہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا
اشوک کول نے کہاکہ وزیر اعلیٰ نے دہلی کے دورے کے دوران بھی اصلاحات کی بات کی تھی لیکن کوئی پیشرفت دیکھنے میں نہیں آئی۔
Published : August 6, 2026 at 8:48 PM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات) : شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے ڈاک بنگلہ میں بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی جانب سے ایک کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں بارہمولہ سمیت مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے پارٹی کارکنوں اور سینئر رہنماؤں نے شرکت کی۔ کنونشن کے موقع پر بی جے پی کے سینئر رہنما اشوک کول نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جموں و کشمیر اب ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے اور گزشتہ کئی دہائیوں تک عوام کو گمراہ کرنے والی سیاست کا دور ختم ہو رہا ہے۔
ان کا دعویٰ تھا کہ عوام اب بی جے پی کی پالیسیوں پر اعتماد کر رہی ہے۔ اشوک کول نے موجودہ نیشنل کانفرنس حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اگرچہ جموں و کشمیر میں نیشنل کانفرنس کی حکومت قائم ہے، لیکن زمینی سطح پر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے حکومت کا کوئی وجود ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو حکومت کی کارکردگی کہیں نظر نہیں آ رہی۔
انہوں نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ چند ماہ قبل داچھی گام میں منعقدہ ایک اجلاس کے دوران خود نیشنل کانفرنس کے بعض اراکین اسمبلی نے اپنے وزراء پر بدعنوانی کے الزامات عائد کیے تھے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پارٹی کے اندرونی معاملات بھی درست نہیں ہیں۔ اشوک کول نے دعویٰ کیا کہ نیشنل کانفرنس میں اندرونی اختلافات موجود ہیں اور حکومت عوامی مسائل کے حل میں ناکام ثابت ہوئی ہے۔
اشوک کول نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے دہلی کے دورے کے دوران بھی اصلاحات اور اقدامات کی بات کی تھی، لیکن اب تک عملی طور پر کوئی نمایاں پیش رفت دیکھنے میں نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ 2019 کے بعد جموں و کشمیر میں نمایاں تبدیلیاں آئی ہیں اور وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ترقیاتی منصوبوں کو تیز رفتاری سے آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق ریاست میں نئے میڈیکل کالج، بڑے پل، سڑکیں اور دیگر بنیادی ڈھانچے کے منصوبے مکمل کیے جا رہے ہیں، جن سے عوام کو براہ راست فائدہ پہنچ رہا ہے۔
امن و امان کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے اشوک کول نے دعویٰ کیا کہ عسکریت پسندی کے واقعات میں نمایاں کمی آئی ہے۔ ان کے مطابق 2018 میں عسکریت پسندی سے متعلق 288 واقعات درج کیے گئے تھے، جبکہ 2024 تک یہ تعداد کم ہو کر صرف 18 رہ گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد عام لوگوں کو اس کے حقیقی نتائج کا احساس ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ "آج جموں و کشمیر کا عوام سمجھ چکا ہے کہ آرٹیکل 370 سے عام شہری کو کوئی عملی فائدہ حاصل نہیں تھا۔
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انہوں نے کہا کہ اگر کچھ لوگوں کو اس کی منسوخی کا افسوس ہے تو یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن بی جے پی اس فیصلے کو تاریخی کامیابی سمجھتی ہے، کیونکہ اس سے عام آدمی خود کو زیادہ محفوظ اور مطمئن محسوس کر رہا ہے۔" اشوک کول نے کہا کہ بی جے پی جموں و کشمیر میں ترقی، امن اور خوشحالی کے ایجنڈے کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور آئندہ بھی عوامی فلاح و بہبود کے لیے کام جاری رکھے گی۔