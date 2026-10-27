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نیے وزراء کو عوام کے مسائل کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، رفیق احمد نایک
رفیق احمد نایک نے عمر سرکار میں شامل ہونے والے نئےوزراء کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ ان کو اب عوام کا کام کرناچاہئے۔
Published : October 27, 2026 at 6:46 PM IST
ترال: (شبیر بھٹ) جنوبی قصبہ ترال اور اس کے ملحقہ علاقوں میں سڑکوں کی میکڈمائزیشن ہونے پر عام لوگوں نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ اس سے آمدورفت کی سہولیات میں بہتری آئے گی اور مسافروں کو درپیش مشکلات میں کمی واقع ہوگی۔ آج ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نایک نے بٹ نور ترال میں ایک اہم سڑک کی میکڈمایزشن کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر مقامی لوگوں نے ممبر اسمبلی کو مالائیں پہنائی اور اس دیرینہ مطالبے کو پورا کرنے پر ان کاشکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر آر اینڈ بی ترال کے اعلی عہدیدار بھی موجود تھے۔
ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نایک نے میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوے کہا کہ امسال ایران یوکرین جنگ کی وجہ سے میکڈمایزیش کا عمل متاثر رہا۔ تاہم ترال کے کئی علاقوں میں تارکول بچھایا گیا جبکہ کئی علاقوں میں اب یہ عمل آئندہ مکمل ہوگا۔ انہوں نے عمر سرکار میں شامل ہونے والے نیے وزراء کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ ان کو اب عوام کا کام کرنا چاہئے۔
مقامی لوگوں کے مطابق سڑکوں کی بہتر تعمیر و تجدید سے نہ صرف روزانہ سفر کرنے والوں کو راحت ملے گی بلکہ طلبہ، مریضوں، تاجروں اور دیگر لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے گا۔مقامی لوگوں نے کہا کہ بہتر سڑکیں کسی بھی علاقے کی بنیادی ضرورت ہیں اور ان کی دیکھ بھال سے عوام کو دیرپا سہولت فراہم کی جا سکتی ہے۔ مقامی لوگوں نے ممبر اسمبلی ترال کی ان کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا جو وہ علاقے کی جامع ترقی کے لیے کر رہے ہیں۔