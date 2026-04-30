'مسلم - بدھ اتحاد توڑنے کی سازش'، لداخ میں اضلاع کی تقسیم پر کرگل میں ناراضگی
لداخ میں نئے پانچ اضلاع میں تین لیہہ جبکہ دو کرگل کے حصے میں آئے، جس سے کرگلی عوام میں ناراضگی پائی جا رہی ہے۔
Published : April 30, 2026 at 6:44 PM IST
سرینگر: لداخ میں اضلاع کی نئی تنظیم سے سیاسی اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ کرگل بلاک کا کہنا ہے کہ یہ اقدام لیہہ اور کرگل کی اُن مشترکہ تنظیموں کے اتحاد کو کمزور کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے جو لداخ کے لیے ریاستی درجہ اور چھٹے شیڈول کا مطالبہ کر رہی ہیں۔
یو ٹی کے لیفٹیننٹ گورنر ونئے کمار سکسینہ نے 27 اپریل کو پانچ نئے اضلاع کا اعلان کیا۔ اضلاع کی کل تعداد سات کیے جانے کو ایل جی نے لداخ کے لوگوں کی دیرینہ مانگ پوری ہونے سے تعبیر کیا۔ پانچ میں سے تین نئے اضلاع—نوبرا، شام اور چانگ تھانگ—لیہہ میں شامل کیے گئے، جبکہ کرگل میں صرف دو اضلاع—زنسکار اور دراس—بنائے گئے ہیں۔
کرگل ڈیموکریٹک الائنس (کے ڈی اے)، جو لیہہ اپیکس باڈی کے ساتھ مل کر وزارت داخلہ سے بات چیت کر رہی ہے، اس فیصلے کو ایک "سوچا سمجھا قدم" قرار دے رہی ہے۔ کے ڈی اے کا الزام ہے کہ اس اقدام کا مقصد "مسلمانوں اور بدھ مت کے متحدہ احتجاج کو تقسیم کرنا" ہے۔
کے ڈی اے کے سینئر رکن سجاد کرگلی نے کہا کہ "دراس اور زنسکار کو ضلع کا درجہ دینا خوش آئند ہے، مگر حکومت کا طریقہ کار تشویش ناک ہے کیونکہ اس میں علاقائی حساسیت، آبادی کے حقائق اور منصفانہ نمائندگی کو نظر انداز کیا گیا ہے۔"
سال 2011 کی مردم شماری کے مطابق لداخ کی کل آبادی 2 لاکھ 74 ہزار 289 ہے، جس میں تقریباً 46.40 فیصد مسلمان اور 39.65 فیصد بدھ شامل ہیں۔
کے ڈی اے کے سربراہ اصغر علی کربلائی نے کہا کہ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے کرگل کو مزید اضلاع ملنے چاہیے تھے، مگر حکومت نے کن اصولوں پر نئے اضلاع بنائے؟ یہ واضح نہیں۔
تاریخی طور پر لیہہ اور کرگل کے درمیان مذہبی اور سیاسی فرق رہا ہے، مگر بی جے پی کے علاوہ دونوں علاقوں کی بیشتر جماعتیں متحد ہو کر اپنے آئینی حقوق، ریاستی درجہ اور چھٹے شیڈول کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ لیہہ اپیکس باڈی کے چیئرمین چیئرنگ دورجے لکروک نے کرگل کے خدشات کو درست مانتے ہوئے کہا کہ انہیں وزارت داخلہ کے سامنے یہ مسئلہ اٹھانا چاہیے۔
کرگل کے دور دراز علاقوں سرو اور شکر چکتن کے لوگوں نے بھی ضلع کا درجہ دینے کی درخواست کی ہے، مگر ان کی بار بار پیش کردہ یادداشتوں کو نظر انداز کیا گیا۔
اس دوران انتظامیہ نے نئے اضلاع کے لیے ڈپٹی کمشنر اور ایس پی تعینات کر دیے ہیں۔ دراس میں لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر ضلع بننے اور نئے افسران کا خیر مقدم کیا اور ریلیاں بھی برآمد کیں۔ لکروک نے کہا کہ "اضلاع کو مکمل فعال بنانے کے لیے تمام محکموں میں مکمل عملہ اور افسران کی تعیناتی ضروری ہے۔"
یہ پیش رفت وزیر داخلہ امیت شاہ کے دو روزہ دورۂ لیہہ کے بعد سامنے آئی ہے۔ وہ یکم مئی کو بدھ پورنیما کے موقع پر گوتم بدھ کے آثار کی پہلی نمائش میں شرکت کریں گے۔ دونوں گروپوں نے اپنے مطالبات پر بات چیت کے لیے ملاقات کی درخواست کی ہے، مگر ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا۔
وزارت داخلہ اور لداخ کے نمائندوں کے درمیان بات چیت 4 فروری کے بعد سے رکی ہوئی ہے۔ آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد لداخ کو جموں کشمیر سے علیحدہ کرکے ایک الگ مرکز کے زیر انتظام علاقہ بنایا گیا تھا۔گرچہ ابتدائی طور پر لداخی عوام نے دفعہ 370کی منسوخی کے ساتھ ساتھ یوٹی بنائے جانے پر بھی خوشی ظاہر کی تھی تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ہی لداخ کے لوگوں نے ریاستی درجہ اور چھٹے شیڈول کی مانگوں کے لیے جد و جہد تیز کر دی اور کئی مرتبہ احتجاجی ریلیاں بھی برآمد کیں۔ لداخ کے دونوں اضلاع - لیہہ اور کرگل- کے لوگوں نے متحد ہوکر ان مطالبات کے لیے احتجاج جاری رکھا۔
ستمبر 2025 کو ان ہی مطالبات کے حق میں طلب کیے گئے احتجاج کے دوران تشدد بھڑک اٹھااور چار افراد ہلاک ہوئے جبکہ سو کے قریب زخمی۔ وہیں معروف ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک، جو کہ ان مطالبات کے حق میں بھوک ہڑتال پر تھے، کو قومی سلامتی کے قانون (نیشنل سیکورٹی ایکٹ) کے تحت گرفتار کرکے جیل بھیج دیا گیا تھا۔ تاہم انہیں چھ ماہ کی قید کے بعد رہا کیا گیا تھا۔
حکام کے مطابق وزیر داخلہ کے ساتھ اس دورے میں ملاقات کا امکان کم ہے اور توجہ زیادہ تر مذہبی آثار کی زیارت پر ہی مرکوز ہے۔ سخت سکیورٹی میں دہلی کے نیشنل میوزیم سے یہ آثار 29 اپریل کو لیہہ منتقل کیے گئے، جبکہ عوام کے لیے نمائش 2 سے 15 مئی تک جاری رہے گی۔
یہ بھی پڑھیں: