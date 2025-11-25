ETV Bharat / jammu-and-kashmir
نئے لیبر قوانین میں خواتین اور ٹرانسجینڈرز کو بھی کام میں برابری کے حقوق حاصل: مسرت ہاشم
اب تمام آجروں کیلئے ملازمین کو تقرری خط دینا لازمی ہوگا، نیز اب ملازمین کے پی ایف اور گریچویٹی میں بھی اضافہ ہوگا۔
Published : November 25, 2025 at 9:23 AM IST|
Updated : November 25, 2025 at 3:08 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): مرکزی حکومت نے ملک کے مزدوروں طبقے کو کو بڑا تحفہ دیا ہے اور 21 نومبر سے چار نئے لیبر قوانین کوڈ کی صورت میں نافذ کر دیے ہیں۔ ایسے میں پہلے کے 29 الگ الگ لیبر قوانین کو ختم کر کے ان کی جگہ یہ چار نئے کوڈز نافذ کیے گئے ہیں۔ اس سے ملک کے کروڑوں مزدوروں کو فائدہ ہوگا۔ ایسے میں نئے لیبر قوانین نافذ ہونے سے ایک سال میں گریچویٹی، مفت ہیلتھ چیک اپ اور سماجی تحفظ حاصل ہوگا بلکہ اب دکاندار کو اپنے سیلز مین کو قانون کے تحت تقرری خط یعنی اپائٹمنٹ لیٹر فراہم کرنا لازم قرار دیا گیا ہے۔
ملک کی باقی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام خطوں کے ساتھ ساتھ ان نئے لیبر قوانین کے نفاذ، مزدور طبقے ہونے والے فوائد اور پرانے قوانین کی کمیوں سے متعلق ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین نے ڈپٹی لیبر کمشنر سنٹرل مسرت ہاشم سے خاص بات چیت کی۔
انہوں نے کہا کہ پرانے 29 لیبر قوانین کوڈ کی صورت میں چار نئے لیبر قوانین میں تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ پہلے کے لیبر قوانین بے حد پرانے تھے۔ وہ موجودہ دور اور تقاضوں سے مطابقت نہیں رکھتے تھے، حتیٰ کہ وہ مزدور طبقے کی اجرت، سوشل اور ہیلتھ سکیورٹی اور پیشہ وارانہ تحفظ سے میل نہیں کھاتے ہیں۔ ایسے میں ان قوانین کے فوائد مزور طبقے تک نہیں پہنچ پا رہے تھے۔
انہوں نے کہا کہ نئے قوانین لیبر کلاس کو ہر اعتبار سے تحفظ کی ضمانت فراہم کرتے ہیں اور دور جدید کے کاروباری طریقہ کار سے لے کر ملازمین کے تحفظ کے حوالے پوری طرح سے موثر اور کارگر ثابت ہو رہے ہیں۔ ایسے میں یہ نئے قوانین جدید ضروریات اور عالمی معیارات کو مدنظر رکھ کر بنائے گئے ہیں۔
لیبر قوانین کی اہم تبدیلیوں سے متعلق انہوں نے کہا کہ اب پانچ کے بجائے صرف ایک سال میں ہی ملازم کو گریجویٹی ملے گی۔ خواہ اس نے کسی کمپنی، انڈسٹری یا نجی ادارے میں ایک برس ہی کام کیوں نہ کیا ہو۔ نئے قوانین میں گریچویٹی کے معاملے میں بڑی تبدیلی کی گئی ہے۔ اب فکسڈ ٹرم ملازمین (کنٹریکٹ ملازمین) کو صرف ایک برس کی نوکری پر ہی گریچویٹی مل جائے گی۔ پہلے یہ مدت پانچ سال تھی۔ اس سے آئی ٹی مینوفیکچرنگ، اسٹارٹ اپس اور پروجیکٹ بیسڈ شعبوں میں کنٹریکٹ پر کام کرنے والے لاکھوں مزدوروں کو براہ راست فائدہ ہوگا۔
انہوں نے کہا ان نئے قوانین کے تحت پی ایف اور گریچویٹی بڑھنے کا لائحہ عمل طے کیا گیا ہے۔ ملازم کی بیسک تنخواہ اس کی کل تنخواہ (سی ٹی سی) کا کم از کم 50 فیصد ہونا لازمی ہوگا۔ اس سے پروویڈنٹ فنڈ (پی ایف) اور گریچویٹی کا حصہ خود بخود بڑھ جائے گا کیونکہ ان کی کیلکولیشن بیسک تنخواہ پر ہوتی ہے۔ فی الحال بہت سی کمپنیاں جان بوجھ کر بیسک تنخواہ کم رکھتی ہیں تاکہ پی ایف اور گریچویٹی پر کم خرچہ ہو۔ نئے قانون سے ہاتھ میں آنے والی تنخواہ تھوڑی کم ہو سکتی ہے، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد ملنے والی رقم بہت زیادہ ہوگی۔
ڈپٹی لیبر کمشنر سنٹرل مسرت ہاشم کے مطابق نئے قوانین میں کام کرنے والی خواتین کے لیے اہم تبدیلیاں لائی گئی ہیں۔ ان کی رضامندی اور کام کی جگہ پر مکمل سیفٹی کا انتظام لازمی کرنا ہوگا۔ اب خواتین کو رات کی شفٹ میں کام کر سکتی ہے۔
برابر کام کے لیے برابر تنخواہ اور عزت کی ضمانت قانون میں دی گئی ہے۔ ٹرانس جینڈر افراد کو بھی کام میں مکمل برابری کا حق دیا گیا ہے۔ وہیں گِگ اور پلیٹ فارم ورکرز کو پہلی بار نئے قوانین کے ذریعے قانونی شناخت دی گئی ہے۔ پہلی بار گِگ ورکرز اور پلیٹ فارم ورکرز کو قانونی طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ انہیں بھی انشورنس، پنشن جیسی سماجی تحفظ کی سہولیات ملیں گی۔
اوور ٹائم پر دگنا معاوضہ یقینی
انہو نے کہا کہ اہم تبدیلی کے طور تمام آجروں کو ملازم کو تقرری کا خط (اپارٹمنٹ لیٹر) دینا لازمی قراردیا گیا۔ حتیٰ کہ دکاندار، مالز یا کسی ڈیپارٹمنٹل سٹور میں بطور سیلز مین کام کرنے والوں کو مالکان کی جانب سے اپائٹمنٹ لیٹر دینا لازمی بنا دیا گیا ہے۔ جب کہ مزدوروں کا ہر سال مفت ہیلتھ چیک اپ کرانا ضروری ہوگا۔ 40 سال سے زائد عمر کے تمام مزدوروں کا سال میں ایک بار مفت ہیلتھ چیک اپ لازمی ہوگا۔ 500 سے زیادہ ملازمین والی کمپنیوں میں سیفٹی کمیٹی کی تشکیل لازمی ہوگی۔ ورک فرام ہوم کو مکمل طور پر قانونی درجہ دے دیا گیا ہے۔ ایسے میں یہ نئے لیبر قوانین ملازمین خاص طور پر کنٹریکٹ، گِگ ورکرز اور خواتین کے لیے بہت بڑی راحت اور تحفظ لے کر آئے ہیں۔
