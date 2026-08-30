ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر میں عسکریت پسندوں کا نیا خفیہ نیٹ ورک؟ فحش ویب سائٹس اور انکرپٹڈ ایپس کے ذریعہ رابطوں کا انکشاف
سکیورٹی ایجنسیاں ویتنام میں تیار کردہ بعض ایپس کے ساتھ ساتھ Moonchat جیسے گمنام پلیٹ فارمز پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں۔
Published : August 30, 2026 at 7:09 PM IST
سرینگر / نئی دہلی : سکیورٹی ایجنسیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جموں و کشمیر میں سرگرم دہشت گرد گروہ اور ان کے مبینہ ہینڈلرز روایتی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے بجائے اب فحش ویب سائٹس، مخصوص انکرپٹڈ ایپلی کیشنز اور ٹور نیٹ ورک پر مبنی مواصلاتی ذرائع کو خفیہ رابطوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ حکام کے مطابق اس سے قبل دہشت گرد گروہوں کی جانب سے آن لائن گیمنگ پلیٹ فارمز کے مبینہ غلط استعمال کا معاملہ سامنے آیا تھا، تاہم اب سکیورٹی ایجنسیوں نے رابطوں کے ایک نئے طریقہ کار کا سراغ لگانے کا دعویٰ کیا ہے۔
حکام کے مطابق دہشت گرد تنظیمیں اور پاکستان کی انٹیلی جنس ایجنسی آئی ایس آئی روایتی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر نگرانی سے بچنے کے لیے ایسے متبادل ذرائع استعمال کر رہی ہیں جن کے ذریعے جموں و کشمیر میں موجود اپنے مبینہ کارکنوں یا نئے بھرتی ہونے والے افراد تک ہدایات پہنچائی جاسکیں۔ سکیورٹی حکام کے مطابق بعض فحش ویب سائٹس پر ایسے ریئل ٹائم چیٹ فیچرز موجود ہیں جو بظاہر قریبی علاقے میں لوگوں سے رابطہ یا ڈیٹنگ کے لیے بنائے گئے ہیں۔ حکام کا دعویٰ ہے کہ دہشت گردوں کے مبینہ ہینڈلرز ان سہولیات کو پیغامات پہنچانے اور رابطہ قائم رکھنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔
سکیورٹی ایجنسیاں متعدد خصوصی ڈیجیٹل ٹولز اور ایپلی کیشنز کی نگرانی کر رہی ہیں۔ حکام کے مطابق بعض دہشت گرد ہینڈلرز ٹور (Tor) پر مبنی پیغام رسانی کی ایپلی کیشنز، جن میں کوٹیکس (Coatex) اور کونین (Conion) شامل ہیں، استعمال کر رہے ہیں۔ ٹور نیٹ ورک انٹرنیٹ ٹریفک کو متعدد انکرپٹڈ ریلے کے ذریعے منتقل کرتا ہے، جس سے صارف کی اصل شناخت اور رابطے کے مقام کا سراغ لگانا مشکل ہوسکتا ہے۔
حکام کے مطابق Conion کی اے پی کے فائل تک بھارت میں رسائی پر پابندیاں بھی عائد ہیں۔ اے پی کے سے مراد Android Package Kit ہے، جو اینڈرائیڈ فونز میں ایپلی کیشنز کی تنصیب کے لیے استعمال ہونے والا فائل فارمیٹ ہے۔ حکام نے بتایا کہ بعض پرائیویسی پر مبنی پلیٹ فارمز ایسے بھی ہیں جو اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ پیغام رسانی کی سہولت فراہم کرتے ہیں اور صارف کو سم کارڈ یا فون نمبر کے بغیر اکاؤنٹ بنانے کی اجازت دیتے ہیں۔ ایسی خصوصیات کی وجہ سے صارف کی شناخت معلوم کرنا سکیورٹی اداروں کے لیے مشکل ہوسکتا ہے۔
سکیورٹی ایجنسیاں ویتنام میں تیار کردہ بعض ایپس کے ساتھ ساتھ Moonchat جیسے گمنام پلیٹ فارمز پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ حکام کے مطابق Moonchat کی بعض اقسام میں پی جی پی انکرپشن موجود ہے اور اس کی کچھ اقسام کے بارے میں چینی تعلق کا شبہ ظاہر کیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق بھارت میں بعض ایسی فحش ایپلی کیشنز پر پابندی عائد ہونے کے باوجود انہیں مبینہ طور پر وی پی این کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کیا جارہا ہے۔
وی پی این یا ورچول پرائیویٹ نیٹ ورک انٹرنیٹ پر صارف کے ٹریفک کو انکرپٹ کرکے اس کا آئی پی ایڈریس چھپانے میں مدد دیتا ہے، جس سے آن لائن سرگرمیوں کی براہ راست نگرانی مشکل ہوسکتی ہے۔ سکیورٹی ماہرین کے مطابق ٹور نیٹ ورک پر کام کرنے والے بعض پلیٹ فارمز اپنی ساخت کی وجہ سے نگرانی کے لیے منفرد چیلنج پیش کرتے ہیں، کیونکہ انٹرنیٹ ٹریفک دنیا بھر میں موجود متعدد رضاکارانہ ریلے نوڈز کے ذریعے منتقل ہوتی ہے۔
تاہم ٹور نیٹ ورک خود ایک قانونی اور جائز ٹیکنالوجی ہے جسے ٹاپ پراجکٹ نامی امریکی غیر منافع بخش ادارہ پرائیویسی اور سنسرشپ سے بچاؤ جیسے جائز مقاصد کے لیے چلاتا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس کی گمنامی کی خصوصیات کو بعض خفیہ نیٹ ورک مبینہ طور پر غلط مقاصد کے لیے استعمال کررہے ہیں۔ سکیورٹی حکام کے مطابق ان ایپس پر پابندی اور نگرانی کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ دہشت گرد گروہ نوجوانوں کی مبینہ بھرتی اور ذہن سازی کے لیے انکرپٹڈ فوری پیغام رسانی کے نظام کا استعمال کر رہے ہیں۔
حکام کے مطابق دہشت گرد نیٹ ورک اب فیس بک، واٹس ایپ اور سگنل جیسے عام طور پر استعمال ہونے والے پیغام رسانی پلیٹ فارمز سے ہٹ کر مخصوص ایپس کو ترجیح دے رہے ہیں۔ سکیورٹی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ وادی میں موجود مبینہ ہینڈلرز اور بھرتی کیے گئے افراد ایسی بعض ایپلی کیشنز کا استعمال بھی کرتے رہے ہیں جو کم رفتار، مثلاً ٹو جی یا ایڈج نیٹ ورک پر بھی کام کرسکتی ہیں۔ کچھ ایپس میں رجسٹریشن کے لیے فون نمبر یا ای میل کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے صارف کی شناخت معلوم کرنا مزید مشکل ہوسکتا ہے۔
سکیورٹی ایجنسیوں کے مطابق نئے ڈیجیٹل طریقہ کار کا انکشاف ایسے وقت میں ہوا ہے جب سکیورٹی فورسز غیر ملکی کمپنیوں کی جانب سے تیار کردہ ورچوئل سم کارڈز کے استعمال کا بھی مقابلہ کررہی ہیں۔ ورچوئل سم ٹیکنالوجی کے ذریعے مخصوص ایپلی کیشنز کی مدد سے ایسے فون نمبرز استعمال کیے جاسکتے ہیں جو روایتی سم کارڈ کے بغیر کام کرتے ہیں اور مبینہ طور پر ڈیجیٹل شواہد کے محدود ہونے کی وجہ سے تفتیش کو مشکل بناسکتے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: نیپال سیلاب کا سانحہ: بھارت-نیپال سرحد کے سُستا جھولا پل پر دہشت کا منظر
حکام کے مطابق اس تکنیک کا استعمال پہلی مرتبہ 2019 کے پلوامہ دہشت گرد حملے کی تحقیقات کے دوران نمایاں طور پر سامنے آیا تھا، جس میں 40 سی آر پی ایف اہلکار ہلاک ہوئے تھے۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی یعنی این آئی اے کی تحقیقات کے مطابق اس حملے میں جیش محمد کے خودکش حملہ آور اور اس کے ساتھیوں کی جانب سے 40 سے زائد ورچوئل سم کارڈ استعمال کیے گئے تھے۔