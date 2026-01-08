ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر میں ٹڈّوں کی تین نئی اقسام دریافت
کشمیر میں فیلڈ سروے کے دوران ٹڈّوں کی تین نئی اقسام دریافت سے متعلق Zootaxa نامی عالمی مستند جریدے میں شائع ہوئی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : January 8, 2026 at 7:43 PM IST
سرینگر: جموں کشمیر کے پہاڑی علاقوں، جنگلوں اور وادیوں میں تحقیق کرنے والے سائنسدانوں نے لمبے سینگوں والے ٹڈّوں (Long-horned grasshoppers) کی تین نئی اقسام دریافت کی ہیں، جو ان کے مطابق اس سے قبل سائنس کو معلوم نہیں تھیں۔
یہ دریافت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی (اے ایم یو) کے مزمل سعید شاہ کی قیادت میں ہوئی۔ تحقیق میں اے ایم یو کے ماہر حشرات سے تعلق رکھنے والے عامر مجید، عشرت بشیر، اور خالدہ حسن بھی مزمل کے ساتھ شامل رہے۔ اس دریافت کے نتائج کشمیر کے وسیع و عریض فیلڈ سروے کے بعد حال ہی میں عالمی تحقیقی جریدے Zootaxa میں شائع کیے گئے۔
یہ نئی اقسام Conocephalus جینس سے تعلق رکھنے والی ایک قسم ہے، جنہیں عام طور پر Meadow katydids کہا جاتا ہے۔ دریافت ہونے والے تین اقسام کے نام یہ رکھے گئے ہیں: Conocephalus usmanii، Conocephalus nagariensis، Conocephalus ganderbali۔
مزمل شاہ کے مطابق ’’عام خیال یہ تھا کہ کشمیر میں Conocephalus کی صرف ایک قسم پائی جاتی ہے، لیکن تحقیق سے ثابت ہوا کہ یہاں کے پہاڑ، جنگلات اور وادیاں evolution کے لیے ایک مثالی ماحول فراہم کرتے ہیں جہاں کئی اقسام (کیڑے مکوڑے) خاموشی سے وجود میں آتے رہے ہیں اور محققین کی نظروں سے اب تک اوجھل رہے ہیں۔‘‘
تحقیقی ٹیم نے مختلف اضلاع میں گھاس کے میدانوں، جھاڑیوں اور گھنے جنگلات میں دن کے وقت حشرات جمع کیے، کیونکہ اسی دوران یہ پودوں پر آرام کر رہے ہوتے ہیں اور آسانی سے دیکھے جا سکتے ہیں۔
کشمیر کا محل وقوع مغربی ہمالیہ اور پیر پنچال کے سنگم پر ہے جہاں موسم مختلف، درجہ حرارت اور قدرتی ماحول اس تنوع کو ایک بہترین جگہ عطا کرتا ہے۔ شاہ نے کہا کہ ’’یہ خطہ ارتقا (Evolution) کے لیے ایک قدرتی لیبارٹری کی طرح کام کرتا ہے، جہاں معمولی ماحولیاتی تبدیلیاں بھی نئی اقسام کی تشکیل کا سبب بن سکتی ہیں۔‘‘
تحقیق کے لیے استعمال شدہ نمونے AMU کے میوزیم آف زولوجی، علی گڑھ میں محفوظ کر دیے گئے ہیں۔ یہ مطالعہ دسمبر 2025 کے Zootaxa شمارے میں شائع ہوا، جو جانوروں کی نئی اقسام، ٹیکسانومی اور بایو ڈائیورسٹی پر دنیا کا ایک مستند تحقیقی جریدہ ہے۔
یہ بھی پڑھیں:
چاول پر کیڑے لگ جائیں تو ان پانچ ٹوٹکوں سے ذخیرہ کریں، یہ کئی سال تک رہے گا تازہ