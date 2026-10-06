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نئی صنعتی پالیسی آخری مرحلے میں ہے، ماضی کی غلطیوں کو دہرایا نہیں جائے گا، نائب وزیر اعلیٰ

جموں و کشمیر کے صنعتی پیکج کے بارے میں نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 28,400 کروڑ روپے کا پیکیج موصول ہوا ہے۔

نئی صنعتی پالیسی آخری مرحلے میں ہے،ماضی کی غلطیوں کو دہرایا نہیں جائے گا: نائب وزیر اعلیٰ
نئی صنعتی پالیسی آخری مرحلے میں ہے،ماضی کی غلطیوں کو دہرایا نہیں جائے گا: نائب وزیر اعلیٰ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 6, 2026 at 3:50 PM IST

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سرینگر (پرویز الدین) : جموں و کشمیر کے نائب وزیر اعلی سریندر چودھری نے کہا کہ نئی صنعتی پالیسی اپنے آخری مرحلے میں ہے، انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ماضی کی غلطیوں کو نہیں دہرایا جائے گا اور یہ کہ حکومت رکاوٹوں کو دور کرنے اور مرکز کے زیر انتظام علاقے میں صنعت کاروں کے لیے منصفانہ فوائد کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ سریندر چودھری نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی قیادت میں ہر افسر نے نئی صنعتی پالیسی پر بہت محنت کی ہے اور اسے جلد ہی نافذ کیا جائے گا۔

انہوں نے مزید کہا کہ تھوڑا سا صبر کرو آج سپریم کورٹ نے الیکشن کمشنر آف انڈیا کا معاملہ اٹھایا ہے اور اس کی سماعت شروع ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن، ایسی صبح بھی آئے گی۔ یہ ظاہر کرے گا کہ پچھلی صنعتی پالیسی میں کس نے غلط کیا اور کس نے نہیں کیا۔

جموں و کشمیر کے صنعتی پیکج کے بارے میں نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 28,400 کروڑ روپے کا پیکیج موصول ہوا ہے، اور دعویٰ کیا کہ اگر اس کا صحیح استعمال کیا جاتا تو صنعتکاروں کو اس طرح کے مطالبات کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔

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انہوں نے کہا کہ ماضی میں پک اینڈ چوز کی جو بھی خامیاں یا مثالیں ہیں وہ ہماری پالیسی میں نہیں ہوگی۔ ہماری حکومت ایک ایسی پالیسی لے کر آ رہی ہے جو اپنے آخری مرحلے میں ہے جس کا مقصد لوگوں کو قانونی اور حقیقی طریقوں سے فوائد فراہم کرنا ہے۔ نائب وزیر اعلی نے کہا کہ حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے کہ نئی پالیسی کے ثمرات لوگوں تک منصفانہ اور شفاف طریقے سے پہنچیں۔

TAGGED:

جموں وکشمیر صنعتی پالیسی
NEW INDUSTRIAL POLICY
نئی صنعتی پالیسی
SURINDER CHAUDHRY
JAMMU AND KASHMIR INDUSTRIAL POLICY

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