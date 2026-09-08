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آئی یو ایس ٹی میں ’’نیرنگِ تعمیر‘‘ آرکیٹیکچر فیسٹیول کا افتتاح: دستکاری، ثقافت اور تعمیراتی روایات کے تحفظ پر زور
مقررین نے آرکیٹیکچرل تعلیم میں مختلف شعبوں کے درمیان تعاون، تحقیق، معاشرے کے ساتھ مضبوط رابطے اور عملی تجربات کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔
Published : September 8, 2026 at 5:16 PM IST
ترال : اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی (آئی یو ایس ٹی) کے شعبۂ آرکیٹیکچر کی جانب سے سالانہ آرکیٹیکچر فیسٹیول ’’نیرنگِ تعمیر: دستکاری، ثقافت اور برادری کا جشن روایات کا عملی اظہار‘‘ کا افتتاح عمل میں آیا۔ فیسٹیول میں ماہرینِ تعلیم، شعبۂ تعمیرات سے وابستہ ماہرین، ثقافتی ورثے کے ماہرین، کاروباری شخصیات، ہنرمندوں اور طلبہ نے شرکت کی۔ فیسٹیول کا مقصد فنِ تعمیر، روایتی دستکاری، ثقافتی ورثے اور معاشرے کے درمیان موجود گہرے تعلق کو اجاگر کرنا اور نئی نسل کو خطے کی روایتی تعمیراتی دانش اور دستکاری سے جوڑنا ہے۔
افتتاحی تقریب کی صدارت آئی یو ایس ٹی کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو نے کی، جبکہ حکومتِ جموں و کشمیر کے ڈائریکٹر آرکائیوز، آرکیالوجی اینڈ میوزیمز، شری کلدیپ کمار سدھا تقریب کے مہمانِ خصوصی تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر شکیل احمد رومشو نے روایتی علم اور دستکاری سے وابستہ مہارتوں کی موجودہ دور میں اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ’’نیرنگِ تعمیر‘‘ جیسے فیسٹیول یونیورسٹی کو ان مختلف طبقات اور برادریوں سے جوڑنے کے لیے اہم پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں، جنہوں نے نسل در نسل روایتی دستکاری اور تعمیراتی طریقوں کو محفوظ رکھا ہے۔
انہوں نے تاریخ اور روایتی تعمیراتی دانش سے سیکھنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ماضی کے تجربات اور مقامی تعمیراتی طریقوں سے استفادہ کرتے ہوئے موجودہ دور کی عمارتوں کو زیادہ محفوظ، مضبوط، پائیدار اور مقامی ماحول سے ہم آہنگ بنایا جاسکتا ہے۔ مہمانِ خصوصی شری کلدیپ کمار سدھا نے اپنے خصوصی خطاب میں خطے کے مادی اور غیر مادی ثقافتی ورثے کی دستاویز بندی اور تحفظ کی اہمیت اجاگر کی۔
کلدیپ کمار سدھا نے کہا کہ ورثہ صرف تاریخی عمارات اور یادگاروں تک محدود نہیں بلکہ یہ ہنرمندوں کے ہاتھوں، روایتی مواد، تعمیراتی تکنیکوں اور معاشرتی روایات میں بھی زندہ رہتا ہے۔ ان کے مطابق ایسے اقدامات زندہ ثقافتی ورثے کو پہچاننے، محفوظ رکھنے اور آنے والی نسلوں تک منتقل کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ آئی یو ایس ٹی کی ڈین آؤٹ ریچ ڈاکٹر روحیلہ حسن، ڈین ریسرچ ڈاکٹر عابد شالہ اور اسکول آف آرکیٹیکچر، پلاننگ اینڈ جیومیٹکس کے ڈین مسٹر قاضی قمر اقبال قاری نے بھی افتتاحی تقریب سے خطاب کیا۔
مقررین نے آرکیٹیکچرل تعلیم میں مختلف شعبوں کے درمیان تعاون، تحقیق، معاشرے کے ساتھ مضبوط رابطے اور عملی تجربات کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ طلبہ کو صرف نظری تعلیم تک محدود رکھنے کے بجائے انہیں پیشہ ورانہ میدان، مقامی برادریوں، دستکاری اور ثقافتی ورثے کے ساتھ عملی طور پر جوڑنا ضروری ہے۔ فیسٹیول کے دوران مختلف نمائشیں بھی منعقد کی گئی ہیں، جن میں ’’ورکس اِن پریکٹس: طلبہ کا کام، پیشہ ورانہ عمل اور ابھرتے ہوئے خیالات‘‘ نمایاں ہے۔ اس نمائش کا مقصد تعلیمی اداروں اور تعمیراتی صنعت کے درمیان روابط کو فروغ دینا ہے۔
اس کے علاوہ ’’آرکیٹیکچرل پریکٹسز کے کام‘‘، ’’ورثے کی دستاویز بندی: زندہ ورثہ‘‘ اور فوٹوگرافی نمائش ’’روایت کے نقوش‘‘ بھی فیسٹیول کا حصہ ہیں۔ ان نمائشوں میں موجودہ دور کے فنِ تعمیر، ثقافتی ورثے کی دستاویز بندی، روایتی علم اور کشمیر کی بصری ثقافت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ آئی یو ایس ٹی کے شعبۂ آرکیٹیکچر نے یہ فیسٹیول محکمہ آرکائیوز، آرکیالوجی اینڈ میوزیمز، حکومتِ جموں و کشمیر کے اشتراک سے منعقد کیا ہے۔
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منتظمین کے مطابق فیسٹیول کا بنیادی مقصد فنِ تعمیر، ثقافت اور معاشرے کے درمیان مستقل مکالمے کو فروغ دینا اور نوجوان معماروں کو خطے کی مالا مال تعمیراتی اور دستکاری روایات سے تنقیدی اور تخلیقی انداز میں جڑنے کی ترغیب دینا ہے۔ افتتاحی تقریب کے بعد نمائشوں کا افتتاح کیا گیا، جبکہ تعلیمی اداروں اور تعمیراتی صنعت سے وابستہ افراد کے درمیان تبادلۂ خیال کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اس دوران طلبا کو آرکیٹیکچرل پریکٹس، ثقافتی ورثے اور فنِ تعمیر کے شعبے میں ابھرنے والے نئے تصورات سے براہِ راست واقف ہونے کا موقع ملا۔