ETV Bharat / jammu-and-kashmir
میر واعظ عمر فاروق نے نیپال سانحہ کو کشمیر کے لیے وارننگ قرار دیتے ہوئےماحولیاتی تحفظ پر زور دیا
میرواعظ نےکہا کہ نیپال اور ہمالیائی خطہ کے دیگر حصوں میں جو تباہی دیکھی جا رہی ہےوہ جموں و کشمیر کے لیے ایک انتباہ ہے۔
Published : August 28, 2026 at 5:26 PM IST
سری نگر: میرواعظ عمر فاروق نے جمعہ کے روز کشمیر کے نازک ہمالیائی ماحول کے تحفظ کے لیے فوری کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے متنبہ کیا کہ بڑے پیمانے پر تعمیرات، جنگلات کی کٹائی اور گیلی زمینوں اور آبی گزرگاہوں پر تجاوزات سے خطے میں قدرتی آفات کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔
سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے دوران لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے میرواعظ نے کہا کہ نیپال اور ہمالیائی خطہ کے دیگر حصوں میں جو تباہی دیکھی جا رہی ہے وہ جموں و کشمیر کے لیے ایک انتباہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ بھی اسی ماحولیاتی طور پر حساس پہاڑی علاقے کا حصہ ہے۔
اپنی تقریر کے بعد جاری کردہ ایک بیان کے مطابق میرواعظ نے کہا کہ یہ الگ تھلگ واقعات نہیں ہیں۔ وہ اس بات کی ایک واضح یاد دہانی ہیں کہ گلیشیئر کے گرنے سے ہمارے پہاڑی ماحولیاتی نظام کتنے کمزور ہو گئے ہیں۔ انہوں نے نیپال کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور اس آفت سے ہلاک، لاپتہ اور متاثر ہونے والوں کے لیے دعا کی۔
انہوں نے کہا ہم اس مشکل وقت میں نیپال کے لوگوں کے ساتھ اپنی مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم اپنی جانیں گنوانے والوں کی حفاظت اور جلد بازیابی کے ساتھ ساتھ لاپتہ افراد کی حفاظت اور جلد بازیابی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہم تمام متاثرہ افراد کے لیے ہمت اور راحت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔
میرواعظ نے کہا کہ جموں و کشمیر پہلے ہی بڑھتے ہوئے ماحولیاتی دباؤ کے آثار کا سامنا کر رہا ہے، جیسے کہ بھاری بارش، بادل پھٹنا، اچانک سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ۔
موسمیاتی تبدیلی کے کردار کو تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس بات کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے کہ انسانی سرگرمیاں اور ترقی کے طریقے ان خطرات کو کس طرح بڑھا رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ موسمیاتی تبدیلی ایک بڑا عنصر ہے، لیکن ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا ہمارے ترقیاتی طریقے حالات کو مزید خطرناک بنا رہے ہیں۔
کشمیر کے پہاڑ، جھیلیں اور دریا ملک کی سیاحتی معیشت کے لیے اہم ہیں اور ایک بڑی آبادی کو ذریعہ معاش فراہم کرتے ہیں۔ تاہم، میرواعظ نے کہا کہ ان قدرتی وسائل کو تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا بڑھتا ہوا دباؤ ان ماحولیاتی نظاموں کو خطرے میں ڈال رہا ہے جن پر کمیونٹیز کا انحصار ہے۔
انہوں نے کہا کہ جس طرح ہم تجارت اور ترقی کے نام پر اس ماحولیات کا بے دریغ استحصال کر رہے ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ انہوں نے سڑکوں کے لیے پہاڑوں کی کٹائی اور بلاسٹنگ، درختوں کی کٹائی اور ماحولیات کے لحاظ سے حساس علاقوں میں ہوٹلوں اور دیگر عمارتوں کی تعمیر کی طرف اشارہ کیا۔انہوں نے کہا کہ پانی کے قدرتی بہاؤ میں بھی رکاوٹیں پڑ رہی ہیں۔
میرواعظ نے کہا کہ اگر یہ مناسب سائنسی اور ماحولیاتی تحفظات کے بغیر جاری رہا تو ہم مستقبل میں اس سے بھی بڑی آفات کے لیے حالات پیدا کر رہے ہوں گے۔
ان کے تبصرے ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب انتہائی موسم، نازک پہاڑی ڈھلوانوں اور غیر منصوبہ بند ترقی کے اثرات کے بارے میں خدشات پورے ہمالیائی خطے میں بحث کا ایک عام موضوع بن چکے ہیں۔ پہاڑی علاقے خاص طور پر خطرناک ہیں کیونکہ بارش، درجہ حرارت، برف اور گلیشیئر کے حالات میں تبدیلیاں، انسانی سرگرمیوں کے ساتھ مل کر سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ اور دیگر خطرات کو بڑھا سکتی ہیں۔
میرواعظ نے کشمیر میں گیلی زمینوں، جھیلوں اور سیلابی پانی کے راستوں پر جاری تجاوزات کو بھی نوٹ کیا اور لوگوں سے اپیل کی کہ وہ ایسی زمین پر تجاوزات یا تعمیرات نہ کریں۔
انہوں نے کہا کہ میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ان علاقوں پر تجاوزات یا تعمیرات نہ کریں۔ ویٹ لینڈز بنجر زمین نہیں ہیں؛ یہ قدرتی بفرز ہیں جو اضافی پانی کو جذب کرتے ہیں اور انسانی بستیوں کی حفاظت کرتے ہیں۔"
میر واعظ نے خاص طور پر ڈل جھیل کا حوالہ دیا، جو کشمیر کے سب سے مشہور قدرتی نشانات میں سے ایک ہے اور سیاحوں کی توجہ کا ایک بڑا مرکز ہے، طویل مدتی ماحولیاتی نظر اندازی کے نتائج کی مثال کے طور پر۔ انہوں نے کہا، "ہمیں صرف اپنی ڈل جھیل کی حالت پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ طویل مدتی تجاوزات، تعمیرات، اور ماحولیاتی غفلت کس قدر قیمتی قدرتی نظام کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔"
ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ دن بہ دن سکڑتا جا رہا ہے جب کہ ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، گویا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔
سری نگر کے آس پاس کی جھیلوں اور بڑے ویٹ لینڈ سسٹم کو طویل عرصے سے خطے کے قدرتی پانی کے انتظام کے نیٹ ورک کا ایک اہم حصہ سمجھا جاتا ہے۔ ان کے انحطاط کا اثر صرف سیاحت اور جمالیات تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہوتا ہے جب شدید بارش نکاسی آب کے نظام پر دباؤ ڈالتی ہے۔
ماحولیاتی تحفظ کو مذہبی ذمہ داری سے جوڑتے ہوئے، میرواعظ نے قرآن پاک کی ایک آیت کا حوالہ دیا: "زمین کی بحالی کے بعد اس پر فساد (بدانتظامی یا بدعنوانی) نہ پھیلاؤ" (7:56)۔
انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی تحفظ کو صرف سرکاری اداروں پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ انہوں نے حکام، منصوبہ سازوں، کاروباری اداروں اور عام شہریوں سے اپیل کی کہ وہ ہمالیہ جیسے نازک خطے میں ترقی کے نتائج کو سمجھیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اجتماعی ذمہ داری کا ایک سنگین معاملہ ہے۔
میرواعظ کے مطابق پہاڑوں میں انفراسٹرکچر اور سیاحت کی ترقی کو صرف اقتصادی ترقی یا کنیکٹیویٹی کے نقطہ نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ منصوبوں کو علاقے کی ماحولیاتی حدود اور پہاڑی ڈھلوانوں، جنگلات، پانی کے ذرائع اور گیلی زمینوں میں تبدیلی کے ممکنہ نتائج کو بھی مدنظر رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ماحولیات کے تحفظ اور ترقی کے نام پر انسانی مداخلت کے درمیان توازن قائم کرنا چاہیے۔
میرواعظ نے کشمیری عوام سے اپیل کی کہ وہ نیپال کی صورت حال کو دور دراز کے المیے کے طور پر نہ دیکھیں، بلکہ اسے اپنے خطے کے لیے ایک انتباہ سمجھیں۔ انہوں نے کہا کہ نیپال کے سانحہ کو ہمارے اپنے خطے کے لیے ایک انتباہ کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ ہم بھی ہمالیہ میں رہتے ہیں۔
انہوں نے خبردار کیا کہ اگر اس خطے کے قدرتی نظام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جاتی رہی تو آنے والی نسلوں کو ایسے نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جن کا پلٹنا مشکل یا ناممکن ہو سکتا ہے۔
میرواعظ نے کہا کہ اگر ہم اپنے پہاڑوں، جنگلات، آبی ذخائر اور آبی ذرائع کے قدرتی توازن کو درہم برہم کرتے رہے تو اس کے نتائج ایک دن ناقابل تلافی ہو سکتے ہیں۔
انہوں نے ماحولیاتی تحفظ کو محض تحفظ سے بالاتر ایک مسئلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ کشمیر کے قدرتی نظام کی صحت کا براہ راست تعلق یہاں کے لوگوں کی حفاظت سے ہے۔
میرواعظ نے کہا کہ آج ہمارے ماحول کا تحفظ صرف تحفظ سے متعلق نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی زندگیوں، ان کے گھروں اور ہمارے بچوں کے مستقبل کی حفاظت کے بارے میں ہے۔
یہ بھی پڑھیں: چین کے سیچوان میں 5.1 شدت کا زلزلہ، نیپال میں تازہ سیلاب کا الرٹ، ریسکیو آپریشن روک دیا گیا