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نیپال کا سیلاب، کشمیر کے لیے خطرے کی گھنٹی؟
نیپال کی تباہی نے کشمیر میں گلیشیئرز، شدید بارش، پرما فراسٹ اور کمزور ڈھلوانوں سے جڑے بڑھتے خطرات اور ممکنہ نقصان کو نمایاں کر دیا۔
Published : August 29, 2026 at 7:12 PM IST
سرینگر: نیپال اور چین کی سرحد کے قریب آنے والے تباہ کن سیلاب نے ایک بار پھر ہمالیہ کے مختلف علاقوں میں رہنے والی آبادیوں کو درپیش خطرات کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے۔ جموں و کشمیر بھی ایسے ہی خطرات سے دوچار ہے، جہاں گلیشیئر، کمزور پہاڑی ڈھلوانیں، شدید بارش اور زمین میں موجود برف کے پگھلنے جیسے عوامل مل کر بڑے پیمانے پر تباہی کا سبب بن سکتے ہیں۔
نیپال میں 26 اگست کو پیش آئے تباہ کن سیلاب کی ابتدا بظاہر اس وقت شروع ہوئی جب لنگ ٹانگ لیرونگ کے قریب گلیشیئر کا ایک حصہ ٹوٹ کر الگ ہوگیا۔ اس کے نتیجے میں برف اور چٹانیں پہاڑوں کے دامن میں واقع وادی میں جا گریں جس سے تیزی سے آگے بڑھنے والا سیلاب نشیبی علاقوں میں شروع ہوگیا۔
سیٹلائٹ تصاویر اور ابتدائی جائزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سیلابی ریلے نے دریا کے راستوں سے گزرتے ہوئے پانی، برف، چٹانوں اور مٹی کو اپنے ساتھ بہا لایا، جس سے مکانات اور بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچا۔ تاہم اس واقعے میں مختلف عوامل نے کس حد تک کردار ادا کیا، اس کی مکمل تحقیقات ابھی جاری ہے۔
یہ واقعہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ بلند پہاڑی علاقوں میں شروع ہونے والی تباہی صرف پہاڑوں تک ہی محدود نہیں رہتی۔ پہاڑی ڈھلوان کا کھسکنا، گلیشیئر کا ٹوٹنا یا شدید بارش نشیبی علاقوں کی طرف بڑھتے ہوئے پانی اور ملبے کی مقدار میں تیزی سے اضافہ کر سکتی ہے اور کئی کلومیٹر دور ایک خطرناک سیلاب یا ملبے کا سیلاب بپا ہوسکتا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ جموں و کشمیر میں بھی ایسے حالات موجود ہیں جو اس طرح کے سلسلہ وار قدرتی خطرات پیدا کرسکتے ہیں، تاہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ نیپال جیسا واقعہ یہاں بھی لازماً پیش آئے گا۔
نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہائیڈرولوجی، ویسٹرن ہمالیہ ریجنل سینٹر کے سائنس دان ریاض احمد میر کے مطابق: "ہمالیہ ایک ایسے خطے میں واقع ہے جہاں کئی طرح کی قدرتی آفات کا خطرہ موجود ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم ان خطرات کے مطابق خود کو کس طرح تیار کرتے ہیں۔"
جموں و کشمیر میں بڑے پیمانے پر گلیشیئرز، بلند پہاڑی علاقوں میں واقع جھیلیں، پرما فراسٹ، راک گلیشیئرز اور انتہائی ڈھلوان والے پہاڑی علاقے موجود ہیں۔ آبادی، سڑکیں، پن بجلی کے منصوبے، سیاحتی مقامات اور مذہبی یاترا کے راستے اکثر دریاؤں کے کنارے، کھڑی ڈھلوانوں کے دامن یا تنگ وادیوں میں واقع ہیں، جہاں سیلابی پانی اور ملبہ بہت تیزی سے آگے بڑھ سکتا ہے۔
کشمیر یونیورسٹی کے شعبہ جیو انفارمیٹکس کے سربراہ اور اسسٹنٹ پروفیسر عرفان رشید نے کہا کہ ہمالیائی خطے کے مختلف خطرات کو الگ الگ نہیں دیکھا جانا چاہیے، کیونکہ پہاڑی نظام کے ایک حصے میں تبدیلی دوسرے حصوں کو بھی متاثر کرسکتی ہے۔
کشمیر میں 155 گلیشیائی جھیلیں
حالیہ تحقیق سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ کشمیر ہمالیہ کا بلند پہاڑی ماحول پہلے ہی بڑی تبدیلیوں سے گزر رہا ہے۔ جنوری 2026 میں Journal of Glaciology میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں 1992 سے 2024 تک سیٹلائٹ مشاہدات کی مدد سے کشمیر ہمالیہ میں 155 گلیشیائی جھیلوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔
کیمبرج یونیورسٹی پریس کی جانب سے شائع اس تحقیق کے مطابق 32 سال کے دوران برف سے جڑی پروگلیشیائی جھیلوں کے رقبے میں 26 فیصد اضافہ ہوا۔ پانچ جھیلوں کو گلیشیائی جھیل پھٹنے سے آنے والے سیلاب، یعنی GLOF، کے حوالے سے انتہائی زیادہ خطرے کا حامل قرار دیا گیا۔
عرفان رشید سمیت کئی محققین نے ان جھیلوں سے نیچے موجود مکانات، پلوں، سڑکوں اور دیگر بنیادی ڈھانچے کو ممکنہ خطرات کا بھی جائزہ لیا۔ تحقیق سے واضح ہوا کہ گلیشیائی جھیلوں کی تعداد اور شکل میں تبدیلی کا یہ مطلب نہیں کہ ہر جھیل خطرناک ہے۔ تاہم گلیشیئرز، جھیلوں اور اردگرد کے پہاڑی علاقوں کی مسلسل نگرانی ضروری ہے۔
رام بن اور کشتواڑ کے واقعات
سال 2026 کی ایک اور تحقیق میں اپریل 2025 کے رام بن کلاؤڈ برسٹ کو موسمی اور بنیادی ڈھانچے سے متعلق مشترکہ تباہی کے طور پر دیکھا گیا۔ International Journal of Disaster Risk Reduction میں شائع اس تحقیق کے مطابق تین گھنٹوں میں 40 ملی میٹر اور ایک دن میں 60 سے 140 ملی میٹر تک شدید بارش نے اچانک سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کو جنم دیا، جس سے ایک اہم پہاڑی راستے پر بڑے پیمانے پر بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا۔
محققین نے موسم سے متعلق معلومات، سیٹلائٹ تصاویر اور دیگر جغرافیائی اعداد و شمار کا استعمال کیا۔ تحقیق میں زیادہ درست اور مقامی سطح کی پیش گوئی، مزید مش اہداتی اسٹیشنز اور ایسے علاقوں میں سڑکوں اور آبادیوں کی بہتر منصوبہ بندی کی ضرورت پر زور دیا گیا جو ایک سے زیادہ قدرتی خطرات کی زد میں ہیں۔ 2026 کی ایک الگ تحقیق میں 14 اگست 2025 کو کشتواڑ کے چشوٹی میں پیش آئی تباہی کا جائزہ لیا گیا۔ محققین نے اسے محدود علاقے میں آنے والا شدید اور اچانک سیلاب قرار دیا جس میں موسمی، زمینی اور ارضیاتی عوامل شامل تھے۔ اس واقعے میں 70 سے زیادہ اموات رپورٹ ہوئی تھیں اور گاؤں اور آس پاس کے ماحول کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا تھا۔
Journal of the Geological Society of India میں شائع تحقیق میں اس واقعے کو صرف کلاؤڈ برسٹ کہنے کے بجائے یہ دیکھا گیا کہ بارش نے علاقے کی زمین اور ارضیاتی ساخت کے ساتھ مل کر کس طرح تباہ کن سیلاب کی شروعات کی۔ اس سے یہ ضرورت سامنے آتی ہے کہ کسی آفت کا جائزہ لیتے وقت صرف متاثرہ آبادی نہیں بلکہ پورے آبی کیچمنٹ علاقے کو دیکھا جائے۔
صوبہ جموں کے چشوٹی، کشتواڑ کا واقعہ ہمالیہ میں قدرتی آفات کی نگرانی کے ایک بڑے مسئلے کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اچانک سیلاب کے زیادہ خطرے والے کئی بلند اور دور دراز علاقوں میں زمینی سطح پر موسم کی مناسب نگرانی کا نظام موجود نہیں ہے۔
حکام نے 14 اگست 2025 کے واقعے کو کلاؤڈ برسٹ قرار دیا تھا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کلاؤڈ برسٹ سے مراد ایک چھوٹے علاقے میں ایک گھنٹے کے دوران 100 ملی میٹر یا اس سے زیادہ بارش ہے۔ تاہم اگر کسی دور دراز بلند پہاڑی علاقے میں بارش ناپنے کا آلہ موجود نہ ہو تو بارش کی اصل شدت کی آزادانہ طور پر تصدیق مشکل ہوجاتی ہے۔ اس سے تباہی کی شدت کم نہیں ہوتی بلکہ موسمی نگرانی کے نظام میں موجود کمی سامنے آتی ہے۔
دسمبر 2025 میں Landslides میں شائع ایک تحقیق نے بھی چشوٹی کے واقعے کا جائزہ لیا اور اسے کلاؤڈ برسٹ کے نتیجے میں آنے والا ملبے کا سیلاب اور اچانک سیلاب قرار دیا۔ محققین نے شدید بارش، مقامی زمین اور ملبے کے درمیان تعلق کا جائزہ لیا اور بتایا کہ پہاڑی علاقے میں شروع ہونے والا محدود واقعہ کتنی تیزی سے تباہ کن سیلاب میں تبدیل ہوسکتا ہے۔
شائع تحقیق کے مطابق پہاڑی ڈھلوانوں پر موجود ملبے کی مقدار، پانی کے راستے کی ساخت اور زمین کی ڈھلوان اس بات کا تعین کرتی ہے کہ سیلاب کتنا تباہ کن ہوگا۔
جہلم بیسن بھی خطرات کی زد میں
سال 2025 کی ایک تحقیق میں 1980 سے 2020 تک جہلم کے بالائی بیسن میں شدید بارش اور سیلاب کا جائزہ لیا گیا۔ محققین نے پایا کہ کئی دن تک جاری رہنے والی شدید بارشیں بڑے سیلاب کا اہم سبب بنتی ہیں۔
'صرف بارش سیلاب کا سبب نہیں'
تحقیق کے مطابق صرف بارش کی شدت ہی سیلاب کی شدت طے نہیں کرتی بلکہ بارش کتنے عرصے تک جاری رہی اور کتنے وسیع علاقے یا رقبے میں ہوئی، یہ جز بھی اہم ہے، کیونکہ اسی سے پورے کیچمنٹ میں جمع ہونے والے پانی کی مقدار متاثر ہوتی ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ جموں و کشمیر میں کسی ایک مقام پر ریکارڈ ہونے والی بارش اس بات کی مکمل تصویر فراہم نہیں کرتی کہ دریا کے بالائی علاقوں میں کیا صورتحال ہے؟ اگر کئی معاون ندی نالوں، ندی نالوں کے علاقوں میں ایک ساتھ شدید بارش ہو تو پانی تیزی سے نشیبی علاقوں کی طرف بڑھ سکتا ہے۔
ایک اور 2025 کی تحقیق میں جغرافیائی ماڈلنگ کے ذریعے بالائی جہلم بیسن میں سیلاب کے خطرے کا جائزہ لیا گیا۔ اس میں زمین کی ساخت، زمین کے استعمال، نباتاتی احاطے، بلندی، مٹی، آبادی اور 2014 کے سیلاب کے اعداد و شمار کو شامل کیا گیا۔
تین لاکھ افراد ہو سکتے ہیں متاثر
تحقیق کے مطابق بالائی جہلم بیسن کا تقریباً 5 فیصد حصہ سیلابی میدانوں پر مشتمل ہے، جہاں تقریباً تین لاکھ افراد متاثر ہو سکتے ہیں۔ جنوبی کشمیر میں واقع "ویشو واٹرشیڈ" کو خاص طور پر خطرے سے دوچار قرار دیا گیا جبکہ پانچ واٹرشیڈز میں لِدر واٹرشیڈ میں اضافی پانی پیدا ہونے کی صلاحیت سب سے زیادہ پائی گئی۔
پرما فراسٹ اور راک گلیشیئر بھی تشویش کا باعث
سال 2025 کی ایک تحقیق "Inferring permafrost distribution over Jammu and Kashmir Himalaya" میں 2002 سے 2023 تک زمین کی سطح کے درجہ حرارت کے سیٹلائٹ ڈیٹا کی مدد سے جموں و کشمیر میں پرما فراسٹ کا جائزہ لیا گیا۔ تحقیق میں پایا گیا کہ مستقل، غیر مستقل اور محدود نوعیت کا پرما فراسٹ بالترتیب خطے کے تقریباً 27، 24 اور 14 فیصد جغرافیائی رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔
محققین نے 2,415 مکانات، 903 جھیلوں، آٹھ پن بجلی منصوبوں اور تقریباً 193 کلومیٹر سڑکوں کو ممکنہ طور پر متاثر ہونے والے علاقوں میں شامل کیا۔
پرما فراسٹ کسے کہتے ہیں؟
پرما فراسٹ ایسی زمین کو کہتے ہیں جو کم از کم مسلسل دو سال تک منجمد رہے۔ پہاڑی علاقوں میں اس کے پگھلنے سے ڈھلوانوں کی مضبوطی متاثر ہوسکتی ہے اور برف سے ڈھکی زمین کے استحکام میں تبدیلی آسکتی ہے۔ تاہم محققین نے واضح کیا کہ کسی علاقے میں پرما فراسٹ کی موجودگی کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں کی ڈھلوان لازماً گرنے والی ہے۔
سال 2024 میں Earth and Space Science میں شائع تحقیق میں جہلم بیسن کے راک گلیشیئرز اور پہاڑی پرما فراسٹ کا نقشہ تیار کیا گیا۔ محققین نے 207 راک گلیشیئرز کی نشاندہی کی جو تقریباً 50 مربع کلومیٹر علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان میں 100 سے زیادہ کو سطحی خصوصیات کی بنیاد پر فعال قرار دیا گیا۔
تحقیق میں یہ راک گلیشیئر تقریباً 3,700 سے 4,550 میٹر کی بلندی اور کھڑی زمین (steep terrain ) پر پائے گئے۔ محققین کے مطابق فعال اور قدیم راک گلیشیئرز کی موجودگی پرما فراسٹ سے راست جڑے ہیں اور درجہ حرارت میں اضافے سے پرما فراسٹ پگھلنے کے خطرات بڑھ سکتے ہیں۔
وسیع کشمیر ہمالیہ سے متعلق تحقیق میں 326 راک گلیشیئرز جبکہ جہلم بیسن کی تحقیق میں 207 راک گلیشیئرز کی نشاندہی کی گئی۔ دونوں اعداد میں تضاد نہیں کیونکہ دونوں تحقیقات میں جغرافیائی علاقے مختلف تھے۔
گلیشیئرز بھی تیزی سے تبدیل ہورہے ہیں
کشمیر میں ہمالیہ کے گلیشیئرز میں بھی نمایاں تبدیلیاں دیکھی گئی ہیں۔ سال 2022 کی ایک تحقیق میں 1992 سے 2020 کے درمیان نو گلیشیئرز کا جائزہ لیا گیا۔ اس میں گلیشیئر کے رقبے میں اوسطاً 20.8 فیصد کمی اور گلیشیئر کے اگلے سرے کے پیچھے ہٹنے کی اوسط رفتار تقریباً 14 میٹر سالانہ پائی گئی۔
محققین - عرفان رشید، طارق عبداللہ اور شکیل رومشو - نے برف پر موجود بلیک کاربن کی مقدار کا بھی جائزہ لیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی غیر معمولی حد تک زیادہ مقدار نے خطے میں برف پگھلنے کی رفتار بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہوگا۔
تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک ہی بڑے موسمی خطے میں ہونے کے باوجود مختلف گلیشیئرز میں تبدیلی کی رفتار مختلف ہے۔ اس کی وجہ زمین کی ساخت، گلیشیئر پر موجود ملبہ اور دیگر مقامی عوامل ہو سکتے ہیں۔
سال 2022 کی ایک الگ ماڈلنگ تحقیق میں بالائی جہلم بیسن میں زمین کے استعمال اور شدید بارش کے اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ 1980 سے 2020 تک کے اعداد و شمار سے معلوم ہوا کہ قدرتی نباتات میں کمی، جنگلات کی کٹائی، شہری آبادی کا پھیلاؤ اور زرعی طریقوں میں تبدیلیاں نمایاں رہی ہیں۔
تحقیق کے مطابق زمین کے استعمال میں یہ تبدیلیاں پانی کے بہاؤ اور مٹی و ملبے کے عمل کو متاثر کرسکتی ہیں، جس کے نتیجے میں شدید بارش کے دوران سیلاب کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔
کولاہوئی گلیشیئر میں بھی نمایاں کمی
کولاہوئی گلیشیئر خطے میں گلیشیئر کی تبدیلی کا سب سے طویل سیٹلائٹ ریکارڈ رکھنے والے گلیشیئرز میں شامل ہے۔ 2020 کی ایک تحقیق میں 1962 سے 2018 تک کے زمین سے متعلق مشاہداتی اعداد و شمار کا جائزہ لیا گیا۔ اس میں کولاہوئی گلیشیئر کے زیر مطالعہ حصوں میں مجموعی طور پر 23.6 فیصد برفانی کمی پائی گئی۔
تحقیق کے مطابق 2000 کے بعد گلیشیئر کے بڑے حصوں کے پیچھے ہٹنے کی رفتار تیز ہوئی اور برف کے توازن کی لکیر تقریباً 120 میٹر اوپر منتقل ہوئی۔ عرفان رشید اور اُلفت مجید سمیت دیگر محققین نے گلیشیئر سے نکلنے والے ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں کمی کے رجحان کی بھی نشاندہی کی۔ اس دوران نشیبی علاقوں میں زمین کے استعمال میں نمایاں تبدیلیاں آئیں، جن میں باغات اور تعمیرات میں اضافہ شامل ہے۔
گلیشئرز کا سکڑتا ہوا رقبہ
سال 2020 کی ایک اور تحقیق نے کشمیر میں ہمالیہ کے گلیشیئرز کے مجموعی نقصان کا خاکہ پیش کیا جس میں 147 گلیشیئرز کا نقشہ تیار کیا گیا اور بتایا گیا کہ ان کا مجموعی رقبہ 1980 میں 101.73 مربع کلومیٹر سے گھٹ کر 2018 میں 72.41 مربع کلومیٹر رہ گیا، یعنی 28.82 فیصد کمی ہوئی۔
تحقیق کے مطابق چھوٹے گلیشیئرز بڑے گلیشیئرز کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے پیچھے ہٹ رہے ہیں جبکہ کم بلندی پر موجود گلیشیئرز میں نقصان زیادہ ہے۔ محققین نے اس تبدیلی کو بڑھتے درجہ حرارت اور سردیوں میں برف باری میں کمی کے ساتھ جوڑا اور خبردار کیا کہ گلیشیئرز میں مسلسل کمی مستقبل میں پانی کے بہاؤ اور خطے کی معیشت کو متاثر کرسکتی ہے۔
تاہم گلیشیئر کا پیچھے ہٹنا خود اس بات کی علامت نہیں کہ سیلاب فوری طور پر آنے والا ہے۔ البتہ اس سے وہ قدرتی ماحول ضرور تبدیل ہوتا ہے جس میں گلیشیائی جھیلیں، برفانی ذخائر، راک گلیشیئرز اور پہاڑی ڈھلوانیں تشکیل پاتی اور تبدیل ہوتی ہیں۔
اصل خطرہ
ماہرین کے مطابق خطرہ اس وقت بڑھتا ہے جب یہ مختلف عوامل ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ مثلاً چٹان یا برف کا تودہ کسی گلیشیائی جھیل میں گر کر پانی کو اچانک باہر دھکیل سکتا ہے۔ اگر کمزور مورین باندھ ٹوٹ جائے تو پانی کا ایک بڑا ریلا نیچے کی طرف بہہ سکتا ہے۔ تنگ اور کھڑی وادی سے گزرتے ہوئے یہ پانی بڑے پتھر، درخت، برف اور مٹی اپنے ساتھ شامل کرکے ملبے کے سیلاب میں تبدیل ہوسکتا ہے۔ اس طرح پہاڑوں کی بلندی پر شروع ہونے والا ایک واقعہ کئی کلومیٹر دور آبادیوں کے لیے تباہ کن ثابت ہوسکتا ہے۔
اسی لیے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ صرف گلیشیئرز کی نگرانی کافی نہیں۔ گلیشیائی جھیلوں، مورین بندوں، گلیشیئر کے اگلے حصوں، راک گلیشیئرز، پرما فراسٹ اور غیر مستحکم ڈھلوانوں کی بھی مسلسل نگرانی ضروری ہے۔
'نیپال ایک وارننگ'
ریاض میر کا کہنا ہے کہ نیپال کا واقعہ محض سیلاب نہیں بلکہ ارضیاتی، برفانی، آبی، زمینی اور موسمی عوامل کے امتزاج کا نتیجہ دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے کہا، "نیپال میں جو کچھ دیکھا گیا وہ ایک انتہائی شدید تباہی معلوم ہوتی ہے، جس میں بڑی مقدار میں ملبہ، برف اور چٹانیں شامل تھیں اور یہ واقعہ ایسے علاقے میں ہوا جو پہلے ہی شدید ٹیکٹونک سرگرمی کا شکار ہے۔"
میر کے مطابق ہمالیہ میں طویل عرصے سے جاری ٹیکٹونک سرگرمی نے چٹانوں کے بڑے حصوں میں دراڑیں پیدا کرکے انہیں کمزور کردیا ہے۔ بلند علاقوں میں برف اور برفانی تہیں وقتی طور پر ان ٹوٹی ہوئی چٹانوں کو جوڑے رکھ سکتی ہیں، لیکن درجہ حرارت بڑھنے اور جمی ہوئی زمین کے کمزور ہونے سے ڈھلوانوں کا استحکام متاثر ہوسکتا ہے۔
انہوں نے اس عمل کا موازنہ فراسٹ بائٹ سے کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح شدید سردی میں طویل عرصے تک رہنے سے انسانی جسم کے ٹشوز کو نقصان پہنچتا ہے، اسی طرح چٹانوں میں بھی تبدیلی آسکتی ہے۔ میر نے مزید کہا کہ بلند علاقوں میں درجہ حرارت بڑھنے سے پہلے ہی ٹوٹی ہوئی چٹانوں کا استحکام مزید کم ہوسکتا ہے۔
ایسی کمزور چٹانوں کے ٹکڑے کھڑی ڈھلوانوں سے نیچے آتے ہوئے برف اور برفانی تودوں کے ساتھ شامل ہوسکتے ہیں۔ اگر یہ مواد گلیشیئر، جھیل یا دریا کے راستے میں داخل ہوجائے تو پانی بڑی مقدار میں ملبہ نیچے لے جاسکتا ہے۔ تاہم میر نے خبردار کیا کہ "ہر ہمالیائی آفت کو ایک ہی عمل کا نتیجہ قرار دینا درست نہیں ہوگا۔"
ان کے مطابق نیپال سے حاصل سیٹلائٹ تصاویر میں گلیشیئر کا ایک حصہ ٹوٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ نتیجہ نکالنا قبل از وقت ہوگا کہ صرف گلیشیئر ہی اس واقعے کا ذمہ دار تھا۔ انہوں نے کہا: "ایک اور پہلو کی بھی تحقیقات ضروری ہے: کیا صرف گلیشیئر حرکت میں آیا یا اس کے نیچے موجود ٹوٹی ہوئی چٹانیں بھی اس کے ساتھ حرکت میں آئیں؟"
میر کے مطابق یہ بات مزید تفصیلی تحقیقات اور جامع اعداد و شمار کے بعد ہی واضح ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہمالیہ کے دوسرے حصوں، بشمول جموں و کشمیر، میں بھی ایسے واقعات ممکن ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جموں و کشمیر میں بھی نیپال جیسا واقعہ لازماً ہوگا۔
ماضی کی آفات
جموں و کشمیر اور لداخ میں ماضی میں اچانک کئی پہاڑی آفات پیش آچکی ہیں۔ سال 2019 کی ایک تحقیق میں اگست 2010 کے لیہہ کلاؤڈ برسٹ کا جائزہ لیا گیا۔ اس واقعے میں ملبے کے سیلاب آئے، سینکڑوں افراد ہلاک ہوئے اور مکانات، سڑکوں، مواصلاتی نظام اور دیگر تنصیبات کو نقصان پہنچا۔
تحقیق میں بتایا گیا کہ قدرتی آفات کی مشقیں امدادی نظام کی خامیوں، خطرناک ڈھلوانوں اور مقامی آبادی کی تیاری کا اندازہ لگانے میں مدد کرسکتی ہیں۔ محققین نے مستقبل کی منصوبہ بندی بہتر بنانے کے لیے مختلف شعبوں کے ماہرین کی معلومات اور سیٹلائٹ پر مبنی خطرے کے نقشوں کے استعمال کی سفارش کی۔
سال 2010 کے لیہہ واقعے نے دکھایا کہ نسبتاً چھوٹے پہاڑی کیچمنٹ میں ہونے والی بارش کس طرح تیزی سے ملبے کے سیلاب میں تبدیل ہوسکتی ہے۔ اس نے یہ بھی واضح کیا کہ ہنگامی منصوبہ بندی میں بارش کے ساتھ پیدا ہونے والے ثانوی خطرات کو بھی شامل کرنا ضروری ہے۔
خطہ چناب میں بادل پھٹنے سے تباہی
جولائی 2021 میں کشتواڑ کے ہونزر علاقے میں کلاؤڈ برسٹ کے نتیجے میں ملبے سے بھرا اچانک سیلاب آیا تھا، جس میں سات افراد ہلاک اور 19 لاپتہ ہوئے تھے۔ Disaster: Response & Management جریدے میں شائع تحقیق کے مطابق بلند علاقے میں شدید بارش نے بڑے پیمانے پر پانی کا بہاؤ پیدا کیا، جو ڈھلوانوں سے مٹی اور ملبہ بہا کر نشیبی علاقوں تک لے گیا۔
محققین کے مطابق اس طرح کے ملبے سے بھرے سیلاب اپنے راستے میں موجود بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرسکتے ہیں اور لوگوں کو ردعمل کے لیے بہت کم وقت ملتا ہے۔
سال 2014کا تباہ کن سیلاب
ستمبر 2014 کا کشمیر سیلاب بھی ایک مثال ہے، اگرچہ اس کا طریقہ کار مختلف تھا۔ 2018 میں کشمیر یونیورسٹی کے سابق سائنس دان شکیل احمد رومشو کی قیادت میں ہونے والی تحقیق کے مطابق جہلم میں سیلاب کے دوران پانی کا زیادہ سے زیادہ بہاؤ ایک لاکھ 15 ہزار کیوسک سے تجاوز کرگیا تھا۔
محققین نے سیلاب کی شدت کی وجوہات میں سات دن تک وسیع پیمانے پر ہونے والی شدید بارش، وادی کی زمینی ساخت اور جنوبی علاقوں سے آنے والے کئی تیز بہاؤ والے معاون دریاؤں کا تقریباً ایک ہی وقت میں جہلم میں شامل ہونا قرار دیا۔ شکیل رومشو اس وقت اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی (IUST) کشمیر کے وائس چانسلر ہیں۔
تحقیق کے مطابق سیلابی میدانوں میں انسانی مداخلت اور جہلم کے بعض حصوں کی محدود پانی برداشت کرنے کی صلاحیت نے بھی نقصانات کو بڑھایا۔ دلدلی علاقوں میں کمی، سیلاب کے خطرے والے علاقوں میں تعمیرات اور دریا کے نظام میں تبدیلیوں نے شدید بارش کے اثرات کو مزید بڑھا دیا۔
بعد کی ایک ماڈلنگ تحقیق نے بھی زمین کے استعمال میں تبدیلی اور سیلاب کے خطرے کے درمیان تعلق کو واضح کیا۔ اس کے مطابق 1980 سے 2020 کے دوران بالائی جہلم بیسن میں تعمیر شدہ علاقوں میں اضافہ اور قدرتی نباتات میں کمی سمیت بڑی تبدیلیاں آئیں۔
ماڈلنگ سے معلوم ہوا کہ یہ تبدیلیاں پانی کے بہاؤ، مٹی کے کٹاؤ اور ملبے کی مقدار کو متاثر کرسکتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی شدت کی شدید بارش، زمین کے بدلتے ہوئے استعمال کے باعث مختلف حالات میں مختلف نوعیت کے نتائج پیدا کرسکتی ہے۔
یہ تمام تحقیقات بتاتی ہیں کہ جموں و کشمیر میں مستقبل کے سیلاب کے خطرے کا اندازہ صرف اس بنیاد پر نہیں لگایا جاسکتا کہ کتنی بارش ہوئی۔ بارش کہاں ہوئی، کتنی دیر تک ہوئی اور کتنا بڑا علاقہ اس کی زد میں آیا؟ یہ سب عوامل اہم ہیں۔ اس کے ساتھ پہاڑی ڈھلوانوں کی حالت، دستیاب ملبہ، گلیشیئرز اور پرما فراسٹ کی صورتحال، گلیشیائی جھیلوں کی موجودگی اور یہ بات بھی اہم ہے کہ آبادی اور بنیادی ڈھانچہ سیلابی میدانوں یا پانی کے قدرتی راستوں میں کس حد تک پھیلا ہوا ہے۔
سال 2022 کی HEC-HMS ماڈلنگ تحقیق میں بالائی جہلم بیسن کے پانچ واٹرشیڈز کا جائزہ لیا گیا۔ اس میں ویشو، لِدر اور سندرن واٹرشیڈز اضافی پانی کے بہاؤ میں اہم کردار ادا کرنے والے علاقوں کے طور پر سامنے آئے۔
تحقیق میں ویشو واٹرشیڈ کو خاص طور پر حساس قرار دیا گیا اور بتایا گیا کہ 2014 کے سیلاب کے دوران ریکارڈ کیے گئے پانی کی گہرائی کے مشاہدات سے کیچمنٹ کی سطح پر کیے گئے جائزے کی اہمیت بھی سامنے آتی ہے۔ تحقیق اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ آفات سے نمٹنے کے لیے وسیع تر اور مربوط حکمت عملی ضروری ہے۔
ممکنہ حل اور تدابیر
بلند پہاڑی کیچمنٹ والے علاقوں میں خودکار موسمی اسٹیشنوں کا دائرہ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ دریاؤں میں پانی کی سطح ناپنے والے سینسر بالائی علاقوں سے ایسی معلومات فراہم کرسکتے ہیں جو سیلابی پانی کے آبادیوں تک پہنچنے سے پہلے ہی خبردار کر سکیں۔ سیٹلائٹ تصاویر، موسمی ریڈار، جھیلوں کی سطح کی پیمائش اور زمین میں ہونے والی تبدیلیوں کی نگرانی بھی اس نظام کا حصہ ہونی چاہیے۔
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