نہرو نے مسئلہ کشمیر کو متنازعہ بنایا، اور بھارت کے حصے میں شدت پسندی اور علیحدگی پسندی آئی: آدتیہ ناتھ

نہرو نے مسئلہ کشمیر کو متنازعہ بنایا، اور بھارت کے حصے میں شدت پسندی اور علیحدگی پسندی آئی: آدتیہ ناتھ
یوگی آدتیہ ناتھ نے سردار ولبھ بھائی پٹیل کی سالگرہ پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے نہرو کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔
Published : December 15, 2025 at 1:29 PM IST
لکھنؤ : ریاست اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے جموں و کشمیر میں دہشت گردی اور علیحدگی پسندی کی وجوہات کا فاست الزام بھارت کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو پر عائد کیا۔ انہوں نے کہا: ’’نہرو نے کشمیر کے مسئلے کو اس قدر متنازعہ بنا دیا کہ یہ مسئلہ آج بھی ملک کے لیے دردِ سر بنا ہوا ہے۔‘‘
سردار ولبھ بھائی پٹیل کی 75ویں برسی کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے یوگی آدتیہ ناتھ نے آزادی کے وقت 560 سے زائد پرینسلی اسٹیٹس (شاہی/ نوابی ریاستوں) کا بھارت کے ساتھ انضمام کا ذکر کرتے ہوئے جوناگرھ اور حیدرآباد جیسے مسائل کا حوالہ دیا۔ ’’تمام ہندو ریاستوں نے بھارت کے ساتھ انضمام قبول کیا، لیکن جوناگڑھ کے نواب اور حیدرآباد کے نظام نے انکار کیا۔ تاہم ان دونوں ریاستوں کا بھارت کے ساتھ انضمام پر امن طور اور خون ریز انقلاب کے بغیر، سردار پٹیل کی حکمت سے ممکن ہوا۔‘‘
آدتیہ ناتھ نے اُس وقت کے کشمیر کی شاہی ریاست کے مستقبل کو غیر یقینی قرار دیتے ہوئے کہا: ’’اس لیے پنڈت نہرو نے کشمیر کا معاملہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور کشمیر کو اتنا متنازعہ بنا دیا کہ یہ مسئلہ آزادی کے بعد بھی بھارت کے لیے تکالیف کا باعث بن رہا ہے۔ کشمیر سے بھارت کو شدت پسندی اور علیحدگی پسندی ملی ہے، یہ سب پنڈت نہرو کی غلطیوں کی وجہ سے ہے۔‘‘
انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے قائدانہ صلاحیتوں کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ ’’انہوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے قدآوار لیڈران خاص کر آنجہانی سردار پٹیل اور آنجہانی شاما پرساد مکرجی کے خوابوں کو پورا کرتے ہوئے آرٹیکل 370 کو ختم کرکے کشمیر کو حقیقی معنوں میں بھارت کا حصہ بنایا، اور ایک ملک، ایک آئین، ایک پرچم کے عزم کو آگے بڑھا رہے ہیں۔‘‘
سردار پٹیل کی دوراندیشی کا خاص طور پر تذکرہ کرتے ہوئے آدتیہ ناتھ نے کہا: ’’ہندوستان کی آزادی کے وقت 567 ریاستیں تھیں جن کا بھارت میں انضمام ہوا۔ اس سب کا کریڈٹ سردار پٹیل کو جاتا ہے۔‘‘
انہوں نے کہا کہ جوناگرھ اور حیدرآباد کے نواب اور نظام نے بھارت کے ساتھ انضمام سے انکار کیا، کیونکہ برطانوی حکام نے ریاستوں کو اختیار دیا تھا کہ وہ بھارت یا پاکستان کے ساتھ ضم ہو یا آزاد ہی رہیں۔ پٹیل کی تعریف کرتے ہوئے یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ ’’سردار پٹیل نے بھارت کے داخلی مسائل کو حل کرنے کے لیے متعدد اقدامات کیے، بشمول سومناتھ مندر کی بحالی اور ہندوستانی انتظامیہ کی خدمات کو مضبوط کرنا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جب بھارت کو سردار پٹیل کی قائدانہ صلاحیتوں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ وین اُسی وقت 15 دسمبر 1950 کو انتقال کر گئے۔‘‘
