ETV Bharat / jammu-and-kashmir
'لاپرواہی دھوکہ نہیں': کورٹ نے لیب ملازم کو بایوپسی نمونہ خراب ہونے کے کیس میں کیا بری
عدالت نے کہا کہ بایوپسی نمونہ خراب ہونا پیشہ ورانہ کوتاہی ہو سکتی ہے، مگر اسے فوجداری دھوکہ دہی قرار نہیں دیا جا سکتا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 8, 2026 at 6:52 PM IST
سرینگر: سرینگر کی ایک عدالت نے ایک لیبارٹری ملازم کو دھوکہ دہی کے الزام سے بری کر دیا۔ اس پر الزام تھا کہ آپریشن کے بعد بایوپسی کا نمونہ خراب ہو گیا تھا۔ عدالت نے کہا کہ صرف پیشہ ورانہ کوتاہی یا لاپرواہی کو رنبیر پینل کوڈ (RPC) کی دفعہ 420 کے تحت فوجداری جرم نہیں کہا جا سکتا۔یہ ایک ایسا کیس ہے جو ایک مزدور کی اپنی علیل بیوی کی بیماری کی تشخیص کے دوران کی تڑپ اور بے بسی سے جڑا ہوا ہے۔
اپنے 19 صفحات پر مشتمل فیصلے میں تھرڈ ایڈیشنل منصف اور جوڈیشل مجسٹریٹ فرسٹ کلاس سرینگر ورون کمار نے کہا کہ پیش کیے گئے ثبوت دھوکہ دہی کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ یہ کیس ایف آئی آر نمبر 29/2013 کے تحت پولیس اسٹیشن کرن نگر میں درج کیا گیا تھا۔ استغاثہ نے نوگام کے ریلوے کالونی کے رہائشی عمر یاسین شاہ اور بڈگام کے کرمشور خانصاحب کے رہائشی مشتاق احمد بٹ پر دھوکہ دہی کا الزام عائد کیا تھا۔ مقدمے کے دوران عمر یاسین شاہ کے انتقال کے بعد ان کے خلاف کارروائی ختم ہو گئی۔
یہ معاملہ شال ٹینگ، ملورہ، سرینگر کے ایک یومیہ مزدور عبد الرحمن وگے کی شکایت سے شروع ہوا۔ انہوں نے پولیس کو بتایا کہ 31 مارچ 2013 کو ان کی بیوی رفیقہ کا احمد ہسپتال میں آپریشن ہوا، جس کے بعد ڈاکٹروں نے انہیں بایوپسی کے لیے ایک طبی نمونہ دیا۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ نمونہ ایس ایم ایچ ایس ہسپتال کے قریب ایک لیب میں 800 روپے ادا کر کے جمع کروایا، جہاں انہیں بار بار رپورٹ لینے کے لیے آنے کو کہا گیا، مگر بعد میں بتایا گیا کہ نمونہ "خراب ہو گیا ہے۔"
عدالت میں وگے نے اپنی تکلیف بیان کرتے ہوئے کہا کہ رپورٹ نہ ملنے کی وجہ سے ڈاکٹر یہ معلوم نہیں کر سکے کہ ان کی بیوی کس عارضہ میں مبتلا ہے اور "مریضہ اب بھی بیمار حالت میں ہے؟ یا نہیں۔" تاہم عدالت نے کہا کہ شکایت کرنے والے کی تکلیف حقیقی اور انسانی لحاظ سے اہم ہے، لیکن پیش کیے گئے ثبوت دھوکہ دہی ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں۔
فیصلے میں عدالت نے کہا کہ گواہی میں ایسا کچھ نہیں ہے جو یہ ظاہر کرے کہ لیب کے عملے کی نیت بدنیتی پر مبنی تھی یا انہوں نے شکایت کنندہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ جج نے طبی یا تکنیکی خرابی اور فوجداری دھوکہ دہی کے درمیان فرق واضح کرتے ہوئے کہا کہ نمونے کا خراب ہونا مختلف وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جیسے ہینڈلنگ، درجہ حرارت یا دھوپ میں زیادہ دیر رہنا۔
سپریم کورٹ کے ایک فیصلے جوپالی لکشمی کانتھا ریڈی بنام ریاست آندھرا پردیش، 2025) کا حوالہ دیتے ہوئے عدالت نے کہا کہ دھوکہ دہی ثابت کرنے کے لیے شروع سے ہی بدنیتی، دھوکہ دینے کا ارادہ اور نقصان یا فائدہ ثابت ہونا ضروری ہے، جو اس کیس میں موجود نہیں تھا۔ عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ مقدمے کے طویل عرصے کے دوران استغاثہ نے صرف دو گواہ پیش کیے، جبکہ تفتیشی افسر اور دیگر اہم گواہ پیش نہیں ہوئے۔ 2014 کے سیلاب میں کیس کی فائل کا کچھ حصہ بھی خراب ہو گیا تھا، جس سے ریکارڈ پڑھنا مشکل ہو گیا۔
عدالت نے کہا کہ یہ معاملہ زیادہ تر طبی یا تکنیکی نوعیت کا ہے، نہ کہ کسی جان بوجھ کر کیے گئے جرم کا۔ اپنے سخت الفاظ میں جج نے کہا کہ "یہ ایک پیشہ ورانہ معاملہ ہے اور اسے دھوکہ دہی یا بدنیتی نہیں کہا جا سکتا۔" آخر میں عدالت نے کہا کہ استغاثہ جرم ثابت کرنے میں "بری طرح ناکام" رہا اور زندہ ملزم مشتاق احمد بٹ کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا۔ عدالت نے حکم دیا: "ملزمان کو بری کیا جاتا ہے"، اور ساتھ ہی ضمانتی بانڈ بھی ختم کر دیے گئے۔
