مقامی کیمسٹوں کے روزگار پر ای فارمیسی کا منفی اثر، اننت ناگ کیمسٹس ایسوسی
ایسوسی ایشن نے حکومت اور متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا کہ آن لائن اور آف لائن فارمیسی کاروبار کیلئے یکساں قوانین نافذ کئے جائیں۔
Published : May 20, 2026 at 3:52 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) اننت ناگ کیمسٹس اینڈ ڈرگسٹس ایسوسی ایشن نے اننت ناگ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران ای۔فارمیسی اور آن لائن ادویات کی فروخت کے بڑھتے رجحان پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ ایسوسی ایشن کے اراکین نے کہا کہ غیر منظم آن لائن میڈیسن پلیٹ فارمز مقامی کیمسٹوں اور ڈرگسٹس کے روزگار کو بری طرح متاثر کر رہے ہیں، جو گزشتہ کئی دہائیوں سے عوام کو طبی سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔
ایسوسی ایشن کے نمائندوں کا کہنا تھا کہ ای۔فارمیسی کمپنیوں کی جانب سے بھاری رعایتوں، ہوم ڈلیوری اور دیگر سہولیات کے باعث مقامی میڈیکل شاپ مالکان کیلئے غیر مساوی مقابلہ پیدا ہو گیا ہے، جس سے چھوٹے کاروباری شدید دباؤ کا شکار ہیں۔
پریس کانفرنس کے دوران اراکین نے آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے نسخوں کے مبینہ غلط استعمال، مناسب تصدیق کے بغیر ادویات کی فروخت، اور جعلی یا زائد المیعاد ادویات کے خطرات پر بھی تشویش ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ ادویات کی فروخت ایک حساس شعبہ ہے جس میں سخت نگرانی اور ضابطوں پر عملدرآمد ناگزیر ہے۔
ایسوسی ایشن نے حکومت اور متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا کہ آن لائن اور آف لائن فارمیسی کاروبار کیلئے یکساں قوانین نافذ کئے جائیں اور مقامی کیمسٹ برادری کے مفادات کا تحفظ یقینی بنایا جائے تاکہ عوام کو محفوظ اور معیاری ادویات کی فراہمی ممکن بنائی جا سکے۔