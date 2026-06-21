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کشمیر میں سخت سکیورٹی انتظامات کے درمیان نیٹ کا دوبارہ امتحان شروع

حکومت کے مطابق نظم و نسق برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کی رکاوٹ کو روکنے کے لیے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں۔

کشمیر میں سخت سکیورٹی انتظامات کے درمیان نیٹ کا دوبارہ امتحان شروع
کشمیر میں سخت سکیورٹی انتظامات کے درمیان نیٹ کا دوبارہ امتحان شروع (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 21, 2026 at 5:04 PM IST

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Updated : June 21, 2026 at 5:33 PM IST

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سرینگر: (جاوید ڈار) مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر کی گرمائی راجدھانی سرینگر میں آج اتوار کے روز نیشنل ایلیجیبلیٹی کم انٹرنس ٹیسٹ (NEET) کا دوبارہ امتحان کشمیر میں سخت سکیورٹی انتظامات کے درمیان شروع ہوگیا۔

کشمیر میں سخت سکیورٹی انتظامات کے درمیان نیٹ کا دوبارہ امتحان شروع (ETV Bharat)

انتظامیہ کی طرف سے امتحانی مراکز پر امتحان کے پُرامن اور شفاف انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے ہیں اور دیگر حفاظتی اقدامات بھی کیے گئے ہیں۔ جب کہ اس سے پہلے وزیر تعلیم سکینہ اتو نے میڈیا کو بتایا کہ نظم و نسق برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کی رکاوٹ کو روکنے کے لیے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں۔


امتحانی مواد کے ممکنہ لیک ہونے اور غلط معلومات کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدبیر کے طور پر پورے بھارت میں ٹیلیگرام سروس پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔

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یہ دوبارہ امتحان اس وقت منعقد کیا جا رہا ہے جب اس سے قبل ملک کے مختلف حصوں میں پرچہ لیک ہونے کے الزامات کے بعد نیٹ امتحان منسوخ کر دیا گیا تھا۔

اس دوران ای ٹی وی سے بات کرتے ہوئے ایک امیدوار نے کہا کہ دوبارہ نیٹ امتحان دینا بڑی کسی تناو سے کم نہیں ہے کیونکہ جو پہلے انتظامیہ نے دعوے کیے تھے وہ سب سراب ثابت ہوئے۔ اس بار ہمیں یقین ہے کہ سکیورٹی کی سخت انتاظامات کیے گیے ہیں اور امتحان پُرامن ماحول میں مکمل ہو گا۔

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Last Updated : June 21, 2026 at 5:33 PM IST

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TIGHT SECURITY FOR NEET EXAM
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