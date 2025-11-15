ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر کے عوام کو'انسانیت' اور 'جمہوریت' کے نقطہ نظر سے دیکھنے کی ضرورت؛ دہلی دھماکے پر میرواعظ کا رد عمل
انہوں نے دہلی دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے اسے ایک مخصوص مذہب یا کمیونٹی سے جوڑنے والے میڈیا کے بیانیے کو بھی قابل مذمت بتایا۔
Published : November 15, 2025 at 9:53 AM IST
سرینگر (پرویز الدین ): میر واعظ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے حالیہ دلی بم دھماکے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسے واقعات انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ مگر یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ حقائق سامنے آنے سے قبل ایسے سانحات کو میڈیا کی جانب سے 'ان سائیڈ سورسز' کی مدد سے سنسنی خیز انداز میں پیش کیا جاتا ہے جو ایک ایسے بیانیے کو ہوا دیتا ہے جو فوراً اسے ایک مخصوص مذہب یا کمیونٹی کے ساتھ جوڑنے اور انہیں مجرم ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہمارے بچے اور نوجوان جو ملک کی مختلف ریاستوں اور شہروں میں تعلیم یا روزگار کے لیے مقیم ہیں یکایک مشکوک قرار پاتے ہیں۔ اپنی حفاظت کے حوالے سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور یہاں گھر والوں میں بھی شدید بے چینی پیدا ہوتی ہے۔
گذشتہ روز مرکزی جامع مسجد سرینگر میں نماز جمعہ کے موقعے پر ایک بھاری اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دلی میں ہوا حالیہ بم دھماکہ نہایت تکلیف دہ واقعہ ہے جس میں 12 بے گناہ لوگ جو اپنے روزمرہ کے معمولات میں مصروف تھے، اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور متعدد لوگ شدید زخمی ہوئے۔ میرواعظ نے کہا کہ میں اور جن تمام سیاسی و مذہبی تنظیموں سے میرا تعلق ہے، ہمیشہ ہر قسم کے تشدد اور دہشت گردی کی مذمت کرتے آئے ہیں۔ کشمیری عوام سب سے زیادہ ایسے سانحات کا درد محسوس کرتے ہیں کیونکہ وہ خود دہائیوں سے ایسے دکھ اور دردسے گزر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ دلی میں جو کچھ ہوا کوئی مقصد کتنا ہی درست کیوں نہ ہو، اسے اس طرح کی تشدد آمیز کارروائیوں کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا اور نہ ہی کوئی مذہب اس کی اجازت دیتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک مسائل کے حل کا بہترین راستہ مکالمہ ہے ایک دوسرے سے احترام کے ساتھ بات کرنا اور سننا تاکہ پل باندھے جا سکیں۔
میر واعظ نے کہا کہ ''فیصلہ سازی کے ذمہ دار اداروں اور حکام سے میری گزارش ہے کہ وہ جموں و کشمیر کے عوام سے صرف سکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر کے زاویے سے نمٹنے کے اپنے طرزِ عمل پر سنجیدگی سے نظرِ ثانی کریں اور جیسا کہ سابق وزیرِ اعظم اٹل بہاری واجپائی جی نے کہا تھا، کشمیر کو 'انسانیت' اور 'جمہوریت' کے نقطہ نظر سےدیکھنے کی ضرورت ہے۔'' انہوں نے کہا کہ ''یہ ان کے اختیار میں ہے کہ وہ اس پر توجہ دیں یا اسے نظر انداز کریں۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، بہتر کی امید اور اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی ہمارا سہارا ہے۔
میر واعظ نے کہا کہ وہ بارہا واضح کر چکے ہیں کہ جامع مسجد کا منبر و محراب لوگوں کی آواز کا نمائندہ ہے اور کشمیر کے لوگ اس وقت انتہائی بے اختیاری اور مایوسی سے دوچار ہیں۔ جب کہ بنیادی مسئلہ بدستور حل طلب ہے۔ حکومتِ ہند کی جانب سے جموں و کشمیر کے عوام کو دی گئی آئینی خود مختاری بھی اگست 2019 میں چھین لی گئی، جب ریاست کو یونین ٹیریٹری میں تبدیل کیا گیا اور زمین و روزگار کے حقوق بھی ان سے واپس لے لیے گئے۔ اس کے فوری بعد آبادی میں تبدیلی کے خدشات نے لوگوں میں شدید خوف پیدا کیا۔ اظہارِ رائے کی آزادی پر پابندی، ہر وقت نگرانی کا ماحول، ملازمت سے من مانے انداز میں برطرف کیے جانے اور زمین و جائیداد ضبط کیے جانے کا اندیشہ، تحقیقاتی ایجنسیوں کے مسلسل چھاپے اور گرفتاریوں نے حالات کو مزید سنگین بنا دیا۔
اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور آرٹیکل 35 اے کے خاتمے کے بعد امتیازی ریزرویشن پالیسی کے باعث روزگار کے مواقع مسدود ہو جانے جیسے تمام عوامل نے مایوسی اور بے بسی کے احساس کو شدید تر کر دیا ہے۔
