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پلوامہ میں ثقافت، زبان اور ورثے کے تحفظ و فروغ کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت، ڈپٹی کمشنر کلدیپ کرشن سدھا
ڈی سی نےکہا کہ پلوامہ میں جلد ایک ثقافتی میلےکا انعقاد کیا جائے گا جس کا مقصد مقامی ثقافت اور ورثے کو فروغ دینا ہے۔
Published : October 31, 2026 at 3:53 PM IST
پلوامہ : (سید عادل مشتاق) جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں ثقافت، زبان، ادب اور تاریخی ورثے کے تحفظ و فروغ کے حوالے سے ڈسٹرکٹ کلچرل سوسائٹی پلوامہ کی جانب سے گورنمنٹ ڈگری کالج ویمنز پلوامہ میں ایک روزہ ثقافتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ ’’کتابیں روشنی ہیں اور انسانی زندگیاں اثاثہ ہیں‘‘ کے موضوع پر منعقدہ اس پروگرام کا جس کا بنیادی مقصد کتابوں، ادب، انسانی اقدار اور ثقافتی روایات کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔
پروگرام میں ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ کلدیپ کرشن سدھا نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی، جبکہ اس موقع پر ضلع بھر سے تعلق رکھنے والے ادیبوں، شاعروں، قلمکاروں، ثقافتی شخصیات اور ادب سے دلچسپی رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ گورنمنٹ ڈگری کالج ویمنز پلوامہ کی طالبات نے بھی پروگرام میں شرکت کرکے ادب اور ثقافتی سرگرمیوں کے تئیں اپنی دلچسپی کا اظہار کیا۔
اس موقع پر مقررین نے پلوامہ کی قدیم تہذیب، ثقافت، مقامی زبانوں، ادبی روایات اور تاریخی ورثے کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی علاقے کی شناخت اس کی زبان، تہذیب، روایات اور ادبی تاریخ سے وابستہ ہوتی ہے، لہٰذا ان قیمتی اثاثوں کا تحفظ اور انہیں نئی نسل تک منتقل کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔
اپنے خطاب میں ڈپٹی کمشنر پلوامہ کلدیپ کرشن سدھا نے کہا کہ ضلع کے ثقافتی ورثے، زبان اور ادبی روایات کے تحفظ کے لیے تمام متعلقہ حلقوں، ادیبوں، قلمکاروں، ثقافتی تنظیموں اور عام لوگوں کو مشترکہ طور پر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ثقافت صرف ماضی کی یادگار نہیں بلکہ ہماری اجتماعی شناخت اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے۔
انہوں نے یقین دلایا کہ ضلع انتظامیہ پلوامہ مقامی ثقافت، زبان، ادب اور مادی و غیر مادی ورثے کے تحفظ اور فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ اس دوران انہوں نے پروگرام میں شریک افراد کے مسائل، مطالبات اور تجاویز بھی بغور سنیں اور یقین دہانی کرائی کہ ثقافتی ورثے کے تحفظ اور فروغ کے لیے نمایاں کام کرنے والے مستحق افراد کو مالی معاونت فراہم کرنے کے امکانات پر بھی توجہ دی جائے گی۔
بعد ازاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر کلدیپ کرشن سدھا نے کہا کہ پلوامہ کی اپنی ایک منفرد تہذیبی، ثقافتی اور ادبی شناخت ہے، جسے محفوظ رکھنے کے لیے اجتماعی سطح پر سنجیدہ کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بالخصوص نوجوان نسل کو اپنی زبان، روایات، ادب اور ثقافتی ورثے سے جوڑنا ضروری ہے تاکہ یہ قیمتی سرمایہ وقت گزرنے کے ساتھ معدوم نہ ہو۔
انہوں نے اس موقع پر اعلان کیا کہ ضلع انتظامیہ پلوامہ کی جانب سے جلد ایک عظیم الشان ثقافتی میلے کا انعقاد کیا جائے گا، جس کے ذریعے ضلع کی بھرپور ثقافت، مقامی زبانوں، روایتی فنون، ادب اور تاریخی ورثے کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ عوام میں ان کے تحفظ کے حوالے سے بیداری پیدا کی جائے گی۔
ڈی سی پلوامہ نے نوجوانوں، طلبہ، ادیبوں اور ثقافتی سرگرمیوں سے وابستہ افراد پر زور دیا کہ وہ اس مقصد کے لیے آگے آئیں اور اپنی صلاحیتوں کے ذریعے ضلع کی تہذیبی و ثقافتی شناخت کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ ضلع انتظامیہ ایسے تمام مثبت اقدامات کی حوصلہ افزائی جاری رکھے گی جو پلوامہ کے ثقافتی ورثے کو محفوظ بنانے اور اسے آنے والی نسلوں تک منتقل کرنے میں معاون ثابت ہوں گے۔