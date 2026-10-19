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دسویں جماعت کے بورڈ امتحانات آج سے شروع
وادی کشمیر کے سبھی اضلاع اور جموں کے ونٹر زون علاقوں سے تقریباً ایک لاکھ طلبہ دسویں جماعت کے امتحانات میں شریک ہو رہے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 19, 2026 at 1:22 PM IST
سرینگر : کشمیر میں دسویں جماعت کے سالانہ بورڈ امتحانات آج یعنی پیر سے شروع ہو رہے ہیں۔ ان امتحانات وادی کشمیر اور صوبہ جموں کے سرمائی زون علاقوں سے مجموعی طور پر 97,500 طلبہ شرکت کر رہے ہیں۔
جموں و کشمیر بورڈ آف سکول ایجوکیشن (JKBOSE) کے سیکریٹریج غلام حسن شیخ نے بتایا کہ ان امتحانات میں کشمیر سے 72,232 امیدوار جبکہ صوبہ جموں کے سرمائی زون علاقوں سے 25,268 امیدوار شرکت کریں گے۔ جبکہ بارہویں جماعت کے امتحانات 21 اکتوبر سے شروع ہوں گے، اور گیارہویں جماعت کے امتحانات 29 اکتوبر سے منعقد کیے جائیں گے۔ یہ امتحانات کشمیر کے تمام 10 اضلاع اور صوبہ جموں کے سرمائی زون علاقوں میں منعقد ہوں گے۔
دسویں، گیارہویں اور بارہویں جماعت کے سالانہ امتحانات میں مجموعی طور پر تقریباً 2.70 لاکھ طلبہ کی شرکت متوقع ہے۔
وزیر برائے صحت و طبی تعلیم، اسکولی تعلیم، اعلیٰ تعلیم اور سماجی بہبود - سکینہ ایتو - نے آج امتحانات میں شامل ہونے والے طلبہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بورڈ نے امتحانات کو خوش اسلوبی اور منظم طریقے سے منعقد کرنے کے لیے ضروری تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔
سکینہ ایتو نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ پُراعتماد رہیں، وقت کا دانشمندی سے استعمال کریں اور پُرسکون و مثبت ذہن کے ساتھ امتحانات میں شرکت کریں۔ اس دوران صبح سے ہی وادی کشمیر کی مختف امتحانی مراکز میں امیدواروں کی بڑی تعداد اپنے اپنے والدین کے امتحانی مراکز کی طرف جاتے ہوئے دیکھے گئے۔
سرینگر کے کوٹھی باغ سکول میں امیدواروں کی ایک بڑی تعداد دیکھنے کو ملی، اور اس دوران ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوے کچھ امیدواروان نے کہا کہ "ہم پوری تیاری کرکے امتحان مرکز پہنچے ہیں۔ سیٹرس (Stress) بھی ہے کیونکہ دسویں جماعت کا امتحان اپنے آپ میں ایک چلینج ہوتا ہے۔"
محکمہ اسکولی تعلیم کے کمشنر سیکریٹری رام نواس شرما نے بھی امتحانات میں شامل ہونے والے طلبہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے چیف ایجوکیشن افسران اور کمپلیکس سربراہان پر زور دیا کہ وہ طلبہ کے لیے معاون ماحول، مؤثر رہنمائی اور ہر ممکن سہولت فراہم کریں تاکہ امیدوار امتحانات کے دباؤ پر قابو پا سکیں اور اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکیں۔
دریں اثناء، بورڈ نے امتحانات کے دوران نقل اور دیگر ذرائع کی روک تھام اور امتحانات کے ہموار انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے تقریباً 40 نگرانی ٹیمیں تعینات کی ہیں۔ بورڈ نے سرمائی زون علاقوں میں 2,602 امتحانی مراکز قائم کیے ہیں، جبکہ امتحانی عمل کی نگرانی کے لیے سپرنٹنڈنٹس، ڈپٹی سپرنٹنڈنٹس اور دیگر نگران عملے کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔
امیدواروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنی جوابی کاپیوں پر رول نمبر اور سوالیہ پرچے کی سیریز کی تفصیلات درست طریقے سے درج کریں تاکہ جوابی کاپیوں کی جانچ اور نتائج مرتب کرنے کے دوران کسی قسم کی پیچیدگی پیدا نہ ہو۔
بورڈ نے خصوصی ضروریات کے حامل بچوں (CWSN) کے لیے بھی امتحانات میں متعدد رعایتوں کا اعلان کیا ہے۔ ان میں کامیابی کے لیے درکار نمبروں میں رعایت، رجسٹریشن اور امتحانی فیس سے استثنیٰ اور اکتوبر تا نومبر 2026 کے سالانہ ریگولر امتحانات میں اضافی وقت کی فراہمی شامل ہے۔
سرکاری ڈیٹ شیٹ کے مطابق، دسویں جماعت کے امتحانات کا آغاز 19 اکتوبر کو صبح 11 بجے ریاضی کے پرچے سے ہوگا۔ اس کے بعد 22 اکتوبر کو اردو/ہندی، 27 اکتوبر کو سائنس اور 31 اکتوبر کو انگریزی کا امتحان منعقد ہوگا۔
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