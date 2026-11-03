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جنوبی کشمیر کے ہر آٹھ میں سے ایک چشمے کا پانی غائب، تحقیق میں انکشاف
جنوبی کشمیر کے اننت ناگ اور کولگام اضلاع کے 649 چشموں کے سروے میں 76 مکمل خشک پائے گئے۔
Published : November 3, 2026 at 9:03 PM IST
سرینگر: جنوبی کشمیر میں کیے گئے ایک مطالعے میں انکشاف ہوا ہے کہ "سروے کیے گئے تقریباً ہر آٹھ میں سے ایک قدرتی چشمہ خشک ہو چکا ہے۔" اس صورتحال نے ہمالیائی خطے میں دیہی آبادی، زراعت اور لوگوں کے روزگار کے لیے اہمیت رکھنے والے آبی ذخائر کے مستقبل کے بارے میں گہری تشویش کو جنم دیا ہے۔
’فرنٹیئرز اِن واٹر‘ نامی تحقیقی جریدے میں شائع ہونے والی ایک تحقیق، جس کا عنوان ’’کشمیر ہمالیہ میں چشموں کے وسائل کی جغرافیائی معلوماتی نظام (GIS) کی مدد سے فہرست سازی اور افادیت کا جائزہ‘‘ ہے، میں اننت ناگ اور کولگام اضلاع کے 649 قدرتی چشموں کا نقشہ تیار کیا گیا۔ اس تحقیق میں چشموں میں پانی کی دستیابی، پانی کے بہاؤ، جغرافیائی پھیلاؤ اور مقامی آبادی کی جانب سے ان کے استعمال کا جائزہ لیا گیا ہے۔
یہ تحقیق مارچ 2021 سے دسمبر 2022 کے درمیان 3,984 مربع کلومیٹر علاقے میں کی گئی۔ محققین نے موسمی تبدیلیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہر چشمے کا دو مرتبہ سروے کیا۔ پہلا سروے سردیوں کے بعد اُس وقت کیا گیا جب برف پگھلنے سے چشموں میں پانی کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے، جبکہ دوسرا سروے سردیوں سے پہلے کیا گیا، جب پانی کا بہاؤ کم ترین سطح پر ہوتا ہے۔
تحقیق کے مطابق 649 چشموں میں سے 490 یعنی 75.50 فیصد چشموں میں سال بھر پانی موجود رہتا ہے۔ 83 چشمے یعنی 12.78 فیصد صرف مخصوص موسموں میں بہتے ہیں، جبکہ 76 چشمے یعنی 11.71 فیصد فیلڈ سروے کے دوران مکمل طور پر خشک پائے گئے۔
یہ نتائج جنوبی کشمیر میں قدرتی چشموں کی موجودہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی ریکارڈ فراہم کرتے ہیں، جہاں بہت سی آبادی اپنی روزمرہ کی پانی کی اپنی ضروریات کے لیے ان چشموں پر انحصار کرتی ہے۔
تحقیق میں چشموں سے پانی کے اخراج کی مقدار بھی ریکارڈ کی گئی، جو پانچ لیٹر سے لے کر 64,800 لیٹر فی منٹ تک پائی گئی۔ محققین نے پانی کے بہاؤ کی بنیاد پر چشموں کی درجہ بندی کے لیے ’مینزر کلاسیفکیشن سسٹم‘ استعمال کیا۔ اس نظام کے مطابق زیادہ تر چشمے پانی کے کم بہاؤ والے زمروں میں شامل تھے۔
چشموں کی درجہ بندی
مجموعی طور پر 314 چشمے یعنی 48.83 فیصد پانچویں درجے میں شامل کیے گئے، جن سے 37.8 سے 378 لیٹر فی منٹ پانی خارج ہوتا ہے۔ اسی طرح 193 چشمے یعنی 29.73 فیصد چھٹے درجے میں رکھے گئے، جن سے 3.78 سے 37.8 لیٹر فی منٹ پانی نکلتا ہے۔
صرف سات چشموں کو دوسرے درجے میں رکھا گیا ہے، جن سے 16,800 سے 168,000 لیٹر فی منٹ پانی خارج ہوتا ہے۔ ان میں ویری ناگ، کوکرناگ، اچھہ بل، پانزتھ ناگ، کرکوٹ ناگ، واسک ناگ اور مٹن کے چشمے شامل ہیں۔
تحقیق کے دوران پہلے درجے کا کوئی چشمہ نہیں ملا۔ اس زمرے میں وہ چشمے آتے ہیں جن سے 168,000 لیٹر فی منٹ سے زیادہ پانی خارج ہوتا ہے۔ جبکہ خشک پائے گئے 76 چشموں کو آٹھویں درجے میں رکھا گیا ہے۔
علاقے کے مختلف جغرافیائی حصوں میں چشموں کی تعداد بھی مختلف پائی گئی۔ وادی کے میدانی علاقوں میں سب سے زیادہ 293 چشمے یعنی مجموعی تعداد کا 45.14 فیصد موجود تھے۔ پہاڑی علاقوں میں 184 جبکہ کریواز کی سطح مرتفع میں 172 چشمے پائے گئے۔
چشموں کی کثافت بھی میدانی علاقوں میں سب سے زیادہ تھی۔ یہاں فی مربع کلومیٹر 1.02 چشمے ریکارڈ کیے گئے، جبکہ کریواز کے علاقوں میں یہ تعداد 0.25 اور پہاڑی علاقوں میں صرف 0.06 چشمے فی مربع کلومیٹر تھی۔
چشموں کی موجودگی میں بلندی کا بھی اہم کردار سامنے آیا ہے۔ تحقیق کے مطابق 380 چشمے یعنی 58.8 فیصد سطح سمندر سے 1,588 سے 1,700 میٹر کی بلندی پر واقع تھے۔ خاص بات یہ ہے کہ خشک پائے گئے 76 چشموں میں سے 51 بھی اسی بلندی والے علاقے میں موجود تھے۔
اراضی کے استعمال کا چشموں سے تعلق
محققین نے زمین کے استعمال اور چشموں کی موجودگی کے درمیان تعلق کا بھی جائزہ لیا۔ اس دوران 343 چشمے باغبانی والے علاقوں میں پائے گئے، جو مجموعی تعداد کے نصف سے زیادہ ہیں۔ تعمیر شدہ آبادی والے علاقوں میں 150 جبکہ زرعی زمینوں پر 93 چشمے موجود تھے۔ باقی چشمے جنگلات، جھاڑیوں والے علاقوں اور چراگاہوں میں پائے گئے۔
تحقیق میں یہ بھی سامنے آیا کہ قدرتی چشمے مقامی آبادی کے لیے پانی کا ایک اہم ذریعہ ہیں۔ سروے میں شامل 74.26 فیصد چشمے عوام کے لیے کھلے تھے، جبکہ 17.25 فیصد نجی ملکیت میں اور 8.70 فیصد سرکاری اداروں کے زیر انتظام تھے۔
سال بھر بہنے والے چشموں میں سے 40.20 فیصد چشمے 11 سے 50 گھرانوں کو پانی فراہم کرتے ہیں، جبکہ تقریباً ایک چوتھائی چشموں سے 100 سے زیادہ گھرانے مستفید ہوتے ہیں۔ بعض انفرادی چشمے 300 سے زیادہ گھرانوں کی پانی کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔
تحقیق کے مطابق چشموں کے استعمال میں گھریلو ضروریات، جن میں پینے کا پانی، کھانا پکانا اور کپڑے یا دیگر چیزیں دھونا شامل ہیں، کا حصہ 70.26 فیصد ہے۔ آبپاشی کے لیے 13.09 فیصد چشمے استعمال ہوتے ہیں، جبکہ 4.90 فیصد چشموں کو سیاحت، ماہی پروری اور گھریلو ضروریات سمیت ایک سے زیادہ مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ چشموں میں پانی کی دستیابی میں کمی کا اثر صرف پینے کے پانی تک محدود نہیں رہے گا بلکہ ان دیہات میں زراعت بھی متاثر ہو سکتی ہے جہاں لوگ گھریلو ضروریات اور کھیتی باڑی دونوں کے لیے انہی چشموں پر انحصار کرتے ہیں۔
مباحثے اور انٹرویوز
مقامی لوگوں کے تجربات جاننے کے لیے محققین نے اننت ناگ اور کولگام کے مختلف دیہات میں 20 گروپ مباحثے منعقد کیے گئے۔ ہر مباحثے میں 10 سے 16 افراد نے حصہ لیا۔ اس کے علاوہ چشموں پر مقامی آبادی کے انحصار کا جائزہ لینے کے لیے عام شہریوں کے انٹرویو بھی کیے گئے۔
مقامی لوگوں نے محققین کو بتایا کہ گزشتہ پانچ سے دس برس کے دوران چشموں میں پانی کے بہاؤ اور ان کی قابل اعتماد دستیابی میں کمی آئی ہے۔ بعض لوگوں نے ایسے چشموں کا بھی ذکر کیا جن میں خشک موسم کے دوران پانی آنا بند ہو جاتا ہے۔
تاہم، محققین نے واضح کیا کہ یہ معلومات مقامی لوگوں کے مشاہدات پر مبنی ہیں۔ کئی دہائیوں کے دوران پانی کے بہاؤ میں تبدیلیوں کی تصدیق کے لیے طویل مدتی ریکارڈ دستیاب نہیں تھا۔ تحقیق میں یہ بھی طے نہیں کیا گیا کہ پانی میں مبینہ کمی کی کتنی وجہ موسمیاتی تبدیلی، زمین کے استعمال میں تبدیلی یا زیر زمین پانی کا نکالنا ہے۔
حفاظتی اقدامات
تحقیق کے مطابق سروے کیے گئے چشموں میں سے صرف تقریباً پانچواں حصہ اپنی قدرتی حالت کے قریب تھا۔ بعض مقامات پر چشموں کے تحفظ کے لیے دیواریں تعمیر کی گئی ہیں، باڑ لگائی گئی ہے، مٹی اور گاد نکالی گئی ہے اور پانی جمع کرنے کے ٹینکوں اور تقسیم کے نظام کا انتظام کیا گیا ہے۔ ان کوششوں میں سرکاری محکموں کے ساتھ مقامی آبادی بھی شامل رہی ہے۔
محققین نے چشموں کے تحفظ کے لیے ان کے آبی ذخیرے والے علاقوں (Spring-sheds) کی حفاظت اور پانی کے بہاؤ کی باقاعدہ نگرانی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ چشموں کے اردگرد پانی جمع کرنے والے علاقوں کی بحالی اور زیر زمین پانی کو دوبارہ ذخیرہ کرنے والے مقامات کا تحفظ ضروری ہے، تاکہ چشموں میں پانی کا بہاؤ برقرار رکھا جا سکے اور آبی وسائل کا بہتر انتظام ممکن ہو۔
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