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گرلز ہائر سیکنڈری اسکول، ترال میں آفات سے نمٹنے کے لیے این ڈی آر ایف کا آگاہی پروگرام
این ڈی آر ایف نے طالبات اور مقامی لوگوں کو ناگہانی آفات کے دوران جان و مال کے تحفظ کی عملی تربیت فراہم کی۔
Published : September 9, 2026 at 6:57 AM IST
ترال: (شبیر بٹ) ضلع پلوامہ میں قدرتی اور ناگہانی آفات سے نمٹنے کے لیے نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس (این ڈی آر ایف) کی جانب سے منگل کو این ڈی آر ایف نے ضلع انتظامیہ کے اشتراک سے گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول ترال میں ایک آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا۔ پروگرام میں سول انتظامیہ، پولیس افسران اور طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جب کہ اے ڈی سی ترال ساجد یحییٰ نقاش مہمانِ خصوصی کے طور پر موجود رہے۔ اس موقعے پر قدرتی اور ناگہانی آفات سے بچاؤ کے حوالے سے عملی مظاہرہ (ماک ڈرل) بھی پیش کیا گیا، جس کے ذریعے طلبہ اور شرکاء کو ہنگامی صورت حال کے دوران احتیاطی تدابیر اور جان و مال کے تحفظ کے طریقوں سے آگاہ کیا گیا۔
پروگرام کے دوران شرکاء کو زلزلے، سیلاب، آگ لگنے اور دیگر ہنگامی صورتحال کے دوران اختیار کی جانے والی احتیاطی تدابیر اور حفاظتی اقدامات کے بارے میں تفصیلی جانکاری فراہم کی گئی۔ این ڈی آر ایف کے اہلکاروں نے شرکاء کو ہنگامی حالات میں فوری و مؤثر ردِعمل، ابتدائی طبی امداد، ریسکیو کے طریقۂ کار اور محفوظ انخلا کے حوالے سے عملی تربیت دی۔ اس موقعے پر مختلف ریسکیو تکنیکوں کا عملی مظاہرہ بھی پیش کیا گیا۔ پروگرام میں متعلقہ محکموں کے افسران، اہلکاروں، اساتذہ، طلبہ اور مقامی افراد نے شرکت کی۔ مقررین نے زور دیا کہ آفات کے دوران گھبرانے کے بجائے تربیت اور احتیاط کے ساتھ صورتحال کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔
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این ڈی آر ایف کی جانب سے ایسے آگاہی پروگراموں کا مقصد عوام، طلبہ اور مختلف اداروں کو آفات سے نمٹنے کے لیے تیار کرنا اور جانی و مالی نقصان کو کم سے کم کرنا ہے۔ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کے سینئر لیکچرر شمیم احمد نے اس پروگرام کو انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی سرگرمیوں سے حفاظتی اقدامات کا پیغام گھر گھر پہنچے گا۔ اے ڈی سی ترال ساجد یحییٰ نقاش نے میڈیا کو بتایا کہ انتظامیہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مستقبل میں بھی اس طرح کے معلوماتی پروگرام جاری رکھے گی۔
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