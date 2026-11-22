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رامبن میں ایکسائز اور پولیس کی مشترکہ کارروائی؛ مویشیوں کے باڑے سے پانچ سو گرام تک چرس نما مادہ برآمد، مقدمہ درج
جموں و کشمیر کے ضلع رامبن کے ڈاموٹ علاقے میں چرس جیسا مادہ برآمد ہونے کے بعد این ڈی پی ایس مقدمہ درج کرلیا گیا۔
Published : November 22, 2026 at 11:43 AM IST
رامبن، جموں و کشمیر (نواز رونیال): جموں و کشمیر کے پہاڑی ضلع رامبن میں منشیات کی اسمگلنگ اور غیر قانونی خرید و فروخت کے خلاف جاری مہم کے تحت محکمۂ ایکسائز اور پولیس کی مشترکہ ٹیم نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ ضلع کے دموت علاقے کے گاؤں کھڑکھونی میں ایک رہائشی مکان پر کی گئی تلاشی کارروائی کے دوران تقریباً 400 سے 500 گرام چرس جیسا نشہ آور مادہ برآمد کر لیا گیا۔ سرکاری حکام نے اتوار کے روز اس کارروائی کی باضابطہ تصدیق کی۔
عدالتی سرچ وارنٹ کے تحت چھاپہ مار کارروائی
حکام کے مطابق، یہ تلاشی کارروائی ہفتہ کی دیر شام (21 نومبر) جوڈیشل مجسٹریٹ فرسٹ کلاس (JMIC) رامبن کی عدالت کی جانب سے جاری کردہ باقاعدہ سرچ وارنٹ کی تعمیل میں انجام دی گئی۔
موصولہ اطلاعات کے مطابق، ایکسائز مجسٹریٹ کم انسپکٹر (EMIC) رامبن اور مقامی پولیس اہلکاروں پر مشتمل ایک مشترکہ ٹیم قانونی ضابطوں کو پورا کرتے ہوئے عدالتی سرچ وارنٹ پر عمل درآمد کے لیے کھڑکھونی، دموت، کنٹھی (تحصیل و ضلع رامبن) کے رہائشی سورجیت سنگھ ولد بیر سنگھ کے رہائشی احاطے پر پہنچی۔
مویشیوں کے باڑے میں چھپایا گیا تھا نشہ آور مادہ
سرکاری ذرائع نے بتایا کہ تلاشی کے دوران (جو مجسٹریٹ یعنی ای ایم آئی سی (EMIC) رامبن کی براہِ راست موجودگی اور نگرانی میں انجام دی گئی) مشترکہ ٹیم نے گھر سے ملحقہ مویشیوں کے باڑے کی باریک بینی سے تلاشی لی۔ اس دوران باڑے میں چھپایا گیا سبز رنگ کا ایک پولیتھین بیگ برآمد ہوا۔
جب ٹیم نے اس سبز بیگ کو کھول کر جانچ کی تو اس کے اندر سے ایک اور شفاف پولیتھین پیکٹ برآمد ہوا، جس میں مشکوک چرس نما مادہ موجود تھا۔ موقع پر ابتدائی جانچ اور وزن کرنے پر برآمد شدہ نشہ آور مادے کا وزن تقریباً 400 سے 500 گرام پایا گیا، جسے قانونی ضابطوں کے تحت ضبط کر کے فارنزک جانچ کے لیے محفوظ کر لیا گیا ہے۔
این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت ایف آئی آر درج، تحقیقات جاری
اس سلسلے میں پولیس تھانہ رامبن میں ملزم کے خلاف ایف آئی آر نمبر 305/2026 زیر دفعہ 8/20 این ڈی پی ایس (NDPS) ایکٹ درج کر لی گئی ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ معاملے کی مزید باریک بینی سے تحقیقات اور قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے تاکہ اس بات کا پتہ لگایا جا سکے کہ یہ نشہ آور مادہ کہاں سے لایا گیا تھا اور اس غیر قانونی دھندے میں مزید کون کون سے افراد ملوث ہیں۔