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پہلگام میں امرناتھ یاترا کے سلسلہ میں این ڈی ایم اے کی ٹیبل ٹاپ مشق کا انعقاد
افسران نےاس موقعہ پر بتایا کہ مشق کا مقصد مختلف اداروں کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لینا، بین الادارہ رابطہ کاری کو مزید مؤثر بناناہے۔
Published : June 24, 2026 at 10:56 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) شری امرناتھ جی یاترا 2026 کے پُرامن، محفوظ اور کامیاب انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (این ڈی ایم اے) نے ضلع انتظامیہ اننت ناگ کے اشتراک سے پہلگام کے جے کے ٹی ڈی سی کلب میں ایک اہم "ٹیبل ٹاپ ایکسرسائز" کا انعقاد کیا۔ اس مشق کی صدارت میجر جنرل سدھیر بہل (ریٹائرڈ) نے کی۔
مشق شری امرناتھ جی یاترا 2026 کے لیے جاری تیاریوں کا حصہ تھی، جس کا بنیادی مقصد سالانہ یاترا کے انتظام میں شامل تمام متعلقہ اداروں کے درمیان باہمی اشتراک، رابطہ کاری اور ہنگامی حالات سے نمٹنے کی صلاحیت کو مزید مستحکم بنانا تھا۔
مشق میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، محکمہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ، ریلیف، بازآبادکاری و تعمیر نو، ضلع انتظامیہ، دفاعی افواج، سیکورٹی فورسز، فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، اسٹیٹ ڈیزاسٹر رسپانس فورس (ایس ڈی آر ایف)، کیمپ ڈائریکٹروں، ایڈیشنل کیمپ ڈائریکٹروں اور دیگر متعلقہ محکموں کے سینئر افسران نے شرکت کی۔
افسران نے اس موقعہ پر بتایا کہ مشق کا مقصد مختلف اداروں کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لینا، بین الادارہ رابطہ کاری کو مزید مؤثر بنانا اور ہنگامی منصوبہ بندی میں ممکنہ خامیوں کی نشاندہی کرنا تھا۔ اس دوران راستوں کے انتظام، طبی ہنگامی صورتحال، خراب موسمی حالات اور ہجوم پر قابو پانے جیسے اہم امور پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔
شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے میجر جنرل سدھیر بہل (ریٹائرڈ) نے مربوط منصوبہ بندی اور حقیقی وقت میں مؤثر رابطہ کاری کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ کی جانب سے پیش کیے گئے ڈیزاسٹر مینجمنٹ منصوبوں کا بھی جائزہ لیا اور مختلف ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے اختیار کی گئی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا۔
مشق کے دوران مختلف فرضی آفات اور ہنگامی صورتحال کی منظر کشی کی گئی تاکہ متعلقہ ایجنسیوں کی تیاری اور ردعمل کا عملی جائزہ لیا جا سکے۔ اس موقع پر مواصلاتی نظام، انخلاء کے طریقہ کار اور ضروری وسائل کی بروقت تعیناتی سے متعلق امور پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
شرکاء نے اس بات کا اعادہ کیا کہ شری امرناتھ جی یاترا 2026 کے دوران یاتریوں کی سلامتی، سہولت اور فلاح کو یقینی بنانے کے لیے تمام ادارے باہمی تعاون اور مربوط حکمت عملی کے تحت کام کریں گے۔