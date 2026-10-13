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این سی ایس ٹی رکن ڈاکٹر آشا لکڑا کا اننت ناگ دورہ، قبائلی فلاحی اقدامات کا لیا جائزہ
ڈاکٹر آشا لکڑا نےقبائلی برادریوں کےحقوق کے تحفظ، سماجی و اقتصادی ترقی اور سرکاری فلاحی اسکیموں کےمؤثر نفاذ سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لیا۔
Published : October 13, 2026 at 10:15 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) قومی کمیشن برائے درج فہرست قبائل (این سی ایس ٹی ) کی رکن ڈاکٹر آشا لکڑا نے ضلع اننت ناگ میں قبائلی برادریوں کی فلاح و بہبود کے لیے جاری مختلف سرکاری اسکیموں، ترقیاتی پروگراموں اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کے نفاذ کا جائزہ لیا۔ اس سلسلے میں ایک تفصیلی جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔
اجلاس کے دوران ڈاکٹر آشا لکڑا نے قبائلی برادریوں کے حقوق کے تحفظ، سماجی و اقتصادی ترقی اور سرکاری فلاحی اسکیموں کے مؤثر نفاذ سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے افسران کو ہدایت دی کہ مستحقین تک سرکاری اسکیموں کے فوائد مقررہ وقت کے اندر پہنچانے کو یقینی بنایا جائے اور اس عمل میں حائل انتظامی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔
انہوں نے مختلف محکموں کے درمیان بہتر تال میل، نگرانی کے نظام کو مضبوط بنانے اور افسران کی جواب دہی یقینی بنانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ قبائلی برادریوں کو سرکاری اسکیموں اور ان کے تحت دستیاب سہولیات سے متعلق مناسب جانکاری فراہم کی جائے، تاکہ وہ بلا تاخیر اپنے حقوق اور مراعات سے مستفید ہو سکیں۔
اس موقع پر ڈپٹی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ نے کمیشن کی رکن کو ضلع میں قبائلی فلاحی اسکیموں، جاری ترقیاتی کاموں اور متعلقہ محکموں کی جانب سے اٹھائے جا رہے اقدامات کے بارے میں تفصیلی جانکاری فراہم کی۔ اجلاس میں مختلف محکموں کی کارکردگی، عمل درآمد کے دوران درپیش مسائل اور باہمی تال میل کے ذریعے حل طلب معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
ڈاکٹر آشا لکڑا نے افسران پر زور دیا کہ قبائلی برادریوں کی فلاح و بہبود اور حقوق کا تحفظ ترجیحی بنیادوں پر یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے حقیقی شکایات کا فوری ازالہ کرنے اور صحت، تعلیم، سماجی بہبود اور دیگر بنیادی سہولیات تک قبائلی آبادی کی رسائی بہتر بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
ڈی سی نے کہا کہ اجلاس کا مقصد ضلع میں قبائلی فلاحی اسکیموں کے نفاذ اور نگرانی کو مزید مؤثر بنانا اور اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ سرکاری اسکیموں کے فوائد مستحق قبائلی خاندانوں تک بروقت پہنچ سکیں۔