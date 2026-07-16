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20 جولائی کو دہلی میں نیشنل کانفرنس کا احتجاجی منصوبہ تبدیل نہیں ہوگا، عمر عبداللہ کا بیان، سونم وانگچک کی بھوک ہڑتال پر مرکز پر تنقید
عمر عبداللہ نے واضح کیا ہے کہ نیشنل کانفرنس کے جنتر منتر پر ہونے والے مجوزہ احتجاج کے منصوبے میں تبدیلی نہیں آئی ہے۔
Published : July 16, 2026 at 5:15 PM IST|
Updated : July 16, 2026 at 5:41 PM IST
سرینگر: (جاوید ڈار) مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر کی گرمائی راجدھانی سرینگر میں جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جمعرات کو سماجی کارکن سونم وانگچک کی صحت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ ان سے بھوک ہڑتال ختم کرنے کی اپیل کرتی، کیونکہ سیاست میں انسانیت اور ہمدردی کی بھی جگہ ہونی چاہیے۔
سیاست اپنی جگہ، لیکن انسانیت اور ہمدردی کی بھی گنجائش ہونی چاہیے
صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا، "کئی دن ہو چکے ہیں کہ وہ بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہیں۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے، ان کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ نیٹ امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں اور امتحان کی منسوخی کے باعث طلبہ کو شدید مشکلات اور ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے مرکزی وزیر تعلیم یا تو استعفیٰ دیں یا انہیں عہدے سے ہٹا دیا جائے۔"
وزیر اعلیٰ نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سونم وانگچک کا وزن کم ہونے اور ان کی صحت متاثر ہونے کے باوجود مرکزی حکومت نے اب تک کوئی مثبت قدم نہیں اٹھایا۔ انہوں نے کہا، "حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کی بھوک ہڑتال کو کئی دن ہو چکے ہیں ۔ ان کا تقریباً 9 کلو وزن کم ہو چکا ہے اور اس کا ان کی صحت پر منفی اثر پڑ رہا ہے۔ لیکن حکومت نہ تو اپنی پوزیشن بدل رہی ہے اور نہ ہی انہیں کسی بھی طریقے سے بھوک ہڑتال ختم کرنے کی اپیل کر رہی ہے۔ سیاست اپنی جگہ، لیکن کہیں نہ کہیں انسانیت اور ہمدردی کی بھی گنجائش ہونی چاہیے۔"
انا ہزارے کی بھوک ہڑتال کا حوالہ
عمر عبداللہ نے یو پی اے حکومت کے دوران انا ہزارے کی بھوک ہڑتال کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت کے وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے اپنے وزراء کو مذاکرات کے لیے بھیجا تھا تاکہ احتجاج کرنے والوں کو بھوک ہڑتال ختم کرکے بات چیت کی راہ اختیار کرنے پر آمادہ کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا لیکن اب تک سونم وانگچک سے بات چیت کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ ہمیں نہیں معلوم کہ آئندہ دنوں میں حکومت کا رویہ کیا ہوگا، لیکن ہم یقیناً ان کی صحت کے حوالے سے فکر مند ہیں۔
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ نیٹ امتحان کے معاملے میں انصاف کا مطالبہ کرنا غلط نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، "بہت سے سیاست دان وہاں جا چکے ہیں۔ جب وہ نیٹ امتحان کے سلسلے میں انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی لگتا ہے کہ ان کا مطالبہ غلط نہیں بلکہ درست ہے۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ حکومت ان معاملات پر توجہ کیوں نہیں دیتی۔"
انہوں نے مزید کہا کہ کاکروچ جنتا پارٹی گزشتہ 25 دنوں سے نیٹ امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف اور مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کے مطالبے پر احتجاج کر رہی ہے۔ سونم وانگچک 28 جون کو اس احتجاج میں شامل ہوئے تھے اور تب سے غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال پر ہیں۔
تعزیت پر سیاست نہیں ہونی چاہئے:
اس دوران عمر عبداللہ نے اپنے چچا اور سابق وزیر مصطفیٰ کمال کے انتقال کے بعد ان کی رہائش گاہ کے باہر سیاست کیے جانے پر بھی تنقید کی۔ انہوں نے کہا، "ہمارے یہاں تعزیت جاری ہے۔ کل چہارم ہے۔ ایسے موقع پر سیاست سے کچھ وقفہ ہونا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے کہ لوگ اندر آ کر تعزیت کرتے ہیں اور باہر نکلتے ہی سیاست شروع کر دیتے ہیں۔ اگر سیاست ہی کرنی ہے تو پھر تعزیت کے لیے آنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ بہت عجیب محسوس ہوتا ہے۔"
عمر عبداللہ نے مزید کہا، "جس گھر میں آپ تعزیت کے لیے آتے ہیں، اسی گھر کے باہر سیاست کرتے ہیں۔ سیاست کرنی ہے تو اپنے گھر کے باہر کریں۔ میں اس گھر کے باہر سیاسی بات نہیں کروں گا جہاں غم اور سوگ کا ماحول ہو۔ آپ لوگوں نے سونم وانگچک کے بارے میں پوچھا، میں نے صرف اسی سوال کا جواب دیا۔
پارٹی کے مجوزہ احتجاجی منصوبے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جمعرات کو زور دے کر کہا کہ ریاست کی بحالی میں مبینہ تاخیر پر 20 جولائی کو دہلی میں ان کی پارٹی کے مجوزہ احتجاجی منصوبے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن کہا کہ مقام یا احتجاج کے انداز میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ تاہم انہوں نے احتجاج کی اجازت ملنے میں تاخیر کو تخریب کاری قرار دینے سے انکار کیا۔ عبداللہ نے سرینگر میں نامہ نگاروں سے کہا کہ، "میں اس میں نہیں جاؤں گا کہ یہ تخریب کاری یا کچھ اور ہے۔ آپ اور میں دونوں اسے سمجھتے ہیں۔ ہمارا پروگرام نہیں بدلے گا، مقام یا طریقہ بدل سکتا ہے، لیکن دہلی جانے کا پروگرام نہیں بدلے گا۔"
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ان کی پارٹی کسی کونے میں چھپ کر احتجاج نہیں کرے گی۔ انھوں نے کہا، "اگر ایسا ہوتا تو ہم اسے اپنے گھر کے لان میں کرتے۔ لیکن ہم دہلی جائیں گے اور وہاں کسی طرح آواز اٹھائیں گے۔ پھر دیکھیں گے کہ مستقبل میں کیا کرنا ہے۔" حکمراں نیشنل کانفرنس (این سی) نے اعلان کیا ہے کہ وہ مرکزی حکومت کو جموں و کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کرنے کے اپنے وعدے کی یاد دلانے کے لیے 20 جولائی کو جنتر منتر پر، پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے پہلے دن دھرنا دے گی۔
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