آغا روح اللہ کے بغیر ہی این سی ورکنگ کمیٹی اجلاس کے پہلے دن کی کارروائی ختم

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
آغا روح اللہ کے بغیر ہی این سی ورکنگ کمیٹی اجلاس کے پہلے دن کی کارروائی ختم
دو روزہ این سی اجلاس میں اراکین نے حلقہ جاتی شکایات ڈاکٹر فاروق اور عبداللہ تک پہنچائیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 27, 2025 at 8:50 PM IST
سرینگر (نیوز ڈیسک) : جموں کشمیر کی حکمران جماعت نیشنل کانفرنس (این سی) کی ورکنگ کمیٹی (CWC) کے دو روزہ اجلاس کا پہلا دن اختتام ہوا جبکہ آئندہ کل مشاورت مکمل ہونے کے بعد پارٹی اپنے حتمی فیصلوں کا اعلان کرے گی۔ ان باتوں کا اظہار وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی (سوگامی) نے جمعرات کی شام پہلے روز کے اجلاس کے اختتام کے بعد میڈیا نمائندوں کے ساتھ گفتگو کے دوران کیا۔
ناصر سوگامی نے صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہا کہ ’’ یہاجلاس پارٹی کے لیے نہایت اہم ہے اور اراکین مختلف امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔‘‘ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ اجلاس کے پہلے روز اراکین نے مجموعی طور پر گورننس اور اپنے اپنے حلقوں سے متعلق شکایات پارٹی کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر و عمر عبداللہ تک پہنچائیں۔
جمعرات کو اجلاس کے اختتام کے بعد ناصر سوگامی نے کہا: ’’یہ دو روزہ ورکنگ کمیٹی سیشن ہے۔ تمام امور پر بات ہو رہی ہے۔ ہمارے بہت سے ارکان ہیں، آج تقریباً 19–20 ارکان نے اپنا موقف پیش کیا۔ کل بھی پورا دن مشاورت ہی میں گزرے گا۔‘‘ سوگامی نے میٹنگ کی تفصیلات فراہم نہیں کیں تاہم ان کے مطابق قراردادیں صرف اجلاس مکمل ہونے کے بعد ہی تیار کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا: ’’جب فیصلے طے ہو جائیں گے تو پریس ریلیز جاری کیا جائے گی۔‘‘
این سی کے رکن پارلیمان آغا سید روح اللہ مہدی کو اجلاس میں مدعو کیے جانے سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں سوگامی نے کہا: ’’نہیں، انہیں مدعو نہیں کیا گیا تھا۔‘‘ واضح رہے کہ آغا روح اللہ این سی ورکنگ کمیٹی کے مستقل ممبر ہے۔ ورکنگ کمیٹی اجلاس جمعہ کو اختتام ہوگا، جس کے بعد ہی پارٹی اجلاس کے بارے میں تفصیلات فراہم کرے گی۔
یہ بھی پڑھیں:
آج سے این سی کا دو روزہ اہم اجلاس، رکن پارلیمنٹ روح اللہ کی شرکت کا امکان کم