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سرینگر: ریاستی حیثیت کی بحالی کے مطالبے پر کشمیر بھر میں این سی کارکنوں کا احتجاج
سرینگر میں مرکز سے ریاستی حیثیت کی بحالی معاملے پر پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ میں کیے گئے وعدے کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔
Published : July 21, 2026 at 7:13 AM IST
سرینگر (جاوید ڈار): جموں وکشمیر کے سرینگر میں جموں و کشمیر کی ریاستی حیثیت کی بحالی کے مطالبے کی حمایت میں نیشنل کانفرنس کے کارکنوں نے پیر کے روز کشمیر بھر کے ضلعی ہیڈکوارٹروں پر احتجاجی مظاہرے کیے۔ریاستی حیثیت کی بحالی کے حق میں پارٹی کے جھنڈے اور پلے کارڈز اٹھائے مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ مرکزی حکومت اس معاملے پر پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ میں کیے گئے اپنے وعدے کو پورا کرے۔
سرینگر میں نیشنل کانفرنس کے صدر دفتر نواۓ صبح کے علاوہ اننت ناگ اور بارہمولہ سمیت دیگر ضلعی ہیڈکوارٹروں پر بھی احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈس اٹھائے رکھے تھے، جن پر ریاستی حیثت کو بحال کرو کے نعرے درج تھے اور جبکہ اس دوران کارکنان نے پارٹی ہیڈ کوارٹر سے باہر نکلنے کی جیسے ہی کوشش کی تو وہاں پر پہلے سے ہی موجود پولیس نے مزکورہ کارکنان کو باہر احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دی اور گیٹ بند کردیا۔
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اس دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے ضلع سرینگر کے صدر پیر آفاق نے کہا کہ دہلی میں ہماری قیادت سٹیٹ ہوڈ کو لیکر احتجاج کررہی ہے جبکہ پارٹی کے صدر کی ہدایت پر کشمیر بھر میں ان کی حمایت کے طور پر احتجاج کیا جارہا ہے اور مرکزی سرکار کو اپنا کیا ہوا وعدا پورا کرنے کا مطالبہ کیا جارہا ہے۔پیر آفاق نے مزید کہا کہ مؤثر حکمرانی اور عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے ریاستی حیثیت کی بحالی ضروری ہے۔