حکومت چھوڑنا گوارہ، بھاجپا کے ساتھ سے اتحاد کا سوال ہی نہیں: نائب وزیر اعلیٰ

نائب وزیر علیٰ سریندر چودھری کا کہنا ہے کہ نگروٹہ میں پارٹی امیدوار کی نامزدگی بی جے پی سے لاتعلقی کا ثبوت ہے۔

این سی لیڈر، سریندر چودھری (فائل فوٹو)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : October 25, 2025 at 8:27 PM IST

جموں (عامر تانترے) : جموں و کشمیر کے نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے بھاجپا کے ساتھ کسی بھی مفاہمت یا سمجھوتے کے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل کانفرنس (این سی) حکومت سے علیحدہ ہونا پسند کرتے گی، مگر کبھی بھی بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی۔

ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارٹی کی طرف سے نگروٹہ اسمبلی حلقے سے شمیم بیگم کو امیدوار بنانا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ نیشنل کانفرنس بی جے پی سے کسی قسم کے سیاسی اتحاد کے موڑ میں نہیں۔

چودھری نے ان باتوں کا اظہار جموں کے نگروٹہ حلقے کے انتخابی مہم کے آغاز کے دوران کیا۔ نامہ نگاروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے ہمیشہ اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے ووٹوں کی خرید و فروخت سے گریز کیا۔ انہوں نے کہا: ’’ہم نے راجیہ سبھا انتخابات میں تین نشستیں جیتیں، چوتھی پر بھی مضبوط پوزیشن میں تھے، مگر چند ارکان نے دھوکہ دیا اور بی جے پی کے حق میں ووٹ دیا۔ ‘‘ انہوں نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا: ’’بی جے پی ہمیشہ ’ووٹ چوری‘ کی سیاست کرتی ہے، اور اس بار یہ بات واضح ہوگئی۔‘‘

سریندر چودھری نے بھی تسلیم کیا کہ ’’بی جے پی کے پاس صرف 28 ووٹ تھے، مگر اضافی ووٹ کہاں سے آئے؟ اس کا جواب ابھی تک نہیں دیا گیا۔‘‘ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے تمام دباؤ کے باوجود اپنی اخلاقی برتری قائم رکھی۔

چودھری کے مطابق ’’ہم نے نہ پیسے دیے، نہ لالچ دکھایا۔ ہم نے جموں و کشمیر کے عوام کی آواز کے لیے لڑائی لڑی۔ تین نشستیں جو ہم نے جیتی ہیں وہ عوام کی ہیں، اور ہمارے نمائندے ان کی آواز دہلی تک پہنچائیں گے۔‘‘

