وزیر اعلی عمر عبدللہ نے باغ گل داؤد کا افتتاح کیا
وادی کشمیر میں موسم خزاں کے دوران 'باغ گل داؤد' کے رنگین پھول ماحول میں دوبارہ رنگ بھرتے اور دیکھنے والے کو معطر کرتے ہیں۔
Published : October 25, 2025 at 1:49 PM IST|
Updated : October 25, 2025 at 3:25 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : جموں و کشمیر کے وزیر اعلی عمر عبدللہ نے سنیچر کو جھیل ڈل کے کنارے پر واقع مشہور بوٹنیکل گارڈن میں "باغ گل داؤد"( کرسنتھمیم گارڈن ) کا افتتاح کیا۔ یہ موسم خزاں میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم اقدام قرار دیا جارہا ہے۔
اس موقعے پر وزیر اعلی نے کہا کہ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ کشمیر میں گرمی کے موسم کے بعد پھول نہیں کھلتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ پھول بانی کے حکام کے ساتھ میٹنگ کے بعد ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اگر ہم ٹیولپ گارڈن کو کھول کر سیاحتی سیزن کا جلد آغاز کر سکتے ہیں تو ہم گل داؤد کے ساتھ سیزن بھی بڑھتا سکتے ہیں۔ وزیر اعلی اس دوران تمام باغبانوں متعلقہ محکمے کے اہلکاروں کو مبارک باد پش کی۔
واضح رہے کہ ڈل جھیل کے کنارے اور زبرون پہاڑیوں کے دامن میں واقع نہرو میموریل بوٹنیکل گارڈن کے بیچوں بیچ بنایا گیا "باغ گل داؤد" ((کراسنتھمیم گارڈن ) اپنی نوعیت کا ایسا پہلا باغ ہے جوکہ موسم خزاں میں گل داؤد کے تھیم پر تیار کیا گیا ہے۔ یہ باغ سو کنال اراضی پر محیط ہے اور اس میں گل داؤد کے ایک لاکھ پودے لگائے گئے ہیں جن پر اس وقت 30 لاکھ رنگ برنگے پھول جوبن پر نظر آرہے ہیں۔
دراصل " باغ گل داؤد" کو گذشتہ برس وزیر اعلی عمر عبدللہ نے بنیاد ڈالی گئی تاکہ سیاحوں کو نہ صرف یہاں خزاں کا حسین امتزاج دیکھنے کو ملے بلکہ ان پھولوں کی دلکشی اور خوبصورتی بھی دیکھنے کو ملے۔
اگرچہ اس وقت کشمیر میں خزاں یعنی پتے جڑھ کا موسم ہے۔ ہر سو درختوں سے پتے گرتے ہوئے اور بیشتر پھول مرجھائے نظر آتے ہیں۔ جس سے درخت نگے اور زمین سونی سونی سی لگتی ہے تاہم اکتوبر میں گل داؤد کے رنگین پھول ماحول میں دوبارہ رنگ بھرتے اور دیکھنے والے کو معطر کرتے ہیں۔
وادی کشمیر اپنی بے پناہ خوبصورتی اور دلکشی سے جہاں دنیا بھر میں اپنی ایک الگ شناخت رکھتی ہے۔ وہیں یہ بدلتے موسموں کی وجہ سے بھی جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ کیونکہ یہاں کے موسم بھی بڑے نرالے ہوتے ہیں۔ موسم سرما ہو یا گرما، بہار ہو یا خزاں ہو ہر موسم میں کشمیر اپنے حسن کا الگ رنگ بکھیرتا ہے۔ اور یہی وہ حسن ہے جو وادی کی سیر کرنے والوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے۔
