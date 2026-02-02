ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ترال حلقہ انتخاب میں نیشنل کانفرنس یونٹ آپسی خلفشار کا شکار
حکمران جماعت کے ااری پل حلقے کے صدرعبدالسلام ملک نے پیرزادہ معراج الدین کو کارڈینیٹر منتخب کرنے کے فیصلے پر نظرثانی کرنے کا مطالبہ کیا۔
Published : February 2, 2026 at 12:59 PM IST
ترال(شبیر بٹ): یون تو جموں وکشمیر میں نیشنل کانفرنس اقتدار میں ہے لیکن جنوبی کشمیر کے ترال حلقہ انتخاب میں یہ پارٹی اندرونی خلفشار اور آپسی جھگڑوں کی وجہ سے ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور ہو رہی ہے، جسکی وجہ سے عوامی حلقوں میں یہ انتشار فی الوقت موضوع بحث بنا ہوا ہے۔
معلومات کے مطابق جب سے پارٹی نے ترال کے لیے کشمیر یونیورسٹی کے ایک سابق اسسٹنٹ رجسٹرار اور ڈاڈ سرہ گاؤں کے رہائشی پیرزادہ معراج الدین رفیقی کو حلقہ انتخاب کا کارڈینیر منتخب کیا ہے، تب سے پارٹی کے بعض ورکروں میں خاصی ناراضگی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اس سلسلے میں ان ناراض ورکروں نے ترال میں ایک سرگرم کارکن کی رہائش گاہ پر ایک اجلاس منعقد کیا جس میں نوائےصبح میں قائم پارٹی کے ہیڈکوارٹر کو یہ پیغام بھیجا گیا کہ انکے فیصلے کے ساتھ ترال کے جملہ اراکین متفق نہیں ہیں اسلئے اس فیصلے پر نظر ثانی کی جانی چاہئے۔ ان ورکروں کا کہنا ہے کہ پیرزادہ اس پارٹی کا دیرینہ کارکن نہیں ہے اور الیکشن سے قبل وہ اپوزیشن جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا کارکن تھا لیکن وہاں اپنے سیاسی اور زاتی مقاصد میں ناکام ہونے کے بعد وہ نیشنل کانفرنس میں شامل ہوئے ۔اس اجلاس کی صدارت بلاک صدر آری پل عبدالسلام ملک نے کی جبکہ اس موقع پر غلام محمد کانٹرو المعروف بن کانٹرو، راجہ افتخار، بشیر احمد اور دیگر سینئر ورکروں نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں تاہم نیشنل کانفرنس کے سابق اسمبلی رکن ڈاکٹر غلام نبی بٹ اور انکے بڑے بھائی جو پارٹی ٹکٹ پر الیکشن ہار چکے ہیں، شامل نہیں ہوئے۔
اجلاس کے دوران پارٹی کی جانب سے پیرزادہ معراج الدین کو کارڈینیٹر منتخب کرنے کے فیصلے کو ناقابل قبول قرار دیا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے ورنہ ترال میں نیشنل کانفرنس رفتہ رفتہ کمزور ہو گی، اپنے خطاب میں جی ایم کانٹرو نے بتایا کہ وہ پارٹی کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں،مگر پارٹی کو بھی اپنے ور کروں کے جزبات کی قدر کرنی چاہیے۔
مزید پڑھیں: بارہمولہ: بی جے پی نے مرکزی بجٹ کو عوام دوست قرار دیا
بلاک صدر آری پل عبد السلام ملک نے بتایا کہ نیشنل کانفرنس انکا گھر ہے اور وہ اسے اجڑتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ اس لیے پارٹی کو پیرا شوٹ افراد کے بجائے پارٹی کے ساتھ وابستہ دیرینہ افراد کو ہی جگہ دینی چاہیے۔ اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ ترال میں نیشنل کانفرنس پارٹی کو متحد رکھ پاتی ہے یا نہیں۔ قابل ذکر ہے کہ کواڈنیٹر نامزد ہونے کے بعد عبدالسلام ملک نے رفیقی کے ساتھ ایک ویڈیو جاری کی تھی جس میں انکی نامزدگی کو سراہا گیا تھا۔ ملک کو علاقے میں نیشنل کانفرنس کا سینئر ترین کارکن مانا جاتا تھا جنہوں نے اس حساس علاقے میں پارٹی کیلئے کام کیا۔ ان پر عسکریت پسندوں نے بھی حملہ کیا جس میں وہ بال بال بچ گئے ہیں۔