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این سی کا انڈیا بلاک اور غیر این ڈی اے جماعتوں کو دہلی احتجاج میں مدعو کرنے کا اعلان، کابینہ میں توسیع کا منصوبہ
'ان پارٹیوں کو بھی مدعو کیا جائے گا جو انڈیا بلاک کا حصہ نہیں ہیں تاہم این ڈی اے کے ساتھ بھی منسلک نہیں ہیں۔'
Published : July 2, 2026 at 9:42 AM IST
سرینگر: حکمراں نیشنل کانفرنس (این سی) نے بدھ کے روز انڈیا بلاک کی جماعتوں، غیر این ڈی اے پارٹیوں اور جموں و کشمیر کی سیاسی جماعتوں کو نئی دہلی میں مجوزہ احتجاج کے لیے مدعو کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ جموں و کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرنے کے لیے مرکز پر دباؤ ڈالا جا سکے۔
اس فیصلے کو سرینگر میں این سی صدر فاروق عبداللہ کی صدارت میں ان کی گپکار رہائش گاہ پر پارٹی کے سینئر لیڈروں کے ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس میں حتمی شکل دی گئی۔ دوپہر کے آخر میں ہونے والے جلسے میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، این سی جنرل سکریٹری علی محمد ساگر اور پارٹی کے دیگر اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔
پارٹی کے ایک ترجمان نے کہا کہ 'ان پارٹیوں کے لیڈروں کو دعوت نامہ بھیجنے کا بھی فیصلہ کیا گیا جو انڈیا بلاک کا حصہ نہیں ہیں لیکن این ڈی اے کے ساتھ بھی منسلک نہیں ہیں۔' فاروق عبداللہ سیاسی جماعتوں کو احتجاج شرکت کے لیے باقاعدہ دعوت نامے بھیجیں گے۔
مجوزہ احتجاج جنتر منتر پر 20 جولائی کو پارلیمنٹ میں مانسون اجلاس کے پہلے دن منعقد کیا جانا ہے۔ مظاہرے میں این سی کے تمام قانون ساز اور اراکین پارلیمنٹ حصہ لیں گے۔ باغی این سی ایم پی آغا روح اللہ مہدی کے بھی اپنے طور پر احتجاج میں شامل ہونے کی امید ہے۔
کابینہ میں توسیع کا منصوبہ
ذرائع نے بتایا کہ میٹنگ میں کابینہ میں توسیع اور حکومت میں کچھ چہروں میں ردوبدل کے بارے میں بھی بات چیت ہوئی۔ اس سے پہلے دن میں، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے انکشاف کیا کہ کابینہ کی توسیع یا تو دہلی کے احتجاج سے ٹھیک پہلے یا اس کے فوراً بعد ہوگی۔
قیاس کیا جا رہا ہے کہ کابینہ میں دو وزراء کو تبدیل کیا جائے گا جب کہ وادی سے مزید تین نئے چہرے شامل کیے جائیں گے۔ ایک سیٹ سرینگر سے اور بقیہ ایک ایک شمالی اور جنوبی کشمیر سے بھرے جانے کی امید ہے۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ نائب وزیر اعلی سریندر چودھری پیر پنجال علاقے سے اپنے ہم منصبوں کی طرف سے تنقید کی زد میں ہیں۔ تین جون کو دچیگام میٹنگ میں انہیں بدانتظامی سے لے کر فنڈز کی تقسیم تک کی شکایات پر اپنی پارٹی کے قانون سازوں کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا۔
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