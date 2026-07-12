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جموں میں آج نیشنل کانفرنس کا بڑا عوامی اجتماع، ریاستی درجے کی مہم کو رفتار دینے کی کوشش
پارٹی نے جموں خطے کے تمام اضلاع کے کارکنوں، عہدیداروں اور عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ بڑی تعداد میں اجتماع میں شرکت کریں۔
Published : July 12, 2026 at 7:09 AM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) برسراقتدار نیشنل کانفرنس آج جموں کے گوجر نگر پارک میں ایک بڑا عوامی اجتماع منعقد کرنے جا رہی ہے جسے پارٹی نے ریاستی درجے کی بحالی کی جاری مہم کا اہم مرحلہ قرار دیا۔ اس اجتماع سے وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ خطاب کریں گے، جب کہ پارٹی کے سینئر رہنما بھی اس موقعے پر موجود رہیں گے۔
پارٹی نے جموں خطے کے تمام دس اضلاع کے کارکنوں، عہدیداروں، حامیوں اور عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ بڑی تعداد میں اجتماع میں شرکت کریں۔ نیشنل کانفرنس کے مطابق اس پروگرام کا مقصد 20 جولائی کو نئی دہلی کے جنتر منتر پر ریاستی درجے کی بحالی کے مطالبے کے حق میں منعقد ہونے والے احتجاج کی تیاری کرنا اور عوامی حمایت کو مزید مضبوط بنانا ہے۔
ہنیشنل کانفرنس کا آج کا اجتماع نہ صرف ریاستی درجے کی بحالی کی مہم کے حوالے سے اہم سمجھا جا رہا ہے بلکہ اسے 20 جولائی کو نئی دہلی میں مجوزہ احتجاج سے قبل پارٹی کی عوامی طاقت کے مظاہرے کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق اس اجتماع میں عوامی شرکت اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے خطاب پر آنے والے دنوں کی سیاسی حکمت عملی کا انحصار ہوگا۔
سرینگر میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اپنے خطاب میں ریاستی درجے کی بحالی کے مطالبے، جموں و کشمیر کی موجودہ سیاسی صورت حال اور 20 جولائی کے "دہلی چلو" پروگرام کے حوالے سے پارٹی کے لائحہ عمل کو عوام کے سامنے رکھیں گے۔ دہلی جنتر منتر پر ہونے والا احتجاج جموں و کشمیر کے عوام کی آئینی شناخت اور ریاستی حقوق کی بحالی کے مطالبے کو قومی سطح پر اجاگر کرنے کی ایک کوشش ہوگی۔
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نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اجے سدھوترا نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ملک کی 52 سیاسی جماعتوں کو بھی احتجاج میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ ان کے مطابق ریاستی درجے کی بحالی کا معاملہ کسی ایک سیاسی جماعت تک محدود نہیں بلکہ یہ جموں و کشمیر کے عوام کے آئینی حقوق، وقار اور جمہوری وعدوں کی تکمیل سے متعلق ہے۔ اسی لیے تمام سیاسی جماعتوں سے اس جدوجہد میں تعاون کی اپیل کی گئی ہے۔
ریاستی درجے کی بحالی کے معاملے کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے ایک حالیہ بیان پر سیاسی ماحول بھی گرم ہو گیا ہے۔ عمر عبداللہ نے الزام لگایا تھا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے نیشنل کانفرنس کے ایک رکن اسمبلی کو پارٹی چھوڑنے کے لیے رشوت کی پیشکش کی تھی۔ اس الزام پر سخت ردعمل ظاہر کرتے ہوئے اودھم پور سے بی جے پی کے رکن اسمبلی اور سینئر رہنما رنبیر سنگھ پٹھانیا نے وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے دعووں کے حق میں ثبوت پیش کریں۔
انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کو اس بی جے پی رہنما اور نیشنل کانفرنس کے رکن اسمبلی کا نام بھی ظاہر کرنا چاہیے جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ پٹھانیا نے کہا کہ اگر وزیر اعلیٰ اپنے الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہے تو بی جے پی ان کے خلاف قانونی کارروائی کرے گی۔ انہوں نے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسے بیانات سے اس عہدے کا وقار متاثر ہوتا ہے اور اس لیے وزیر اعلیٰ کو یا تو ثبوت پیش کرنے چاہییں یا پھر عوام سے معافی مانگنی چاہیے۔
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