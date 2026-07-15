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ہمارا مسئلہ ریاست کا نہیں ہے۔۔ این سی آرٹیکل 370 کے تحت خصوصی حیثیت کی بحالی کا مطالبہ کرے، سیف الدین سوز کا مشورہ
سینئر لیڈرسوز کے مطابق نیشنل کانفرنس کو ریاستی درجہ کی بحالی کے ساتھ آرٹیکل 370 کے تحت خصوصی حیثیت کی بحالی کا مطالبہ اٹھانا چاہئے۔
By PTI
Published : July 15, 2026 at 8:28 PM IST
سرینگر: کانگریس لیڈر سیف الدین سوز نے بدھ کے روز کہا کہ نیشنل کانفرنس کو جموں و کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کرنے کے لیے اپنے احتجاج کو جنتر منتر تک ہی محدود نہیں رکھنا چاہیے بلکہ سابقہ ریاست کے لیے دفعہ 370 کے تحت خصوصی حیثیت کی بحالی کا مطالبہ بھی اٹھانا چاہیے۔
سوز نیشنل کانفرنس کے لوک سبھا رکن تھے جب وہ این ڈی اے کی اتحادی تھی۔ سوز نے پارٹی وہپ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 1999 میں اٹل بہاری واجپائی کی 13 ماہ پرانی حکومت کے خلاف ووٹ دیا تھا، جس کے نتیجے میں ان کا سیاسی زوال شروع ہوا۔ انہیں نیشنل کانفرنس سے نکال دیا گیا اور بعد میں وہ کانگریس میں شامل ہو گئے۔
#WATCH | Srinagar, J&K: On Article 370, former Union Minister and Congress leader Saifuddin Soz says, “The National Conference should be talking about statehood…our issue is not statehood…no one can permanently turn the state of Jammu and Kashmir into a Union Territory, it is a… pic.twitter.com/Q8M0aYXYlh— ANI (@ANI) July 15, 2026
سوز نے کہا، "نیشنل کانفرنس کو جنتر منتر پر (صرف) ریاست کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہئے۔ ہمارا مسئلہ ریاست کا نہیں ہے۔
انھوں نے کہا، "ریاست کا درجہ کون چھین سکتا ہے؟ کیا کوئی اسے ہمیشہ کے لیے یونین ٹیریٹری رکھ سکتا ہے؟ چاہے وہ وزیر اعظم ہو یا وزیر داخلہ، کوئی بھی ریاست جموں و کشمیر کو یونین ٹیریٹری نہیں بنا سکتا، یہ ایک عارضی چیز ہے،" سوز نے یہ بیان این سی لیڈر اور سابق وزیر شیخ مصطفی کمال کی رہائش گاہ پر دیا۔ مصطفی کمال کا منگل کو انتقال ہوا۔
یہ پوچھے جانے پر کہ کیا انہیں نیشنل کانفرنس نے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے پہلے دن مجوزہ احتجاج میں مدعو کیا ہے، سوز نے نفی میں جواب دیا۔
سابق مرکزی وزیر نے ایک سوال کے جواب میں کہا ’’نہیں، میرے پاس دعوت نامہ بھی نہیں ہے۔
سوز نے کہا کہ جموں و کشمیر کے لوگوں کا اصل مسئلہ داخلی خودمختاری ہے اور انہیں آرٹیکل 370 کی بحالی کے لئے لڑنا چاہئے۔ بعض اوقات وہ (این سی لیڈر) آپس میں کہتے ہیں کہ انہیں کچھ نہیں دیا جائے گا، انہوں نے کہا، یہ نوجوانوں کے لئے غلط بیان ہے۔
"ہماری نوجوان نسل کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم نے، ایک مسلم اکثریتی ریاست ہوتے ہوئے ہندو اکثریت والے ہندوستان سے الحاق کیا۔ شیخ (محمد عبداللہ) صاحب نے تب مناسب سمجھا کیونکہ اس وقت ہندوستان میں آٹھ کروڑ مسلمان تھے۔
انہوں نے مزید کہا، "اب 23-24 کروڑ مسلمان ہیں، اسی لیے ہم نے ہندوستان میں رہنے کا صحیح فیصلہ کیا۔ لیکن، ہماری داخلی خودمختاری یقینی طور پر ہماری اپنی شرائط پر بحال کی جانی چاہیے۔"
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