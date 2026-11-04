بی جے پی آغا روح اللہ کو این سی سے الگ کرنے میں کامیاب ہوئی، سلمان ساگر

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بی جے پی آغا روح اللہ کو این سی سے الگ کرنے میں کامیاب ہوئی، سلمان ساگر
آغا روح اللہ نے گزشتہ روز بڈگام میں ایک جلسے کے دوران این سی اور ایم پی رکنیت سے استعفیٰ دیا تھا۔
Published : November 4, 2026 at 2:28 PM IST
سرینگر: رکن پارلیمان آغا روح اللہ مہدی کی جانب سے نیشنل کانفرنس (این سی) اور پارلیمنٹ کی رکنیت سے استعفیٰ دینے کے ایک روز بعد نیشنل کانفرنس نے الزام عائد کیا ہے کہ "بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) انہیں پارٹی سے باہر کرنے میں کامیاب ہوگئی ہے۔"
سرینگر میں پارٹی ہیڈکوارٹر پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے این سی کے رکن اسمبلی سلمان ساگر نے کہا کہ یہ بات کہتے ہوئے انہیں دکھ ہو رہا ہے کہ بی جے پی آغا روح اللہ کو نیشنل کانفرنس سے الگ کرنے میں کامیاب ہوگئی ہے۔
انہوں نے کہا: "بی جے پی نے آغا روح اللہ کو پارٹی سے نکالنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ وہ اب ان قوتوں کے ساتھ شامل ہوگئے ہیں جن کا مقصد نیشنل کانفرنس کو کمزور کرنا ہے۔" سلمان ساگر نے کہا کہ آغا روح اللہ کشمیر سے پہلے ایسے رہنما ہیں جو مبینہ طور پر ’آپریشن لوٹس‘ کے تحت نیشنل کانفرنس چھوڑ کر گئے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا: ’’بی جے پی جموں میں نیشنل کانفرنس سے آنجہانی دیویندر سنگھ رانا اور سرجیت سنگھ سلاتھیہ کو اپنے ساتھ شامل کرنے میں کامیاب ہوئی تھی تاہم اب تک کشمیر میں انہیں اس طرح کی کامیابی ہاتھ نہیں آئی تھی۔"
این سی کے ایک اور رکن اسمبلی سجاد شاہین نے آغا روح اللہ پر عوام اور اپنے حلقہ انتخاب کے ووٹروں کے ساتھ دھوکہ کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ سرینگر پارلیمانی حلقے سے استعفیٰ دے کر روح اللہ نے اپنے ووٹروں کو مایوس کیا ہے۔
سجاد شاہین نے مزید کہا: "وہ رکن اسمبلی اور رکن پارلیمان دونوں حیثیتوں میں ناکام رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے حلقہ انتخاب کو مایوس کیا ہے۔"
واضح رہے کہ نیشنل کانفرنس کے ساتھ قریب 25سال تک منسلک رہنے کے بعد بڈگام کے معروف شیعہ رہنما آغا سید روح اللہ مہدی نے گزشتہ روز نہ صرف این سی کو خیر باد کہا۔ بلکہ ممبر پارلیمنٹ کی رکنیت سے بھی استعفیٰ دے دیا۔ مہدی اور این سی کے درمیان طویل عرصہ سے اختلافات جاری تھے اور گزشتہ ماہ فاروق عبداللہ نے انہیں استعفیٰ دینے کا چیلنج دیا تھا۔ روح اللہ نے چیلنج قبول کرتے ہوئے تین نومبر کی تاریخ کو چنا اور کیونکہ 26برس قبل ان کے والد کو اسی روز ایک دھماکے میں ہلاک کیا گیا تھا۔
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