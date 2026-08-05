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اننت ناگ میں دفعہ 370 کی منسوخی کے حق میں بھاجپا کی ریلی، این سی ریلی کو روک دیا گیا
ساتویں برسی کے موقعے پر وادیٔ کشمیر، بالخصوص جنوبی کشمیر میں سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔
Published : August 5, 2026 at 2:31 PM IST
اننت ناگ: (اشفاق احمد میر) جموں و کشمیر سے آرٹیکل 370 اور 35 اے کی منسوخی کو آج سات برس مکمل ہو گئے۔ اس موقع پر جہاں بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے 5 اگست کو حسبِ روایت آزادی دیوس کے طور پر منایا، وہیں نیشنل کانفرنس، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) اور کانگریس سمیت دیگر علاقائی جماعتوں نے اس دن کو یومِ سیاہ کے طور پر مناتے ہوئے مرکزی حکومت کے فیصلے کی مخالفت کی۔
ساتویں برسی کے موقع پر وادیٔ کشمیر، بالخصوص جنوبی کشمیر میں سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ احتیاطی اقدامات کے تحت امرناتھ یاترا کو ایک روز کے لیے معطل رکھا گیا، جبکہ مختلف سیاسی جماعتوں کو احتجاجی ریلیاں نکالنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ حساس مقامات پر پولیس اور نیم فوجی دستوں کی اضافی نفری تعینات کی گئی تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹا جا سکے۔
ضلع اننت ناگ کے کھنہ بل ہاؤسنگ کالونی میں نیشنل کانفرنس کے ایم ایل ایز الطاف کلو اور عبدالمجید لارمی کی قیادت میں احتجاجی ریلی نکالنے کی کوشش کی گئی، تاہم پولیس نے انہیں ہاؤسنگ کالونی کے مرکزی گیٹ پر ہی روک دیا اور آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ اس دوران نیشنل کانفرنس کے کارکنوں نے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی اور 5 اگست 2019 کے فیصلے پر اپنے اعتراضات کا اظہار کیا۔
دوسری جانب بھارتیہ جنتا پارٹی کے کارکنوں کو بھی کھنہ بل ہاؤسنگ کالونی سے ریلی نکالنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تاہم انتظامیہ نے انہیں ہرناگ میں واقع پارٹی دفتر سے ریلی نکالنے کی اجازت دی۔ جموں و کشمیر بی جے پی کے چیف ترجمان الطاف ٹھاکر کی قیادت میں پارٹی کارکن ریلی کی صورت میں کھنہ بل چوک تک پہنچے، جہاں پولیس نے انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا۔
اس موقعے پر بی جے پی کارکنوں نے آرٹیکل 370 اور 35 اے کی منسوخی کے حق میں نعرے بازی کی اور 5 اگست کو آزادی دیوس کے طور پر منایا۔
اس موقعے پر جموں و کشمیر بی جے پی کے چیف ترجمان الطاف ٹھاکر نے کہا کہ نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے آرٹیکل 370 اور 35 اے کو اپنی ذاتی جاگیر بنا رکھا تھا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ان جماعتوں کے دورِ حکومت میں کشمیر کے بے گناہ عوام مشکلات سے دوچار رہے اور دہشت گردی کو فروغ ملا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 اور 35 اے کی منسوخی کا فیصلہ جموں و کشمیر میں امن، استحکام اور ترقی کی جانب ایک تاریخی قدم ثابت ہوا۔
الطاف ٹھاکر نے مزید دعویٰ کیا کہ گزشتہ سات برسوں کے دوران جموں و کشمیر میں بنیادی ڈھانچے، سیاحت، سرمایہ کاری، تعلیم اور عوامی فلاح کے شعبوں میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے اور ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوا ہے۔
واضح رہے کہ 5 اگست 2019 کو مرکزی حکومت نے آرٹیکل 370 اور 35 اے کو منسوخ کرتے ہوئے سابق ریاست جموں و کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کا خاتمہ کیا تھا۔ اس فیصلے کے سات برس مکمل ہونے پر ایک طرف بی جے پی نے اسے تاریخی اقدام قرار دیتے ہوئے آزادی دیوس منایا، جبکہ دوسری جانب علاقائی جماعتوں نے اسے یومِ سیاہ کے طور پر مناتے ہوئے احتجاج کی کوشش کی، جس کے پیش نظر وادی بھر میں سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔
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