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ریاستی درجے کی بحالی کیلیے دہلی میں مجوزہ احتجاج سے قبل نیشنل کانفرنس کارکنوں کو متحرک کرنے میں مصروف
20 جولائی کے دہلی احتجاج سے قبل NCسرینگر اور جموں میں اجتماعات منعقد کرے گی، صدر جمہوریہ کو یادداشت بھی پیش کی جائے گی۔
Published : July 4, 2026 at 6:02 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں برسر اقتدار نیشنل کانفرنس (این سی) ریاستی درجے کی بحالی کے مطالبے پر مرکزی حکومت کے خلاف سیاسی محاذ کھولنے کی تیاری کر رہی ہے۔ پارٹی نے دہلی میں اپنے مجوزہ احتجاج سے پہلے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں مختلف پروگراموں کا سلسلہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
این سی 20 جولائی کو پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے پہلے دن دہلی کے جنتر منتر پر احتجاج کرے گی، جہاں نیشنل کانفرنس کے 41 ارکان اسمبلی اور چار ارکانِ پارلیمنٹ دھرنا دیں گے۔ اس کے بعد پارٹی کا وفد صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کرکے جموں و کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک یادداشت پیش کرے گا۔
دہلی میں احتجاج کے انتظامات کے لیے پارٹی نے رکن پارلیمنٹ شمی اوبرائے، ارکانِ اسمبلی اور ترجمان عمران نبی ڈار سمیت کئی رہنماؤں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اس منصوبے پر ایک روز قبل نیشنل کانفرنس کے صدر دفتر،نوائے صبح، میں ارکان اسمبلی اور دیگر رہنماؤں کے اجلاس میں غور کیا گیا، جہاں سرینگر میں مظاہرے کے لیے کارکنوں کو متحرک کرنے کی حکمت عملی بھی تیار کی گئی۔
دہلی احتجاج سے پہلے نیشنل کانفرنس سیاسی ماحول بنانے کے لیے سرینگر اور جموں میں دو بڑے کنونشن منعقد کرے گی۔ پہلا کنونشن 11 جولائی کو سرینگر میں نیشنل کانفرنس کے بانی شیخ محمد عبداللہ کی اہلیہ بیگم اکبر جہاں کی برسی کے موقع پر ہوگا، جبکہ اسی نوعیت کا دوسرا پروگرام اگلے روز جموں کے مہاراجہ ہری سنگھ پارک میں منعقد کیا جائے گا۔
نیشنل کانفرنس میں بیگم اکبر جہاں کو "مادرِ مہربان" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی برسی پر پارٹی کے ارکانِ اسمبلی اور کارکن ڈل جھیل کے کنارے واقع شیخ محمد عبداللہ کے مزار پر جمع ہوں گے۔ پارٹی رہنماؤں کے مطابق اس موقع پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ دہلی احتجاج کی باضابطہ مہم کا آغاز کریں گے۔ اسے تقریباً دو برس قبل حکومت بننے کے بعد مرکز کے خلاف نیشنل کانفرنس کا پہلا بڑا 'جارحانہ' سیاسی قدم قرار دیا جا رہا ہے۔
اس سے قبل وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ ریاستی درجے کی بحالی اور اگست 2019 میں ختم کیے گئے جموں و کشمیر کے خصوصی درجے کی واپسی کے لیے مرکز کو باضابطہ یادداشتیں اور قراردادیں پیش کرتے رہے ہیں۔ تاہم انہوں نے ریاستی درجہ بحال کرنے میں تاخیر اور منتخب حکومت اور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے اختیارات کی حد بندی سے متعلق بزنس رولز منظور نہ ہونے پر بے بسی کا بھی اظہار کیا ہے۔ موجودہ یونین ٹیریٹری کے نظام میں لوک بھون (سابق راج بھون) کے پاس بیوروکریسی اور پولیس سمیت زیادہ اختیارات برقرار ہیں۔
11 جولائی کے پروگرام کے بعد 13 جولائی کو 1931 کے شہداء کے "یوم شہداء" کی مناسبت سے ایک اور تقریب منعقد ہوگی۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور ان کے ساتھی سرینگر کے قدیم شہر میں واقع مزارِ شہداء پر حاضری دے کر خراجِ عقیدت پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ نقشبند صاحب، درگاہ کے احاطے میں 22 کشمیری مدفون ہیں، جو مہاراجہ ہری سنگھ کی ڈوگرہ افواج کی فائرنگ میں جاں بحق ہوئے تھے۔
اگرچہ 13 جولائی کو سرکاری تعطیل حکومت کے کیلنڈر سے ختم کر دی گئی ہے، لیکن جموں و کشمیر کی سیاسی تاریخ میں یہ دن اب بھی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ گزشتہ سال وزیر اعلیٰ کو یادگار پر جانے سے روکے جانے کے بعد انہوں نے اگلے روز وہاں جا کر فاتحہ خوانی کی تھی۔
نیشنل کانفرنس کے ترجمان عمران نبی ڈار نے کہا کہ پارٹی نے اپنے تمام ضلعی کنونشن فی الحال ملتوی کر دیے ہیں اور اس وقت پوری توجہ دہلی احتجاج سے پہلے ہونے والے پروگراموں پر مرکوز ہے۔
انہوں نے بتایا کہ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے احتجاج میں انڈیا بلاک اور دیگر جماعتوں کے رہنماؤں کو مدعو کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تاہم اس مرحلے پر جموں و کشمیر کی دیگر سیاسی جماعتوں کی شرکت کا امکان کم ہے۔
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