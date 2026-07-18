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ریاستی درجے کی بحالی کے مطالبے پر نیشنل کانفرنس کا دہلی میں احتجاج، عمر عبداللہ اور فاروق عبداللہ سمیت رہنما دارالحکومت پہنچ گئے
عمر عبداللہ پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ اگر جنتر منتر پر اجازت نہ ملی تو احتجاج کا متبادل منصوبہ اختیار کیا جائے گا۔
Published : July 18, 2026 at 6:01 PM IST
سرینگر : جموں و کشمیر کو دوبارہ ریاستی درجہ دینے کے مطالبے کے حق میں نیشنل کانفرنس (این سی) نے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے پہلے دن، 20 جولائی کو نئی دہلی میں احتجاجی دھرنے کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، متعدد ارکانِ اسمبلی، پارٹی کے سینئر رہنما، خواتین ونگ اور یوتھ ونگ کے عہدیداران نئی دہلی پہنچ چکے ہیں۔
پارٹی نے جنتر منتر پر دھرنے کا اعلان کیا ہے، تاہم اس مقام پر احتجاج کی باضابطہ اجازت تاحال دہلی انتظامیہ کی جانب سے جاری نہیں کی گئی۔ ذرائع کے مطابق اگر جنتر منتر پر اجازت نہ ملی تو نیشنل کانفرنس متبادل مقام کے طور پر رام لیلا میدان میں احتجاج کرنے پر غور کر رہی ہے، کیونکہ اس وقت جنتر منتر پر ایک اور تنظیم کا احتجاج جاری ہے۔
پارٹی کے ایک سینئر رہنما نے کہا کہ چاہے جنتر منتر پر اجازت ملے یا رام لیلا میدان میں، نیشنل کانفرنس ہر صورت اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے گی۔ ان کے مطابق اس احتجاج کا مقصد نئی دہلی کو یہ واضح پیغام دینا ہے کہ جموں و کشمیر کے عوام اپنے بنیادی مطالبات، بالخصوص ریاستی درجے کی بحالی، کے لیے متحد ہیں۔
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ اگر جنتر منتر پر اجازت نہ ملی تو احتجاج کا متبادل منصوبہ اختیار کیا جائے گا، لیکن دھرنا کسی صورت منسوخ نہیں کیا جائے گا۔ توقع ہے کہ عمر عبداللہ اور فاروق عبداللہ احتجاج سے قبل پارٹی کے ارکانِ اسمبلی اور دیگر رہنماؤں کو حکمت عملی سے آگاہ کریں گے۔
نیشنل کانفرنس کے رکن اسمبلی سلمان ساگر نے امید ظاہر کی کہ پارٹی کو احتجاج کی اجازت ملے گی اور انہیں جمہوری حق کے تحت اپنی آواز بلند کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس جموں و کشمیر کے عوام کی امنگوں کی نمائندگی کرنے کے لیے پرعزم ہے اور اسی مقصد سے یہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔
انہوں نے بعض علاقائی سیاسی جماعتوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ کچھ جماعتیں مختلف بہانوں سے اس تحریک سے دور رہنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ان کا اشارہ خاص طور پر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی جانب تھا، جنہوں نے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی احتجاج میں شرکت کی دعوت مسترد کر دی۔
یاد رہے کہ نیشنل کانفرنس نے ملک بھر کی 52 قومی اور علاقائی سیاسی شخصیات کو اس احتجاج میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ تاہم محبوبہ مفتی نے اپنے تحریری جواب میں مؤقف اختیار کیا کہ صرف ریاستی درجے کی بحالی پر زور دینا 5 اگست 2019 کے فیصلے کو معمول کا حصہ تسلیم کرنے کے مترادف ہوگا، جب مرکزی حکومت نے آرٹیکل 370 کو منسوخ کرتے ہوئے سابق ریاست جموں و کشمیر کو دو مرکزی زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کر دیا تھا۔
سلمان ساگر نے محبوبہ مفتی کے مؤقف پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ ان کی حکمت عملی عوام کو گمراہ کرنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ 11 جولائی کو نیشنل کانفرنس نے عوام کو متحرک کیا تھا اور بڑی تعداد میں لوگوں نے اس کا مثبت جواب دیا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عوام اپنے حقوق کی بحالی کے لیے متحد ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ ریاستی درجے کی بحالی کی تحریک ایک طویل جمہوری جدوجہد کا آغاز ہے، جس کا مقصد نہ صرف ریاستی حیثیت واپس حاصل کرنا بلکہ دیگر آئینی اور جمہوری حقوق، بشمول آرٹیکل 370 کی بحالی، کے لیے بھی جدوجہد کرنا ہے۔ سلمان ساگر کے مطابق ریاستی درجہ بحال ہونے سے جموں و کشمیر کے عوام بااختیار ہوں گے اور اس کے بعد آرٹیکل 370 سمیت دیگر آئینی مطالبات کو مزید مؤثر انداز میں اٹھایا جا سکے گا۔
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ادھر نیشنل کانفرنس کی یوتھ ونگ نے بھی احتجاج میں بھرپور شرکت کا اعلان کیا ہے۔ پارٹی کے یوتھ صدر میر مشتاق نے کہا کہ نوجوان کارکن بڑی تعداد میں نئی دہلی پہنچ رہے ہیں، حتیٰ کہ کئی کارکن سینئر قیادت سے پہلے ہی دارالحکومت پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ جموں و کشمیر کے عوام کی آواز نئی دہلی تک ضرور پہنچے گی اور ان کے جمہوری مطالبات کو سنجیدگی سے سنا جائے گا۔