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ووٹ چوری کے الزامات پرنیشنل کانفرنس، پی ڈی پی اور کانگریس کی پلوامہ میں مشترکہ پریس کانفرنس
ووٹر لسٹوں پر نظرِ ثانی کے عمل یعنی ایس آئی آر کے دوران مختلف ریاستوں میں بڑی تعداد میں ووٹروں کےنام حذف کیے گئے ہیں۔
Published : October 10, 2026 at 5:35 PM IST
پلوامہ(سید عادل مشتاق): مبینہ ووٹ چوری اور ووٹر لسٹوں پر نظرِ ثانی کے معاملے کو لے کر انڈیا اتحاد میں شامل نیشنل کانفرنس، پی ڈی پی اور کانگریس نے ضلع پلوامہ میں مشترکہ پریس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر کانگریس کے ضلع صدر پلوامہ عمر جان سمیت دیگر رہنماؤں نے انتخابی عمل کی شفافیت پر سوالات اٹھاتے ہوئے الیکشن کمیشن سے وضاحت طلب کی۔
پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے رہنماؤں نے کانگریس کے سینئر رہنما راہل گاندھی کی جانب سے انتخابی عمل اور مبینہ ووٹ چوری کے حوالے سے اٹھائے گئے سوالات کا ذکر کیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ووٹر لسٹوں پر نظرِ ثانی کے عمل یعنی اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) کے دوران مختلف ریاستوں میں بڑی تعداد میں ووٹروں کے نام فہرستوں سے حذف کیے گئے ہیں، جس سے انتخابی عمل کی شفافیت پر خدشات پیدا ہوئے ہیں۔
رہنماؤں نے الیکشن کمیشن آف انڈیا سے مطالبہ کیا کہ مبینہ ووٹ چوری سے متعلق الزامات پر اپنا مؤقف واضح کیا جائے اور عوام کو انتخابی فہرستوں میں تبدیلیوں کے حوالے سے مکمل معلومات فراہم کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ جمہوری نظام میں عوام کے ووٹ کی اہمیت بنیادی حیثیت رکھتی ہے اور انتخابی عمل پر عوام کا اعتماد برقرار رکھنا ضروری ہے۔
اس موقع پر مقررین نے کہا کہ جمہوریت اور آئین کا تحفظ ہر شہری کی ذمہ داری ہے، جبکہ انتخابی عمل میں شفافیت اور جواب دہی کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔ انہوں نے جموں و کشمیر کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے جمہوری حقوق اور اظہارِ رائے کی آزادی سے متعلق اپنے خدشات کا بھی اظہار کیا۔
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رہنماؤں نے مزید کہا کہ پلوامہ میں اس معاملے پر عوامی بیداری پیدا کرنے کے لیے آئندہ بھی پروگرام منعقد کیے جائیں گے، جن کی تفصیلات مناسب وقت پر عوام کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔