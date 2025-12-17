ETV Bharat / jammu-and-kashmir
نیشنل کانفرنس کے ممبران پارلیمنٹ کی وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات، ریاستی حیثیت کی بحالی اور قیدیوں کی منتقلی کا معاملہ اٹھایا
این سی کے ممبران پارلیمنٹ نے کہا کہ، ریاست کی بحالی میں مسلسل تاخیر "جمہوری، انتظامی، اور جذباتی پریشانی کا باعث بن رہی ہے۔
Published : December 17, 2025 at 7:31 AM IST
سری نگر: نیشنل کانفرنس کے تین راجیہ سبھا ممبران پارلیمنٹ پر مشتمل وفدنے چودھری محمد رمضان کی قیادت میں منگل کو نئی دہلی میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات کی۔ انھوں نے ریاستی حیثیت کی بحالی، قیدیوں کو دیگر ریاستوں کی جیلوں میں منتقل کرنے سمیت بزنس رولز کا معاملہ اٹھایا۔
این سی ممبران پارلیمنٹ نے امت شاہ کو جموں کشمیر کے عوام کے انسانی، آئینی اور جمہوری مسائل پر "اجتماعی خدشات" کا ایک رسمی یادداشت پیش کی۔
اراکین پارلیمنٹ نے تین مطالبات کو جموں و کشمیر میں "اعتماد، وقار اور جمہوری معمول کی بحالی کے لیے مرکزی" قرار دیا۔
چودھری محمد رمضان نے میڈیا کو جاری کیے گئے دو صفحات کے پریس ریلیز میں کہا کہ، "یہ محض انتظامی معاملہ نہیں ہے، بلکہ آئینی اقدار، وفاقیت اور انسانی ہمدردی کے لیے ہماری اجتماعی وابستگی کا امتحان ہے۔"
سجاد کچلو اور گروندر سنگھ اوبرائے کے ساتھ، انہوں نے نوٹ کیا کہ ریاست کی بحالی میں مسلسل تاخیر "جمہوری، انتظامی، اور جذباتی پریشانی کا باعث بن رہی ہے اور اسے آئینی وقار کے انکار کے طور پر تیزی سے محسوس کیا جا رہا ہے"۔
چودھری محمد رمضان کے پریس نوٹ میں کہا گیا ہے کہ، "ہم عاجزی کے ساتھ مرکزی حکومت پر زور دیتے ہیں کہ وہ آئینی اصولوں، عدالتی مشاہدات اور اعلیٰ ترین سطح پر پہلے سے دی گئی یقین دہانیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے جموں و کشمیر کو مکمل ریاست کا درجہ بحال کرنے کے لیے واضح، ٹھوس اور وقتی اقدامات شروع کرے،" انھوں نے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ کے پارلیمنٹ کے فلور پر کئے گئے وعدے کو بھی یاد دلایا۔
یہ تینوں این سی اراکین پارلیمنٹ اکتوبر میں جموں و کشمیر سے منتخب ہوئے تھے اور پارلیمنٹ کے پہلے اجلاس میں شریک تھے۔
چودھری نے جموں و کشمیر کے قیدیوں کو خطے سے باہر کی جیلوں میں منتقل کرنے اور ان قیدیوں کی رہائی کے بارے میں پالیسی پر نظرثانی کا مطالبہ کیا جن کے خلاف سنگین الزامات قائم نہیں کیے جا سکے۔
انہوں نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ ہزاروں خاندانوں کو جیلوں میں قید اپنے رشتہ داروں سے ملنے میں مالی دشواری اور ذلت آمیز طریقہ کار کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ، "ان خاندانوں میں سے بہت سے لوگوں کے پاس طویل فاصلہ طے کرنے، قانونی صلاح مشورے کرنے، یا اپنے خاندان کے افراد سے ایک بار ملنے کے لیے مالی وسائل نہیں ہیں۔ ہم نے ایسی ماؤں سے ملاقات کی ہے جو اپنے بیٹوں کو مرنے سے پہلے صرف ایک بار دیکھنا چاہتی ہیں اور وہ بچے جو اپنے باپوں کو صرف تصویروں میں دیکھ کر بڑے ہوئے ہیں۔ کئی معاملات میں، سنگین الزامات ثابت نہ ہونے کے باوجود قیدیوں کو قید میں رکھا جاتا ہے۔"
ایم پی اور سینئر این سی لیڈر نے کہا کہ کشمیری پیدائشی مجرم نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی خطرہ ہے اور وہ یکساں طور پر ایک انسان اور ایک ہندوستانی شہری ہے جو عزت، انصاف اور ہمدردی کا مستحق ہے۔
چودھری نے کہا، "قیدیوں کو ان کے گھروں سے دور رہنے سے نہ صرف قیدیوں کو بلکہ بے گناہ خاندانوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، جو جرم کی بجائے غربت کی سزا ہے۔"
وفد نے منتخب حکومت اور لوک بھون کے درمیان اختیارات کی حد بندی کے لیے "بزنس رولز" کا مسئلہ بھی اٹھایا۔
انہوں نے کہا، "ہم احترام کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ بزنس رولز کو جلد از جلد مطلع کیا جائے تاکہ گورننس آسانی سے، شفاف طریقے سے اور جمہوری اصولوں اور آئینی حقانیت کے مطابق چل سکے۔"
