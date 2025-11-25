ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں کشمیر ریزرویشن پالیسی پر پھر بھڑکا تنازع، روح اللہ نے کیا احتجاج کا اعلان

جموں وکشمیر میں ریزرویشن پالیسی کے حوالہ سے سیاسی فضاگرم ہو رہی ہے اور آنے والے ہفتوں میں احتجاجی ماحول دیکھنے کو مل سکتا ہے۔

ا
آغا روح اللہ (فائل فوٹو)
By Mir Farhat Maqbool

Published : November 25, 2025 at 5:31 PM IST

4 Min Read
سرینگر:ـ جموں و کشمیر میں ریزرویشن پالیسی پر بحث ایک بار پھر شدت اختیار کر رہی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے رکن پارلیمان آغا روح اللہ مہدی نے آئندہ ماہ اس پالیسی کے خلاف دوبارہ سڑکوں پر آکر احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ریزرویشن پالیسی پر جموں کشمیر کی بیشتر آبادی خاص کر نوجوان اور طلبہ نالاں ہیں اور اسے ’’ناانصافی‘‘ قرار دے رہے ہیں۔

روح اللہ 20 دسمبر کو پارلیمنٹ اجلاس ختم ہوتے ہی طلبہ کے ساتھ احتجاج میں شامل ہوں گے۔ احتجاج کر رہے طلبہ 2022 میں لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ کی جانب سے متعارف کی گئی ’’ریزرویشن پالیسی‘‘ کے ازسر نو جائزے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ گزشتہ برس بھی 20 دسمبر کو روح اللہ نے گپکار میں عمر عبداللہ کی رہائش گاہ کے باہر سینکڑوں نوجوانوں کے ہمراہ ایسا ہی احتجاج کیا تھا۔

ریزرویشن کے خلاف پھر سے ناراضی کی نئی لہر اس وقت اٹھی جب سروس سلیکشن بورڈ (SSB) نے فائنانس ڈیپارٹمنٹ میں اکاؤنٹس اسسٹنٹ کی 600 اسامیوں کے لیے اشتہار سے کیا۔ ان چھ سو نشستوں میں سے صرف 240 نشستیں ہی اوپن میرٹ کے لیے ہیں جبکہ 360 نشستیں مختلف محفوظ زمروں کے لیے مختص کی گئی ہیں۔

سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں روح اللہ نے کہا: ’’حکومت نے 2024 میں وعدہ کیا تھا کہ چھ ماہ کے اندر ریزرویشن پالیسی کا جائزہ لیا جائے گا، مگر ایک سال گزرنے کے باوجود مسئلہ جوں کا توں ہے۔‘‘ ان کا کہنا تھا کہ ’’پالیسی کے تحت نوکریوں اور پیشہ ورانہ کالجوں میں 70 فیصد سے زیادہ سیٹیں ریزرو کیٹگریز کے لیے مختص ہیں، جس سے عام میرٹ والے امیدوار متاثر ہو رہے ہیں۔‘‘

گزشتہ برس کے احتجاج کے بعد عمر عبداللہ حکومت نے ایک کابینہ سب کمیٹی تشکیل دی تھی۔ ضمنی انتخابات سے قبل عمر عبداللہ نے کہا تھا کہ ’’کمیٹی نے اپنی رپورٹ مکمل کرلی ہے اور وہ جلد ایل جی منوج سنہا کو منظوری کے لیے بھیجی جائے گی۔‘‘ اس کمیٹی میں وزیر تعلیم سکینہ ایتو، ٹرائبل افیئرس کے وزیر جاوید احمد رانا اور وزیر کھیل ستیش شرما شامل تھے۔

آغا روح اللہ نے وزیر اعلیٰ کا نام لیے بغیر مشورہ دیا: ’’طلبہ سے ملاقات کریں، بات چیت کریں، مسئلے کا عقلی حل نکالیں۔ اگر یہ معاملہ 20 دسمبر تک حل نہ ہوا تو میں دوبارہ ان کے ساتھ احتجاج میں بیٹھوں گا اور اس بار احتجاج ایک دن کا نہیں ہوگا۔‘‘ اسی دوران، اینٹی ریزرویشن کارکن ساحل پرے نے کہا کہ ’’میرٹ والے نوجوان مایوسی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہے ہیں۔‘‘

ساحل کے مطابق: ’’ہر امتحان، ہر فہرست عام زمرے کے طلبہ کو مزید پیچھے دھکیل رہی ہے۔ یہ فلاح نہیں بلکہ ایک منظم بے دخلی ہے۔ ایک نسل تباہ ہو رہی ہے۔‘‘ احتشان نامی ایک اور کارکن کا کہنا ہے کہ نئی نوکریوں کا اشتہار فلاح نہیں بلکہ ’’اخراج‘‘ کی ایک نئی شکل ہے۔ ’’نوجوان اس نظام کے بوجھ تلے دب اور ٹوٹ رہے ہیں، ایک ایسا نظام جو میرٹ کے بجائے کسی اور بنیاد پر حصہ فراہم کرتا ہے۔‘‘ ان کے مطابق ’’یہ عدم توازن نہیں بلکہ مستقبل کا انہدام ہے‘‘۔

