ممبر پارلیمنٹ آغا روح اللہ جرمنی میں، ووٹ نہیں ڈالا، پارٹی امیدوار ’حیران‘

ممبر پارلیمنٹ آغا روح اللہ جرمنی میں، ووٹ نہیں ڈالا، پارٹی امیدوار ’حیران‘
این سی امیدوار، آغا محمود نے اپنے بھتیجے اور ممبر پارلیمنٹ آغا روح اللہ کے ووٹ نہ ڈالنے پر حیرانگی ظاہر کی۔
Published : November 11, 2025 at 7:38 PM IST|
Updated : November 11, 2025 at 8:14 PM IST
بڈگام: نیشنل کانفرنس کے رکن پارلیمان آغا روح اللہ مہدی نے منگل کو بڈگام کے ضمنی انتخاب میں اپنا ووٹ نہیں ڈالا کیونکہ وہ جرمنی کے برلن میں سرکاری مصروفیات میں مشغول تھے۔
روح اللہ کی غیرحاضری نے سیاسی حلقوں میں قیاس آرائیاں تیز کر دیں ہیں، خاص طور پر اس لیے کہ انہوں نے پارٹی امیدوار اور اپنے چچا آغا سید محمود کی انتخابی مہم میں بھی حصہ نہیں لیا تھا۔ مبصرین کے مطابق ان کے یہ اقدامات پارٹی قیادت سے اختلافات کی طرف واضح اشارہ کرتے ہیں۔
بڈگام کے ساتھ ہی نگروٹہ اسمبلی حلقے میں بھی ضمنی انتخابات ہوئے۔ یہ نشستیں اس وقت خالی ہوئی تھیں جب وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے گاندربل کی نشست برقرار رکھتے ہوئے بڈگام (نشست) سے استعفیٰ دیا تھا، جبکہ بی جے پی کے ایم ایل اے دیویندر سنگھ رانا کے انتقال کے بعد نگروٹہ نشست خالی ہوئی تھی۔
آغا سید محمود نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصٰ گفتگو میں کہا: ’’ہمیں معلوم نہیں کہ روح اللہ نے ووٹ کیوں نہیں ڈالا! آخر انہوں نے جرمنی کا دورہ ان انتخابات سے زیادہ اہم کیوں سمجھا؟‘‘ ایک دن قبل روح اللہ نے سوشل میڈیا پر اپنی تصاویر شیئر کی تھیں جن میں وہ جرمنی میں مصروف دکھائی دے رہے تھے۔ گزشتہ ہفتے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ان پر طنز کرتے ہوئے کہا تھا کہ ’’روح اللہ کو جرمنی کی ہوا بڈگام کی ہوا سے زیادہ پسند ہے۔‘‘
بڈگام میں صبح کے وقت درجہ حرارت میں گراوٹ کے باعث ووٹنگ کی رفتار سست رہی، مگر دوپہر تک موسم بہتر ہونے کے بعد پولنگ کی شرح میں تیزی آئی اور شام پانچ بجے تک ووٹ ڈالنے کی شرح 48 فیصد تک پہنچ گئی۔
سابق وزیر آغا سید محمود، جو بڈگام نشست پر حکمران جماعت نیشنل کانفرنس کے امیدوار ہے، نے مخالفین کے اس الزام کی تردید کی کہ عمر عبداللہ حکومت نے اپنے انتخابی منشور سے منہ موڑ لیا ہے۔ ان کا کہنا تھا: ’’آرٹیکل 370 اور ریاستی درجہ ہماری بنیادی ترجیحات ہیں، مگر بڈگام کے انتخابات ترقیاتی مسائل پر لڑے جا رہے ہیں۔‘‘
انہوں نے کہا: ’’ایک سال کسی حکومت کی کارکردگی جانچنے کا پیمانہ نہیں ہو سکتا۔ ایک سال تو نظام کو مستحکم کرنے میں لگتا ہے۔ وزیر اعلیٰ اب تک کئی فیصلے کر چکے ہیں، اور وہ اپنے تمام وعدے پورے کریں گے۔‘‘
قابل ذکر ہے کہ بڈگام کی نشست گزشتہ سات انتخابات سے نیشنل کانفرنس کے پاس رہی ہے، جن میں سے 2002 سے تین مرتبہ روح اللہ مہدی خود اس حلقے کی نمائندگی کرتے آئے ہیں۔
تاہم آغا محمود تسلیم کرتے ہیں کہ بڈگام ترقیاتی لحاظ سے وادی کے دیگر اضلاع سے پیچھے ہے۔ انہوں نے کہا: ’’ہم سرینگر کے قریب رہتے ہیں مگر ترقی میں پیچھے ہیں۔ میں نہیں سمجھ پاتا کہ ایسا کیوں ہے؟ مگر اگر عوام نے اعتماد کیا تو میں اس علاقے کو جدید خطوط پر ترقی دوں گا۔‘‘
دوسری جانب، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے امیدوار آغا منتظر مہدی، جو این سی کے ساتھ براہِ راست مقابلے میں ہیں، نے بھی ترقی کے وعدے کیے ہیں۔
آغا محمود نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو میں کہا: ’’ہماری سیاسی سوچ مختلف ہے مگر مقصد ایک ہی ہے - عوام کی خدمت۔ آغا منتظر سے میرا کوئی ذاتی اختلاف نہیں۔ ہمارا خاندان ہمیشہ عوامی خدمت میں پیش پیش رہا ہے۔‘‘
