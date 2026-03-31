جموں کشمیر اسمبلی میں این سی ہیڈ آفس اور ایم ایل ایز کی سیکیورٹی واپس لینے کا معاملہ اٹھایا گیا، فیصلے پر نظرثانی کا مطالبہ
سرینگر میں واقع این سی آفس اور این سی ارکان اسمبلی کی سیکیورٹی کو واپس لیے جانے کا معاملہ طول پکڑتا جارہا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 31, 2026 at 2:18 PM IST
جموں (عامر تانترے): جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے سرینگر میں نیشنل کانفرنس کے ہیڈ آفس نوائے صبح کی سیکورٹی واپس لینے پر لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا پر تنقید کی۔ انھوں نے کہا، "قومی پرچم کیسے محفوظ رہے گا جب اس کو تھامنے والے ہی غیر محفوظ رہیں گے۔"
این سی ممبران اسمبلی کی طرف سے لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ کی طرف سے سرینگر میں این سی آفس کی سکیورٹی واپس لینے اور کشمیر میں مقیم ایم ایل ایز کی سکیورٹی واپس لینے کے معاملے پر اسمبلی میں گرما گرم بحث ہوئی۔
راتھر نے کہا کہ این سی آفس سے متعلق ایک تاریخی پہلو ہے اور اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسپیکر نے کہا، "جو لوگ اس سے گزرے ہیں وہ اسے سمجھ سکتے ہیں لیکن ہمیں اسے اتفاقی طور پر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حال ہی میں ہم نے این سی صدر فاروق عبداللہ پر حملہ دیکھا ہے اور اللہ نے انہیں بچایا ہے۔ این سی صدر ہونے کے ناطے انہیں پارٹی دفتر بھی جانا پڑتا ہے لیکن اگر وہاں سیکورٹی نہیں ہو گی تو یہ ان کے اور سب کے لئے خطرہ ہو گا۔"
اسپیکر نے سکیورٹی کا جائزہ لینے اور میرٹ کے مطابق اس کی درجہ بندی کرنے کی اپیل کی۔ اسپیکر نے کہا کہ ہم ایل جی کے خلاف نہیں بلکہ سسٹم کے خلاف بول رہے ہیں اور پتہ چلا کہ میرٹ پر عمل نہیں کیا جا رہا جو کہ اچھا نہیں ہے۔
قبل ازیں، این سی ممبران اسمبلی جسٹس (ریٹائرڈ) حسنین مسعودی، نذیر احمد خان گریزی اور سلمان ساگر اور کانگریس ایم ایل اے نظام الدین بھٹ نے یہ مسئلہ اٹھایا اور کہا کہ این سی دفتر کی سیکورٹی واپس لینا بدقسمتی کی بات ہے کیونکہ پارٹی نے ماضی میں بہت قربانیاں دی ہیں۔ گریزی نے کہا، "اگر دفتر پر حملہ ہوتا ہے اور کوئی مارا جاتا ہے تو اس کے لیے ایل جی ذمہ دار ہوں گے۔"
نظام الدین بھٹ نے کہا، "خطرہ ہر جان کو ہے اور ہر پارٹی خطرے میں ہے۔ سیکورٹی سرکاری خزانے سے دی جاتی ہے کیونکہ جموں و کشمیر ایک فلاحی ریاست ہے اور یہاں جان کی حفاظت کا عہد ہے۔"
دوسری جانب پیپلز کانفرنس کے ایم ایل اے سجاد لون نے این سی ممبران اسمبلی کے سیکورٹی کے پہلو پر بات کرنے پر اعتراض جتایا۔ انھوں نے اس معاملے کو اسمبلی کے دائرہ کار سے باہر قرار دیا۔
لون نے کہا، "جب ہم ایسے مسائل کو ایوان میں لانے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں ہیں، ہمیں اجازت نہیں دی جاتی، پھر این سی ایم ایل اے کو سیکورٹی کا مسئلہ اٹھانے کی اجازت کیوں دی جا رہی ہے؟ انھوں نے مزید کہا کہ، "میں ہاؤس گارڈ کے بغیر رہتا ہوں اور جب میں نے اپنے والد کے جنازے میں شرکت کرنی تھی، تو آپ نے مجھے سیکورٹی فراہم نہیں کی۔ لون نے کہا، این سی ایم ایل اے کو سیکورٹی پر سیاست نہیں کرنی چاہئے۔
نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے لون کے بیان پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ’’آپ ایک کابینہ وزیر کے گھر میں رہتے ہیں اور آپ کو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔"
اس پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے، لون نے کہا، "جب وہ ہمیں بی جے پی کی بی ٹیم کہتے تھے، تو تصور کریں کہ ہماری جان کو کتنا خطرہ تھا۔"
لون کے تبصرے پر این سی ایم ایل اے جاوید حسن بیگ نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ، "سجاد لون کے والد کا قتل پورے جموں و کشمیر کا نقصان تھا لیکن یہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اس مسئلہ پر بار بار رونا شروع کردیں۔ اس عورت پرستانہ رویہ سے پرہیز کریں اور ذاتی زندگی سے اوپر اٹھیں۔"
بیگ نے کہا، "حکومت ہند سیکورٹی کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے مزید کام کرنے کا حوالہ دیتے ہوئے ریاست کا درجہ بحال نہیں کر رہی ہے اور اس وقت این سی دفتر کی سیکورٹی واپس لینا بدقسمتی ہے۔ بیگ نے کہا، ایل جی کو حکمران کی کرسی پر رہتے ہوئے انصاف کرنا چاہیے۔"
جاوید حسن بیگ نے ایل جی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ، "ایسا لگتا ہے کہ ایل جی بی جے پی اور آر ایس ایس کے ایجنڈے کی خدمت کرنے آئے ہیں۔" انھوں نے کہا، " اگر آپ ہماری سیکورٹی واپس لیتے ہیں، تو بی جے پی اور آر ایس ایس کے دفاتر اور بی جے پی ایم ایل ایز کی بھی سیکورٹی واپس لے لیں۔"
بی جے پی ایم ایل اے سرجیت سنگھ سلاتھیا نے کہا کہ سیکورٹی کو واپس لینا ہر پارٹی کے لیے باعث فکر ہے اور اس کا جائزہ لیا جانا چاہئے۔
پی ڈی پی ایم ایل اے رفیق احمد نائیک نے کہا کہ، "خدا ہی آخری نجات دہندہ ہے اور اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ اعلیٰ حفاظتی انتظامات میں ہوں تب بھی آپ کو مارا جا سکتا ہے لیکن اگر خدا آپ کو بچانا چاہے تو کوئی آپ کو نہیں مار سکتا۔"
