حسنین مسعودی شراب پر دیے گئے بیان سے رجوع کریں: مولانا داوودی
مولانا عبدالرشید داوودی نے کہا کہ سیاح کشمیر میں شراب پینے نہیں آتے بلکہ وہ کشمیر کے قدرتی حسن سے لطف اٹھانے آتے ہیں۔
Published : April 1, 2026 at 7:03 AM IST
ترال: (شبیر بٹ) نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور پامپور سے رکن اسمبلی جسٹس (ریٹائرڈ) حسنین مسعودی نے گذشتہ روز شراب پر پابندی کو سیاحت کے ساتھ جوڑتے ہوئے اس کی فروخت کا دفاع کیا جس کی کشمیر میں چہار جانب سے مخالفت کی جارہی ہے۔
جہاں متحدہ مجلسِ علماء نے ممبر اسمبلی موصوف کے اس بیان کی مزمت کی وہیں نامور عالم دین اور تحریک صوت اولیاء جموں کشمیر کے امیر اعلی مولانا عبدالرشید داوودی نے بھی ان کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ رکن اسمبلی کو بلا تاخیر اس بیان پر معافی مانگنی چاہیے۔
مولانا عبدالرشید داوودی نے کہا کہ اسلام نے کسی بھی طرح کے نشے کو حرام قرار دیا ہے۔ موصوف آج جنوبی کشمیر کے ترال میں دودھ مرگ اور بٹہ گنڈ میں دینی اجتماعات سے خطاب کے بعد ذرائع ابلاغ کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے۔
مولانا داوودی نے وادی میں شراب کی خرید و فروخت کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ سیاح کشمیر میں شراب پینے نہیں آتے بلکہ وہ تو کشمیر میں قدرتی نظاروں کا لطف اٹھانے آتے ہیں جب کہ شراب تو ان کو کشمیر کے باہر آسانی سے دستیاب ہے۔ کشمیر کو اللہ نے اتنی خوبصورتی سے نوازا ہے کہ یہاں لوگ آکر وادی کے بے مثال قدرتی حسن سے مسحور ہو جاتے ہیں۔
واضح رہے کہ حکمران سیاسی جماعت نیشنل کانفرنس (این سی) کے ایم ایل اے حسنین مسعودی نے گذشتہ 30 مارچ کو اسمبلی کے باہر ذرائع ابلاغ سے بات چیت کے دوران شراب کو یو ٹی کے لیے آمدنی کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے اس کی خرید و فروخت کا دفاع کیا جس پر تنازع کھڑا ہو گیا۔
