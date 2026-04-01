رکن اسمبلی بشیر ویری اور پارٹی کے درمیان کشیدگی، پارٹی کے اعتراضات کے باوجود پرائیویٹ ممبر لانے کا اصرار
Published : April 1, 2026 at 6:19 PM IST
جموں: (عمار تانترے) سری گفوارہ بجبہاڑہ سے حکمران نیشنل کانفرنس کے ایم ایل اے بشیر احمد ویری کے لئے آج ان کی اپنی پارٹی کے اندر مشکلات اس وقت شدت اختیار کر گئیں جب انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر سے مخالفت کے باوجود جموں و کشمیر ریزرویشن ایکٹ 2004 میں ترمیم کرنے کا بل پیش کرنے پر اصرار کیا۔
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے بشحر احمد ویری جذباتی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے ووٹروں سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس مسئلہ کو اسمبلی میں اٹھائیں گے اور کسی بھی قیمت پر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔
ویری نے کہا، "میں چیلنجوں سے واقف ہوں اور جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے اس سے بھی واقف ہوں، لیکن میں حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اس بل کو ایوان میں پیش کرنے کی اجازت دی جائے۔"
اپنے بل اور بیان کا جواب دیتے ہوئے، سکینہ ایتو، وزیر تعلیم اور ریزرویشن کے معاملے پر رپورٹ تیار کرنے والی کابینہ کی ذیلی کمیٹی کی سربراہ نے کہا کہ حکومت نے اپنا کام کر دیا ہے، اور کابینہ کی ذیلی کمیٹی کی تیار کردہ رپورٹ فی الحال لیفٹیننٹ گورنر کے پاس ہے۔ ایک بار جب یہ منظوری لے کر واپس آجائے گی تو اس پر عمل درآمد ہو جائے گا اور امید ہے کہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔
انہوں نے ایم ایل اے سے بل واپس لینے کی درخواست کی لیکن ایم ایل اے ڈٹے رہے اور اس پر اصرار کیا۔ بشیر ویری کے فیصلے کے بعد ان کی پارٹی کے ساتھیوں نے انہیں بل واپس لینے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ اگر رکن اسمبلی بل پر اصرار کرنا چاہتے ہیں تو حکومت اس کی مخالفت کرے گی۔ اس کے بعد ایم ایل اے نے اس پر اصرار کیا، لیکن ایوان نے ہاتھ اٹھا کر اسے مسترد کر دیا۔