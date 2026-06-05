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ریاستی درجہ کی بحالی کے لیے دہلی میں احتجاج کا فیصلہ مودی حکومت کے لیے چشم کشا: رتن لال گپتا
رتن لال گپتا نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کا پختہ یقین ہے کہ جمہوریت اسی وقت مضبوط ہوتی ہے جب عوامی مینڈیٹ کا احترام کیاجائے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 5, 2026 at 8:29 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر نیشنل کانفرنس کے جموں کے صوبائی صدر رتن لال گپتا نے کہا ہے کہ نیشنل کانفرنس لیجسلیچر پارٹی کی جانب سے پارلیمنٹ کے آئندہ مانسون اجلاس کے پہلے روز نئی دہلی میں جموں و کشمیر کو ریاستی درجہ بحال کرنے کے مطالبے کے حق میں احتجاج کرنے کا فیصلہ عوامی حقوق کی جدوجہد میں ایک اہم اور تاریخی قدم ہے۔
شیرِ کشمیر بھون جموں میں جمعرات کو منعقدہ ایک شمولیتی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رتن لال گپتا نے کہا کہ ریاستی درجہ کی بحالی محض ایک سیاسی مطالبہ نہیں بلکہ جموں و کشمیر کے عوام کا آئینی، جمہوری اور جائز حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے ریاستی درجہ کی مسلسل عدم بحالی نے عوام کو ان کے مکمل جمہوری حقوق سے محروم کر دیا ہے اور وفاقی ڈھانچے کو کمزور کیا ہے جو ہندوستانی جمہوریہ کی بنیاد ہے۔
اس تقریب کا اہتمام سینئر رہنما وجے لکشمی دتہ نے کیا تھا۔ اس موقع پر رتن لال گپتا نے کہا کہ دہلی میں مجوزہ احتجاج مودی حکومت کے لیے ایک چشم کشا پیغام ہونا چاہیے۔ ان کے مطابق یہ ایک غیر معمولی اور تشویشناک صورتحال ہے کہ ایک جمہوری طور پر منتخب حکمران جماعت کے ارکانِ اسمبلی کو اپنے ہی عوام کے بنیادی جمہوری حقوق کی بحالی کے لیے قومی دارالحکومت میں احتجاج کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کے عوام بارہا ریاستی درجہ کی بحالی کی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں۔ وزیراعظم اور وزیر داخلہ بھی مختلف مواقع پر پارلیمنٹ، عوامی اجتماعات اور سپریم کورٹ میں ریاستی درجہ بحال کرنے کی یقین دہانیاں کرا چکے ہیں، تاہم مسلسل تاخیر نے عوام میں مایوسی اور بے چینی کو جنم دیا ہے
رتن لال گپتا نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کا پختہ یقین ہے کہ جمہوریت اسی وقت مضبوط ہوتی ہے جب عوامی مینڈیٹ کا احترام کیا جائے۔ ان کے مطابق منتخب حکومت کی موجودگی کے باوجود ریاستی درجہ کی عدم بحالی جمہوری اقدار اور آئین میں درج اشتراکی وفاقیت (کوآپریٹو فیڈرلزم) کے اصولوں کو کمزور کرتی ہے۔ انہوں نے حکومت ہند سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے وعدے کو فوری طور پر پورا کرتے ہوئے جموں و کشمیر کا مکمل ریاستی درجہ بلا تاخیر بحال کرے، کیونکہ عوام کی خواہشات، وقار اور آئینی حقوق کو غیر معینہ مدت تک التوا میں نہیں رکھا جا سکتا۔
اس موقع پر متعدد سماجی کارکنان اور خواتین کارکنان نے نیشنل کانفرنس میں شمولیت اختیار کی۔
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