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جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اجلاس سے قبل حکمت عملی وضع کرنے کے لیے سیاسی پارٹیوں کی جانب سے اجلاسوں کا انعقاد
نیشنل کانفرنس نے اپنے قانون سازوں اور حکومت کی حمایت کرنے والے آزاد اراکینِ اسمبلی کا اجلاس شام 4:30 بجے طلب کیا ہے۔
Published : September 19, 2026 at 10:27 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اجلاس سے قبل، حکمراں نیشنل کانفرنس اور اس کے اتحادی مشترکہ قانون ساز پارٹی کا اجلاس منعقد کریں گے، جبکہ مرکزی اپوزیشن جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت کو گھیرنے کی حکمت عملی وضع کرنے کے لیے ایک الگ اجلاس کرے گی۔
اپوزیشن جماعتیں بی جے پی اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی بجلی کے نرخوں، بے روزگاری اور یونین ٹیریٹری میں طویل عرصے سے التوا کا شکار پنچایت انتخابات سمیت اہم مسائل پر حکومت کو گھیرنے کی تیاری کر رہی ہیں۔
بی جے پی کے اپوزیشن لیڈر سنیل شرما نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ حکومت عوام کے مسائل حل کرنے میں ہر محاذ پر ناکام رہی ہے۔ عوام بنیادی سہولیات سے محروم ہیں اور ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ بدعنوانی عروج پر ہے اور احتساب کا فقدان ہے۔
انہوں نے کہا کہ عوامی شکایات میں اضافے کے پیشِ نظر، پارٹی ایوان میں بجلی کے نرخوں میں اضافے، بدعنوانی اور پنچایت انتخابات کے معاملات اٹھائے گی۔
شرما نے مزید کہا کہ عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے کوئی نظام یا رابطہ کاری موجود نہیں ہے، اور ہم حکمرانی کے بنیادی مسائل کو حل کرنے میں ناکامی پر حکومت سے جواب طلب کریں گے۔
پارٹی نے سری نگر میں شام 7 بجے اپنے 29 اراکینِ اسمبلی کا اجلاس طلب کیا ہے۔
نیشنل کانفرنس کے چیف وہپ مبارک گل، جو خود بھی رکنِ اسمبلی ہیں، نے پارٹی کے تمام 40 قانون سازوں اور حکومت کی حمایت کرنے والے اتحادیوں جن میں کانگریس، سی پی آئی (ایم) اور چار آزاد اراکینِ اسمبلی شامل ہیں کو مشترکہ قانون ساز اجلاس کے لیے خط لکھا ہے۔ یہ اجلاس شام 5 بجے سری نگر کے بینکوئٹ ہال میں منعقد ہوگا۔
مشترکہ اجلاس سے قبل، نیشنل کانفرنس اور کانگریس اپنی حکمت عملی طے کرنے کے لیے الگ الگ اجلاس کریں گی۔ نیشنل کانفرنس نے اپنے قانون سازوں اور حکومت کی حمایت کرنے والے آزاد اراکینِ اسمبلی کا اجلاس شام 4:30 بجے طلب کیا ہے۔
کانگریس کے صدر طارق قرہ نے کہا کہ وہ سری نگر میں پارٹی ہیڈکوارٹر میں اپنے قانون سازوں کا اجلاس سہ پہر 3:30 بجے منعقد کریں گے۔ ان اجلاسوں کے بعد قانون سازوں کا مشترکہ اجلاس ہوگا۔
”ہم اپنی میٹنگ میں کل ہونے والے اسمبلی اجلاس کے ایجنڈے اور حکمت عملی پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ہماری توجہ عوامی مسائل پر مرکوز ہوگی جن میں سڑک، پانی، بجلی، کے سی سی قرض اور بے روزگاری شامل ہیں۔“
سری نگر کے بینکوئٹ ہال میں ہونے والے قانون ساز اسمبلی کے مشترکہ اجلاس کی صدارت نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ مشترکہ طور پر کریں گے۔
نیشنل کانفرنس اور کانگریس نے 2024 کے اسمبلی انتخابات مل کر لڑے تھے، لیکن کانگریس اس وقت تک عمر عبداللہ کی قیادت والی کابینہ میں شامل نہیں ہوئی جب تک کہ ریاست کا درجہ بحال نہیں ہو جاتا۔ کانگریس کے چھ اراکینِ اسمبلی حکومت کی باہر سے حمایت کر رہے ہیں۔
حال ہی میں، سری نگر میں جموں و کشمیر حکومت کے زیرِ اہتمام منعقدہ بین الاقوامی فلم فیسٹیول کے دوران 'وندے ماترم' کی پیشکش پر اتحادیوں کے درمیان اختلافِ رائے سامنے آیا۔ کانگریس نے قومی گیت کا مکمل ورژن بجائے جانے پر سوال اٹھایا، جبکہ وزیراعلیٰ عمر عبداللہ نے اس اقدام کا دفاع کیا۔پیر سے شروع ہونے والا 10 روزہ اجلاس، 2024 کے قانون ساز اسمبلی انتخابات کے بعد چھٹا اجلاس ہوگا۔