ETV Bharat / jammu-and-kashmir
نیشنل کانفرنس کے لیڈروں نے اسپتال پہنچ کر انجینئر رشید کے والد کی عیادت کی
شمالی کشمیر کی بارہمولہ نشست سے منتخب رکن پارلیمان انجینئر رشید کے والد سرینگر کے SMHC اسپتال میں زیر علاج ہیں۔
By PTI
Published : April 19, 2026 at 3:43 PM IST
سرینگر: وزیر صحت سکینہ ایتو اور ان کے کابینہ کے ساتھی جاوید احمد ڈار سمیت نیشنل کانفرنس کے کئی لیڈروں نے لوک سبھا ایم پی شیخ عبدالرشید کے بیمار والد خضر محمد شیخ کی تیمارداری کی۔
ایس ایم ایچ ایس اسپتال کے دورے کے دوران، ایتو نے مریض کی حالت کے بارے میں تفصیلی بریفنگ حاصل کرنے کے لیے وہاں حاضر ڈاکٹروں اور طبی عملے سے ملاقات کی۔
وزیر صحت نے پرنسپل جی ایم سی اور میڈیکل سپرنٹنڈنٹ کو ہدایت کی کہ وہ مریض کو بہترین طبی دیکھ بھال فراہم کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ مریض کو بلا تاخیر تمام ضروری سہولیات اور خصوصی دیکھ بھال فراہم کی جائے۔
سکینہ ایتو نے ہدایت کی کہ، "تجربہ کار ماہرین کی ٹیم کے ذریعہ جامع دیکھ بھال کے ساتھ مریض کی مستقل طبی نگرانی کو یقینی بنایا جائے۔"
وزیر صحت سکینہ ایتو کے ہمراہ ایم ایل اے حضرت بل سلمان ساگر بھی تھے۔
کابینہ کے وزیر جاوید احمد ڈار، وزیراعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی اور ارکان اسمبلی احسن پردیسی اور مشتاق احمد گورو نے بھی انجینئر رشید کے والد کی خیریت دریافت کرنے کے لیے اسپتال کا دورہ کیا۔
شیخ عبدالرشید، جنھیں انجینئر رشید کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس وقت ٹیرر فنڈنگ کے الزام میں یو اے پی اے دفعات کے تحت تہاڑ جیل میں بند ہے۔ انھیں 2019 میں گرفتار کیا گیا تھا، انھوں نے سلاخوں کے پیچھے رہتے ہوئے کامیابی کے ساتھ لوک سبھا کا الیکشن لڑا اور وزیراعلیٰ عمر عبداللہ کو کافی بڑے فرق سے شکست دی۔
