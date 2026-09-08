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شیخ محمد عبداللہ کی 44ویں برسی پر نیشنل کانفرنس کی قیادت نے خراجِ عقیدت پیش کیا
رہنماؤں نے جموں و کشمیر کی سیاسی تاریخ کی تشکیل میں شیخ محمد عبداللہ کے کردار کو یاد کیا۔
Published : September 8, 2026 at 7:36 PM IST
سرینگر/ رامبن: (جاوید احمد ڈار/نواز رونیال) سرینگر میں آج نیشنل کانفرنس (این سی) کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے منگل کے روز پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ نیشنل کانفرنس کے بانی شیخ محمد عبداللہ کی 44ویں برسی کے موقع پر حضرت بل کے نسیم باغ میں واقع ان کے مزار پر حاضری دے کر خراجِ عقیدت پیش کیا۔
ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ نے عظیم رہنما کی قبر پر پھول نچھاور کیے اور فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما، اراکینِ اسمبلی، پارٹی عہدیداران اور کارکنان بھی مزار پر جمع ہوئے اور شیخ عبداللہ کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی سیاسی وراثت کو یاد کیا۔
رہنماؤں نے جموں و کشمیر کی سیاسی تاریخ کی تشکیل میں شیخ محمد عبداللہ کے کردار اور نیشنل کانفرنس اور سابق ریاست کے عوام کے لیے ان کی خدمات کو یاد کیا۔
پارٹی رہنماؤں نے کہا کہ شیخ محمد عبداللہ کی وراثت آج بھی جموں و کشمیر کی سیاسی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتی ہے۔شیخ محمد عبداللہ، جو عوام میں 'شیرِ کشمیر' کے نام سے مشہور تھے، نیشنل کانفرنس کے بانی تھے اور جموں و کشمیر کے پہلے وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دیں۔ ان کا انتقال 8 ستمبر 1982 کو ہوا تھا۔
رامبن میں بھی خراجِ عقیدت پیش کیا گیا
رامبن میں بھی نیشنل کانفرنس کی جانب سے پارٹی دفتر میں ایک اہم اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں پارٹی کے بانی اور ’شیرِ کشمیر‘ شیخ محمد عبداللہ کو ان کے 44ویں یومِ وصال پر خراجِ عقیدت پیش کیا گیا۔
اجلاس میں نیشنل کانفرنس کے سینر لیڈر و رکن اسمبلی رامبن ایڈوکیٹ ارجن سنگھ راجو اور مقامی رہنماؤں، کارکنوں اور عہدیداروں نے شرکت کی اور شیخ محمد عبداللہ کی سیاسی، سماجی اور عوامی خدمات کو یاد کیا۔ مقررین نے کہا کہ شیخ محمد عبداللہ نے جموں و کشمیر کی سیاسی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا اور اپنی جدوجہد کے ذریعے عوامی حقوق، سماجی انصاف اور جمہوری اقدار کے لیے آواز بلند کی۔
مقررین نے کہا کہ شیخ محمد عبداللہ نے شخصی راج کے خاتمے اور ریاست میں عوامی نمائندگی کے فروغ کے لیے جدوجہد کی۔ انہوں نے جاگیردارانہ نظام کے خلاف آواز اٹھائی اور عام لوگوں، بالخصوص غریب اور پسماندہ طبقات کے حقوق اور فلاح و بہبود کو اپنی سیاست کا محور بنایا۔
شرکا نے کہا کہ شیخ محمد عبداللہ کی سیاسی زندگی عوامی خدمت، سماجی اصلاحات اور جموں و کشمیر کی ترقی کے لیے جدوجہد سے عبارت ہے۔ انہوں نے تعلیم، زرعی اصلاحات اور معاشرے کے کمزور طبقات کی بہتری کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کو بھی اجاگر کیا۔
مقررین نے شیخ محمد عبداللہ کو غریبوں اور پسماندہ طبقات کا ہمدرد قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ عوامی حقوق اور فلاح و بہبود کے لیے وقف کیا۔ انہوں نے کہا کہ شیخ محمد عبداللہ کی خدمات اور سیاسی ورثہ آج بھی نیشنل کانفرنس کے کارکنوں کے لیے مشعلِ راہ ہے۔