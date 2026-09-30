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ریاستی درجہ کی بحالی میں تاخیر مایوس کن: ایم پی میاں الطاف
ممبر پارلیمنٹ نے جنوبی کشمیر کے ترال علاقے کے دورے کے دوران کئی تعزیتی مجالس میں شرکت کیا اور عوامی وفود سے ملاقات بھی کی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 30, 2026 at 4:00 PM IST
ترال (شبیر بٹ) : گجر بکروال طبقے کے معروف مذہبی رہنما، سینئر این سی لیڈر اور ممبر پارلیمنٹ اننت ناگ - راجوری میاں الطاف احمد نے بدھ کے روز ترال کے بالائی علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے گلشن پورہ، زراڈی ہارڈ اور شاجن سمیت مختلف علاقوں میں عوامی وفود سے ملاقات کی اور لوگوں کے مسائل و مشکلات کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔
لوگوں سے ملاقات کے دوران مختلف عوامی مسائل پر بھی ممبر پارلیمنٹ نے تبادلہ خیال کیا۔ میاں الطاف نے لوگوں کی جانب سے اجاگر کیے گئے مسائل اور مطالبات کو سنا اور یقین دلایا کہ "عوامی نوعیت کے مسائل کو متعلقہ سطح پر اٹھایا جائے گا"۔
بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے میاں الطاف نے کہا کہ ان کا یہ دورہ بنیادی طور پر ذاتی نوعیت کا تھا، تاہم اس دوران انہیں قبائلی علاقوں کی زمینی صورتحال کا جائزہ لینے کا بھی موقع ملا۔ انہوں نے کہا کہ "قبائلی دیہات میں ترقی کی رفتار ابھی بھی نسبتاً سست ہے اور بنیادی سہولیات و ترقیاتی ڈھانچے کے حوالے سے مزید بہتری کی گنجائش موجود ہے۔"
انہوں نے کہا کہ دور دراز اور قبائلی علاقوں کی متوازن ترقی کے لیے سڑک، پانی، بجلی، صحت، تعلیم اور دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ان علاقوں کے لوگوں کو بھی شہری علاقوں کے برابر سہولیات میسر آسکیں۔
ریاستی درجہ (سٹیٹ ہڈ) کی بحالی کے معاملے پر بات کرتے ہوئے میاں الطاف نے کہا کہ جموں و کشمیر اسمبلی کی جانب سے اس حوالے سے قرارداد منظور کیا جانا ایک اچھی بات ہے۔ ان کے مطابق ریاستی حیثیت کی بحالی تمام سیاسی جماعتوں کا مشترکہ ایجنڈا ہے اور اس معاملے پر وسیع سیاسی اتفاقِ رائے پایا جاتا ہے۔
'لوگوں میں مایوسی'
میاں الطاف نے یہ بھی کہا کہ "ریاستی حیثیت کی بحالی کے معاملے پر مرکزی حکومت کی جانب سے اب تک کوئی واضح پیش رفت نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں میں مایوسی پائی جا رہی ہے۔" انہوں نے کہا کہ "اب وقت آچکا ہے کہ جموں و کشمیر کی ریاستی حیثیت بحال کی جائے تاکہ لوگوں کی دیرینہ خواہش پوری ہو سکے۔"
انہوں نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ ریاستی حیثیت کی بحالی کے معاملے پر مستقبل میں مثبت پیش رفت ہوگی اور جموں و کشمیر کے عوام کی توقعات کو مدنظر رکھتے ہوئے اس حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا۔
دریں اثناء، دورے کے دوران میاں الطاف نے کئی دعائیہ مجالس میں بھی شرکت کی اور حالیہ دنوں فوت ہوئے شہریوں کے لواحقین کے ساتھ اظہارِ تعزیت کیا۔ اس موقع پر این سی کے ترال، ڈاڈسرہ اور آری پل کے بلاک صدور بھی ممبر پارلیمنٹ کے ہمراہ موجود رہے۔
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