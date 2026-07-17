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دہلی کے جنتر منتر پر این سی کو احتجاج کی اجازت ملنے کی امید، چیف ترجمان تنویر صادق
تنویر صادق نےکہا، "یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں بلکہ عوام کا معاملہ ہے،ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک مشترکہ عوامی تحریک بنے۔"
Published : July 17, 2026 at 7:32 PM IST
سرینگر: مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر کی گرمائی راجدھانی سرینگر میں آج جمعہ کے روز حکمران جماعت نیشنل کانفرنس (این سی) نے کہا کہ جموں و کشمیر کو مکمل ریاستی درجہ بحال کرنے کے مطالبے کے حق میں نئی دہلی جانے کا اپنا طے شدہ پروگرام ہر صورت جاری رکھا جائے گا، اگرچہ جنتر منتر پر مجوزہ احتجاج کی اجازت تاحال نہیں ملی ہے۔
پارٹی کے چیف ترجمان تنویر صادق نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کو امید ہے کہ حکام احتجاج کی اجازت دیں گے، کیونکہ ماضی میں بھی جنتر منتر پر اس نوعیت کے مظاہروں کی اجازت دی جاتی رہی ہے۔انہوں نے کہا ہم ہر حال میں دہلی روانہ ہوں گے اور ہمیں امید ہے کہ اجازت مل جائے گی۔
تنویر صادق نے اس معاملے پر تمام سیاسی جماعتوں کے متحدہ مؤقف کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے بی جے پی سمیت مختلف سیاسی جماعتوں اور سول سوسائٹی تنظیموں کے رہنماؤں کو بھی اس مہم میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے کہا، "یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں بلکہ جموں و کشمیر کے عوام کا معاملہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک مشترکہ عوامی تحریک بن جائے۔"
تنویر صادق نے مزید بتایا کہ نیشنل کانفرنس ہفتہ کے روز دہلی پروگرام کا تفصیلی شیڈول جاری کرے گی۔واضح رہے کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی قیادت میں نیشنل کانفرنس نے 20 جولائی کو نئی دہلی کے جنتر منتر پر دھرنے کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد جموں و کشمیر کو فوری طور پر مکمل ریاستی درجہ اور آئینی ضمانتوں کی بحالی کا مطالبہ کرنا ہے۔