ادھم پور میں این سی کارکنان کا اجلاس، آئندہ انتخابات کی حکمت عملی پر غور و خوض
کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی لیڈر رتن لال گپتا نے کہاکہ این سی آنے والے بلدیاتی اور پنچایتی انتخابات پوری طاقت سے لڑے گی۔
Published : May 18, 2026 at 4:53 PM IST
Updated : May 18, 2026 at 5:35 PM IST
ادھم پور: (آشیش دت) جموں و کشمیر کے ادھم پور میں نیشنل کانفرنس اکائی نے بلدیاتی انتخابات اور پنچایتی انتخابات کے سلسلے میں آج پارٹی کارکنان کے ایک اہم اجلاس کا انعقاد کیا۔ اجلاس میں پارٹی کے صوبائی صدر رتن لال گپتا نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ اجلاس میں ضلع بھر سے پارٹی کارکنوں اور عہدیداروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔
اجلاس کے دوران پارٹی کارکنوں نے صوبائی قیادت کے سامنے مختلف تنظیمی اور علاقائی مسائل اٹھائے۔ انہوں نے نچلی سطح پر لوگوں کو درپیش مسائل، ترقیاتی کاموں کی صورت حال اور تنظیم کو مزید مضبوط کرنے کے طریقوں کے حوالے سے اپنی تجاویز بھی پیش کیں۔
اس موقعے پر کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی صدر رتن لال گپتا نے کہا کہ نیشنل کانفرنس ہمیشہ سے عوام کی آواز کو بلند کرنے والی جماعت رہی ہے اور آنے والے بلدیاتی اور پنچایتی انتخابات پوری طاقت کے ساتھ لڑے گی۔ انہوں نے کارکنوں پر زور دیا کہ وہ گھر گھر جا کر عوام سے رابطہ بڑھائیں اور پارٹی کی پالیسیوں کو عوام تک پہنچائیں۔
اجلاس میں آئندہ بلدیاتی انتخابات اور پنچایتی انتخابات کے حوالے سے تفصیلی حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پارٹی لیڈروں نے بوتھ سطح پر تنظیم کو مضبوط کرنے، نوجوانوں کو پارٹی سے جوڑنے اور دیہی علاقوں میں عوامی رابطہ مہم کو تیز کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے آئندہ انتخابات میں نیشنل کانفرنس کی مضبوط جیت کو یقینی بنانے کے لیے عوام تک پہنچنے اور ان کے مسائل کو ترجیح دینے کے طریقے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ کارکنوں نے یقین دلایا کہ وہ پارٹی قیادت کی ہدایات کے مطابق انتخابی تیاریوں میں متحد ہو کر اور تندہی کے ساتھ کام کریں گے۔
